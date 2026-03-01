Sanremo, Carlo Conti tra polemiche: vieta un abito alla moglie e poi ricorda le vittime di femminicidio





Nella serata finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha sorpreso il pubblico con un commento rivolto a sua moglie Francesca, seduta tra il pubblico. Mentre si svolgeva una performance di Samurai Jay, il conduttore ha fatto riferimento all’outfit delle ballerine che accompagnavano l’artista. Dopo aver notato i jeans attillati indossati dalle danzatrici, Conti ha avvicinato la consorte e le ha detto: “Senti, mogliettina mia, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello che aveva la signorina, non lo comprare, va bene? Grazie. È pura gelosia!” Questo commento, sebbene presentato in tono goliardico, ha suscitato perplessità, soprattutto in un momento in cui il palco dell’Ariston stava dando voce a questioni gravi come la violenza sulle donne.





Pochi minuti dopo, il tema del femminicidio è emerso con forza, grazie all’intervento di Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, vittima di violenza. Durante il suo intervento, Cecchettin ha sottolineato che la violenza sulle donne inizia spesso con atteggiamenti e battute che possono sembrare innocue, ma che in realtà riflettono una cultura maschilista. Ha affermato: “La violenza sulle donne inizia molto prima di quello che pensiamo. Inizia quando scambiamo il controllo con l’amore, quando pensiamo che la gelosia sia necessaria per la nostra relazione, quando non educhiamo il rispetto, quando nei silenzi lasciamo passare quelle battute, quelle battute sessiste.” Le sue parole hanno messo in luce come anche affermazioni apparentemente banali possano contribuire a una cultura di misoginia e violenza.

Le dichiarazioni di Conti e l’intervento di Cecchettin hanno messo in evidenza un contrasto significativo. Mentre il conduttore ha scherzato sulla gelosia in un contesto di leggerezza, il messaggio di Cecchettin ha richiamato l’attenzione su un problema serio e attuale. La battuta di Conti, sebbene accettata con un sorriso da Francesca, ha sollevato interrogativi tra il pubblico e i commentatori, che hanno visto in essa un possibile riflesso di una cultura che tollera battute sessiste.

Le polemiche attorno a Carlo Conti non si sono fermate a questo episodio. Durante il Festival, sono emerse critiche riguardo alla bassa percentuale di artiste donne in gara, rispetto alla presenza maschile. Inoltre, un’altra controversia ha riguardato il modo in cui Conti si è riferito alla campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, definendola “mamma d’oro”, un’espressione che ha sollevato discussioni sulla percezione delle donne nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Conti ha cercato di giustificare le sue affermazioni, sottolineando la sua educazione e il rispetto che ha per le donne, affermando: “Sono stato cresciuto solo da una donna, come potrei non supportare le donne?” Tuttavia, le sue parole e azioni sono state interpretate da alcuni come contraddittorie, evidenziando la complessità delle dinamiche di genere nella società contemporanea.



