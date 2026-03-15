Sal Da Vinci in onda su Rai 1 e Canale 5 nello stesso momento con “Rossetto e Caffè”





Sabato 14 marzo ha regalato alla televisione italiana un episodio raro e senza precedenti. Sal Da Vinci, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, è stato protagonista di un evento che ha sorpreso il pubblico e gli addetti ai lavori. L’artista napoletano è apparso contemporaneamente su due delle principali reti televisive nazionali, Rai1 e Canale 5, dando vita a un momento che ha catturato l’attenzione di molti spettatori.





La particolarità della serata risiede nella sincronizzazione quasi perfetta delle esibizioni di Sal Da Vinci sui due canali. Mentre su Canale 5 veniva trasmesso il concerto registrato mesi prima, durante il quale il cantante eseguiva il suo successo “Rossetto e Caffè”, su Rai1, nella trasmissione “Sanremo Top”, Sal Da Vinci si esibiva dal vivo nello stesso brano. Una coincidenza che, a detta di molti, non sembra affatto casuale.

Secondo quanto riportato, la scelta di far esibire Sal Da Vinci in diretta su Rai1 proprio mentre il suo concerto veniva trasmesso su Canale 5 potrebbe essere stata una mossa strategica. L’obiettivo sembra essere stato quello di sfruttare l’attenzione generata dal successo sanremese dell’artista e di rispondere alla programmazione della rete concorrente. Il risultato è stato un momento televisivo in cui le esecuzioni quasi simultanee hanno dato l’impressione di una sorta di “rete unificata”.

Gli spettatori che si sono trovati a cambiare canale in quei minuti hanno potuto assistere a una scena surreale: lo stesso brano cantato da Sal Da Vinci in due contesti diversi, ma con un sincronismo tale da sembrare quasi una performance unica. Questa situazione ha generato curiosità e commenti sui social media, dove molti utenti hanno condiviso le proprie impressioni sull’insolito accaduto.

La scelta di Rai1 di trasmettere l’esibizione di Sal Da Vinci in diretta è stata accompagnata da un commento ironico del conduttore Carlo Conti, che durante un’intervista con Fiorello aveva dichiarato: “Sal Da Vinci su Rai1 è in diretta, non registrato”. Un’affermazione che sembra essere stata una frecciatina alla concorrenza, sottolineando la differenza tra una performance live e una registrata.

La presenza di Sal Da Vinci in televisione quella sera era già attesa, soprattutto dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo con la canzone “Per sempre sì”. Tuttavia, la decisione di Canale 5 di trasmettere il concerto del cantante ha portato a un cambio di programmazione che ha incluso anche la cancellazione di una puntata del popolare programma “C’è Posta per Te”. Questo cambio ha spinto Rai1 a rispondere con una controprogrammazione mirata, richiamando Sal Da Vinci per esibirsi nuovamente a “Sanremo Top”.

Durante la trasmissione su Rai1, l’artista ha interpretato prima “Rossetto e Caffè”, il brano che era contemporaneamente in onda su Canale 5, e successivamente “Per sempre sì”, la canzone vincitrice del Festival. La decisione di puntare su una doppia esibizione del cantante si è rivelata strategica per attirare l’attenzione del pubblico e contrastare la programmazione della rete concorrente.

Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla competizione tra le principali reti televisive italiane, con strategie sempre più mirate a conquistare l’audience. La scelta di Rai1 di proporre una performance live nello stesso momento della trasmissione registrata su Canale 5 è stata interpretata da molti come una mossa audace per sottolineare la qualità e l’esclusività dei propri contenuti.

In conclusione, la serata del 14 marzo ha segnato un momento particolare nella storia della televisione italiana. La presenza simultanea di Sal Da Vinci su due canali ha creato un episodio unico, che difficilmente sarà dimenticato. Questo evento, oltre a rappresentare un esempio di competizione tra emittenti, ha messo in evidenza il potere della musica nel coinvolgere il pubblico e creare momenti memorabili sul piccolo schermo.



