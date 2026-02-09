Sanremo, Carlo Conti ha scelto il dopo Pucci: arriva un volto storico vicino a Fabio Fazio





Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e, secondo le ultime indiscrezioni, sembra aver trovato una soluzione per il ruolo di co-conduttore dopo la rinuncia di Andrea Pucci. Il comico siciliano Nino Frassica è stato scelto per sostituire Pucci, che ha dovuto fare un passo indietro a causa delle polemiche sui social media. Questa notizia è stata riportata dal giornalista Giuseppe Candela nel recente numero della rivista Chi.





Frassica, noto per il suo stile comico surreale e apprezzato dal pubblico, ha già fatto parte del cast del festival lo scorso anno, dove ha condiviso il palco con Bianca Balti e Cristiano Malgioglio. La decisione di scegliere Frassica è vista come una mossa sicura, in quanto il suo volto è ben noto e amato, il che riduce le possibilità di controversie durante l’evento. Con questo nuovo innesto, il cast di co-conduttori sembra finalmente completo.

Attualmente, la programmazione prevede che Can Yaman apra la prima serata affiancando Carlo Conti e Laura Pausini, seguita da Achille Lauro, che ritorna a Sanremo non più come concorrente, ma come co-conduttore nella seconda serata. La terza serata vedrà l’ingresso di Frassica, pronto a portare sul palco la sua comicità distintiva. La quarta serata sarà affidata a Lillo, un’altra figura comica scelta da Conti, mentre la finale dovrebbe vedere la partecipazione di Gianluca Gazzoli, volto noto della radio e della televisione, rappresentante della fascia più giovane del cast.

Tuttavia, sul fronte femminile, la situazione è più complessa. Al momento, l’unica donna ufficialmente confermata per la conduzione è Laura Pausini. Negli scorsi mesi, si erano susseguite voci riguardo a possibili co-conduttrici, tra cui nomi come Brenda Lodigiani, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Clara e Loredana Bertè, ma nessuno di questi è stato ufficialmente confermato.

A complicare ulteriormente il quadro, è circolata una voce a dicembre secondo cui Laura Pausini avrebbe espresso il desiderio di essere l’unica donna sul palco. La cantante ha prontamente smentito questa affermazione sui social media, dichiarando: “Nel giorno in cui esco con un duetto con una donna poi! Perché così tante falsità su di me? Che nazione strana l’Italia.” Nonostante ciò, fino ad oggi, Pausini rimane l’unica rappresentante femminile nel cast di Sanremo 2026.

Le dinamiche di selezione delle co-conduttrici potrebbero riservare sorprese dell’ultimo minuto. Con l’avvicinarsi della data dell’evento, è possibile che altri nomi vengano aggiunti al cast, creando un’atmosfera di attesa e curiosità tra gli appassionati del festival. La scelta di Frassica al posto di Pucci è solo un tassello in un mosaico che continua a evolversi, e la presenza di Laura Pausini potrebbe attirare ulteriori figure femminili nel cast.



