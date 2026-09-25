Sangue del tuo sangue, come finisce: trama e verità sulla famiglia Rizzo





La docufiction dedicata ai delitti consumati all’interno delle famiglie torna con la storia dei Rizzo, sconvolti da tradimenti, ricatti e tensioni destinate a precipitare.





“Sangue del tuo sangue” ricostruisce casi di omicidio maturati all’interno delle famiglie. “Una famiglia a pezzi” racconta la crisi dei Rizzo, partita da una relazione clandestina e da un ricatto.

Non è il classico film giallo e neppure una normale serie crime. Sangue del tuo sangue utilizza invece la formula dello scripted reality e della docufiction per portare sullo schermo storie di delitti familiari, ricostruendo progressivamente ciò che è accaduto.

Il meccanismo del programma è uno dei suoi elementi più interessanti: all’inizio lo spettatore entra nella quotidianità di una famiglia apparentemente normale, senza conoscere immediatamente né l’identità della vittima né quella dell’assassino.

Solo andando avanti nella puntata emergono progressivamente i conflitti, i segreti e le tensioni che hanno portato al delitto. Nella seconda parte, invece, l’attenzione si sposta sull’indagine e sulla ricostruzione del movente. Il programma comprende quindici puntate dedicate ad altrettante storie di delitti familiari.

Sangue del tuo sangue: la trama di “Una famiglia a pezzi”

Al centro di questa storia troviamo la famiglia Rizzo.

L’attività attorno alla quale ruotano i rapporti familiari è il “Vivaio Rizzo dal 1933”, gestito da Nicola Rizzo. Al suo fianco lavora il nipote Samuele. Una situazione apparentemente ordinaria che comincia però a deteriorarsi quando vengono alla luce dinamiche private molto più complicate.

Samuele viene infatti a conoscenza della relazione clandestina della zia Anna.

Ed è proprio questo segreto a trasformarsi nel detonatore della vicenda. Il giovane decide di sfruttare ciò che ha scoperto e di ricattare lo zio. Da quel momento gli equilibri della famiglia Rizzo iniziano a crollare.

La forza narrativa della puntata sta proprio nel non mostrare immediatamente tutte le carte.

Lo spettatore conosce i rapporti fra i componenti della famiglia e assiste alla crescita delle tensioni, ma il programma conserva inizialmente il mistero centrale: chi sarà la vittima? E soprattutto chi, all’interno della famiglia, arriverà a uccidere?

È la struttura tipica di Sangue del tuo sangue. La produzione costruisce ogni episodio facendo emergere soltanto gradualmente l’identità della persona uccisa; successivamente la ricostruzione passa alle indagini che portano alla scoperta del responsabile e del movente.

Un ruolo importante nell’impianto del programma è affidato alla criminologa e scrittrice Simona Ruffini, chiamata a commentare i passaggi decisivi delle vicende e ad analizzare le dinamiche che conducono al crimine.

Come finisce Sangue del tuo sangue

Qui bisogna fare una distinzione importante. Sangue del tuo sangue non possiede un unico finale, perché ogni episodio racconta un caso differente.

La conclusione segue però una struttura precisa: dopo aver mostrato la famiglia e i conflitti che precedono il delitto, la puntata svela progressivamente la vittima, l’assassino e il movente, per poi concentrarsi sulla ricostruzione delle indagini che hanno consentito di arrivare alla verità.

Nel caso di “Una famiglia a pezzi”, le guide televisive consultabili confermano il punto di partenza — il vivaio dei Rizzo, Nicola, Samuele, la relazione clandestina di Anna e il ricatto — ma le fonti pubblicamente indicizzate che ho verificato non riportano il finale completo della puntata né permettono di stabilire con sufficiente sicurezza chi venga ucciso e chi sia l’assassino.

Attribuire un finale preciso senza una fonte verificabile significherebbe quindi aggiungere dettagli che potrebbero essere falsi.

Anche parlare di “cast”, in questo caso, può essere fuorviante: non siamo davanti a un film tradizionale con protagonisti ricorrenti. Si tratta di ricostruzioni interpretate, mentre il filo conduttore è rappresentato dall’analisi criminologica. IMDb cataloga Sangue del tuo sangue come produzione italiana avviata nel 2016 e attribuisce la regia della serie a Jovica Nonkovic; tra gli interpreti accreditati compaiono Camilla Alisetta, Mauro Cerminara, Luca Buongiorno e Riccardo Specchio.

La programmazione conferma inoltre che oggi, 25 settembre 2026, Nove propone “Una famiglia a pezzi” alle 15:45, seguito alle 16:45 da un’altra storia, “Vino rosso sangue”, incentrata sul produttore di vini Giancarlo Dal Col e sulla seconda moglie Ester.

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