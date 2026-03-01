Sanremo 2027, Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico





L’attesa è finita e l’annuncio è stato fatto: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo, prevista per il 2027.





L’emozione era palpabile durante la comunicazione ufficiale, con Carlo Conti che ha presentato il suo successore con un sorriso e un tono carico di affetto. La dichiarazione è stata accolta con entusiasmo dal pubblico presente all’Ariston, dove le aspettative per il futuro del Festival sono già molto alte.

In un momento di grande emozione, De Martino ha espresso la sua gratitudine verso la Rai per l’opportunità ricevuta, sottolineando l’importanza di questo incarico. “È un gesto di generosità, voglio ringraziare la Rai per questa opportunità e poi come si diciamo sempre a telefono, testa bassa e pedalare,” ha dichiarato, evidenziando il suo approccio umile e determinato nei confronti di questo nuovo ruolo.

La scelta di Stefano De Martino come conduttore rappresenta una continuazione della tradizione di presentatori carismatici che hanno reso Sanremo uno degli eventi più attesi della televisione italiana.

La sua carriera, che include esperienze in vari ambiti dello spettacolo, lo ha reso una figura familiare e apprezzata dal pubblico. Con il suo stile fresco e innovativo, De Martino è pronto a portare una nuova visione al Festival, mantenendo viva la magia che caratterizza la manifestazione.



