Sacca per urine usata come borsa dell’acqua calda, scoppia il caos al Monaldi: infermieri minacciati





I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno segnalato alla magistratura una donna napoletana di 55 anni, accusata di aver minacciato il personale sanitario. L’episodio si è svolto presso l’ospedale Monaldi, dove la sorella della donna è attualmente ricoverata. La cinquantacinquenne avrebbe avanzato una richiesta insolita agli operatori sanitari, chiedendo loro di riscaldare una sacca per le urine per utilizzarla come borsa dell’acqua calda, da applicare alla sorella costretta a letto.





Alla risposta negativa del personale, che ha spiegato come la sacca non sia idonea a tale utilizzo, la donna avrebbe reagito con minacce rivolte agli operatori presenti nel reparto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia della donna. I carabinieri hanno rassicurato che, nonostante l’accaduto, non si sono verificati danni né interruzioni del servizio ospedaliero.

Nel corso dell’ultimo anno, in Campania, secondo i dati forniti dalle associazioni di categoria del personale medico e paramedico, si sono registrati 319 episodi di violenza contro gli operatori sanitari. Questi eventi si verificano prevalentemente negli ospedali pubblici, con una particolare concentrazione nei pronto soccorso. Gli infermieri risultano essere i più colpiti, seguiti dai medici. La maggior parte delle aggressioni proviene dai pazienti stessi o dai loro familiari. Sebbene gli attacchi verbali siano più frequenti, non mancano quelli fisici, delineando un quadro preoccupante sulla crescente esposizione a tensioni e rischi per chi lavora nelle strutture sanitarie.

L’aggressione è stata solo uno dei tanti episodi che evidenziano le difficoltà e i pericoli che il personale sanitario affronta quotidianamente. Le tensioni negli ospedali sono in aumento, e gli operatori sanitari sono sempre più spesso bersaglio di attacchi, sia verbali che fisici. Le associazioni di categoria sottolineano la necessità di misure di sicurezza più efficaci per proteggere il personale e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

La situazione è particolarmente critica nei pronto soccorso, dove la pressione e lo stress sono maggiori. Qui, il personale è spesso costretto a gestire situazioni di emergenza in condizioni difficili, con risorse limitate e un numero crescente di pazienti. Questo contesto può facilmente portare a conflitti e incomprensioni tra personale sanitario e pazienti o i loro familiari.

Le autorità competenti stanno lavorando per affrontare questa problematica, con l’obiettivo di ridurre il numero di aggressioni e migliorare le condizioni di lavoro per il personale sanitario. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e richiede un impegno congiunto da parte di tutte le parti coinvolte.



