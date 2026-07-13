Sam Neill è morto, l’attore famoso per “Jurassic Park” aveva 78 anni. Da tempo si batteva contro un «tumore raro».





Sam Neill, celebre per il suo ruolo nel blockbuster del 1993 “Jurassic Park”, è morto lunedì scorso, all’età di 78 anni, come annunciato dalla sua famiglia. L’account Instagram della sua famiglia ha comunicato: «È con immensa tristezza che la whānau [famiglia] di Sam Neill comunica la notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia».





La famiglia ha rivelato che Neill è deceduto circondato dai suoi cari, mantenendo la dignità che ha sempre caratterizzato la sua vita. Hanno aggiunto: «La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma mitigata dalla fortuna che Sam sia rimasto libero dal cancro». Inoltre, hanno espresso la loro gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per le cure ricevute.

In un momento di grande tristezza, la famiglia ha chiesto rispetto per la loro privacy mentre affrontano questa incolmabile perdita. La morte dell’attore arriva a pochi mesi dall’annuncio della sua guarigione dal cancro, dopo aver combattuto contro un linfoma a cellule T angioimmunoblastico, una forma rara e aggressiva di linfoma non-Hodgkin. Neill aveva dichiarato ad aprile all’emittente australiana 7News: «Convivo con un particolare tipo di linfoma da circa cinque anni; mi sono sottoposto alla chemioterapia — un’esperienza piuttosto penosa — ma è ciò che mi ha tenuto in vita».

Nato nel 1947 nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord, Neill ha dovuto cercare terapie alternative quando i medici hanno informato che la chemioterapia non stava più funzionando. Nella sua autobiografia pubblicata nel 2023, l’attore ha rivelato di essere stato «in fin di vita» a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio. Tuttavia, nei mesi precedenti alla sua morte, aveva affermato di essere guarito grazie a una terapia genetica che aveva modificato il suo sistema immunitario. La sua famiglia ha confermato che Neill era «libero dal cancro», sebbene fosse in cura presso il St Vincent’s Private Hospital.

La carriera di Sam Neill è iniziata negli anni ’70 e ha abbracciato numerosi ruoli sia in televisione che al cinema. Tra le sue opere più celebri si annoverano titoli come “Peaky Blinders”, “Caccia a Ottobre Rosso” e “Lezioni di piano”. Dopo aver completato studi classici e laureato in Letteratura Inglese, ha iniziato a recitare in teatro, cimentandosi anche nella regia, nella sceneggiatura e nel montaggio. La sua carriera include anche ruoli come regista e montatore di documentari per la National Film Unit della Nuova Zelanda.

Il primo grande successo di Neill è arrivato nel 1981 con il film “Possession”, diretto da Andrzej Żuławski, dove ha recitato al fianco di Isabelle Adjani. Negli anni ’80, ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui l’Australian Film Institute Award nel 1989 come miglior attore protagonista per “Un grido nella notte” di Fred Schepisi. Tuttavia, è negli anni ’90 che la sua carriera ha raggiunto una dimensione globale, grazie a film iconici come “Caccia a Ottobre Rosso” (1990) di John McTiernan, “Lezioni di piano” (1993) di Jane Campion, “Il seme della follia” (1994) e, naturalmente, il suo ruolo indimenticabile in “Jurassic Park”.

Oltre alla carriera cinematografica, Neill ha avuto una vita personale ricca, con due matrimoni e due figli. Nel 1991, è stato nominato Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) per i suoi contributi all’arte. Parallelamente alla recitazione, ha coltivato la passione per la viticoltura, gestendo vigneti nella regione di Central Otago, nell’Isola del Sud della Nuova Zelanda.

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