Tenta di salire nuovamente sul treno in corsa, ma finisce sotto la carrozza: amputato un braccio a un 28enne





Un grave incidente si è verificato alla stazione ferroviaria di Barletta, dove un ragazzo di 28 anni ha subito la perdita di un braccio dopo essere caduto sui binari e rimanere incastrato tra la banchina e il treno. Secondo le ricostruzioni, il giovane era stato fatto scendere da un treno Intercity in partenza perché privo di biglietto e ha tentato di risalire al volo sul convoglio in movimento.





L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 18 settembre, intorno alle 22:00. Dalle indagini condotte dalla polizia ferroviaria, supportate da testimonianze e dai filmati delle telecamere di sorveglianza, emerge che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, probabilmente a causa dell’alcol, e aveva cercato di salire su un treno notturno diretto a nord, appena fermatosi nella stazione pugliese. Dopo essere stato fatto scendere dal personale ferroviario, ha intrapreso una corsa per risalire al treno, ma questa decisione si è rivelata fatale.

Il 28enne ha inseguito il treno in movimento, tentando di risalire senza rendersi conto che le porte erano già chiuse. Pochi istanti dopo, ha messo il piede nel vuoto, precipitando nello spazio tra la banchina e il binario, rimanendo incastrato sotto il convoglio, che ha immediatamente arrestato la sua marcia. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118, che hanno estratto il giovane e fornito le prime cure.

Dopo l’incidente, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Barletta con codice rosso. Tuttavia, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato necessario un trasferimento immediato al Policlinico di Bari. Purtroppo, i medici hanno dovuto constatare l’impossibilità di salvare il braccio, procedendo con l’amputazione completa dell’arto sinistro. Attualmente, il 28enne è ricoverato presso l’ospedale del capoluogo pugliese in gravi condizioni e con prognosi riservata.

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