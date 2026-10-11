Santo del giorno 12 ottobre 2026: la Chiesa e molte comunità cattoliche — in particolare nei paesi di lingua spagnola e portoghese — celebrano in questo giorno una…





Santo del giorno 12 ottobre 2026: la Chiesa e molte comunità cattoliche — in particolare nei paesi di lingua spagnola e portoghese — celebrano in questo giorno una combinazione di memorie mariane e feste locali che spaziano dalla devozione popolare alle celebrazioni liturgiche dei santi più recenti. Tra le ricorrenze più rilevanti emergono Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile, e Nostra Signora del Pilar a Zaragoza; a queste si affiancano memorie di santi locali e contemporanei come san Serafino da Montegranaro e san Carlo Acutis. (vaticannews.va)





Santo del giorno 12 ottobre 2026

La coincidenza di titoli mariani e di santi patronali rende il 12 ottobre una data ricca di pratiche devozionali e di manifestazioni civili: in Brasile la festa di Nostra Signora di Aparecida è anche giornata civile nazionale; a Zaragoza il 12 ottobre è il cuore delle Fiestas del Pilar con la Ofrenda de Flores; in varie località italiane si svolgono celebrazioni per i santi patroni, tra cui San Serafino da Montegranaro.

Nostra Signora di Aparecida (12 ottobre)

La memoria liturgica di Nostra Signora di Aparecida richiama l’immagine della Vergine rinvenuta nel 1717 nel fiume Paraíba do Sul e la successiva crescita della devozione popolare che ha portato alla sua dichiarazione a patrona del Brasile. La festa del 12 ottobre è segnata da pellegrinaggi, celebrazioni nella Basilica Nazionale di Aparecida e da una tradizionale novena che precede la solennità. Il giorno è riconosciuto anche come festa civile nazionale in Brasile. (vaticannews.va)

Nostra Signora del Pilar – «la Virgen del Pilar» (12 ottobre)

A Zaragoza la festa della Virgen del Pilar costituisce il fulcro delle Fiestas del Pilar: il 12 ottobre si svolge la celebre Ofrenda de Flores, la Messa solenne in cattedrale e una serie di riti civili e religiosi che richiamano migliaia di persone. L’offerta di fiori, che crea un manto attorno all’immagine mariana nella piazza del Pilar, è l’atto popolare più distintivo della giornata. (zaragoza.es)

San Carlo Acutis (memoria: 12 ottobre)

Tra i santi contemporanei associati al 12 ottobre figura Carlo Acutis, giovane italiano noto per la passione per l’Eucaristia e per l’uso di strumenti digitali per diffondere la devozione ai miracoli eucaristici. Carlo morì il 12 ottobre 2006; la Chiesa ne ha riconosciuto la santità e la canonizzazione si è tenuta nel 2025. Per questo motivo il suo dies natalis in cielo, il 12 ottobre, è indicato come giorno della sua memoria liturgica e viene ricordato attraverso iniziative giovanili e parrocchiali.

Il nome Carlo, di radice germanica (Karl), è tradizionalmente interpretato come «uomo libero»: tale etimologia è frequentemente riportata nelle presentazioni onomastiche e negli approfondimenti biografici che accompagnano la figura del santo moderno, spesso ritratto come giovane aperto alla contemporaneità.

San Serafino da Montegranaro (12 ottobre)

San Serafino da Montegranaro, religioso cappuccino vissuto tra XVI e XVII secolo, è ricordato il 12 ottobre; la sua memoria è particolarmente sentita ad Ascoli Piceno e a Montegranaro, dove le feste patronali includono celebrazioni liturgiche, processioni e momenti civili che animano la vita comunitaria. Serafino è associato a virtù quali umiltà, povertà e vita contemplativa; il suo nome richiama i «serafini», con una valenza etimologica legata all’ardore e all’amore divino.

In molte diocesi italiane il 12 ottobre compare inoltre come giornata di memoria per altri santi tradizionali — tra cui alcuni martiri antichi, papi e vescovi — a testimonianza della stratificazione storica del calendario liturgico: fra i nomi ricordati in questa data figurano san Felice IV (papa), sant’Edisto, san Wilfrid ed Edwin, secondo le liste agiografiche e i calendari locali che attribuiscono alle memorie diversi livelli di priorità liturgica.

Usanze e pratiche popolari del 12 ottobre

Le tradizioni connesse al 12 ottobre assumono forme molto differenti: dal pellegrinaggio e dalla partecipazione alla novena e alle Messe nella Basilica di Aparecida, alle processioni e all’offerta di fiori a Zaragoza, fino alle feste patronali nei borghi italiani che onorano i loro santi protettori con sagre, momenti di devozione e cerimonie civili. Queste manifestazioni, profondamente radicate nelle comunità locali, mostrano come la stessa data possa raccogliere forme varie di religiosità pubblica e privata. (santuarionacional.org.br)

Per un orientamento pratico: a Zaragoza il programma centrale delle Fiestas del Pilar ruota attorno alla Ofrenda de Flores e alla Messa solenne del 12 ottobre; al Santuario Nazionale di Aparecida la novena e le celebrazioni conclusive si concentrano tradizionalmente dal 3 al 12 ottobre, con appuntamenti di preghiera e pellegrinaggi. (heraldo.es)

Santo del giorno 12 ottobre 2026 resta dunque una ricorrenza che unisce devozioni mariane, memorie di santi antichi e moderni e celebrazioni locali, segnando la giornata con riti religiosi e manifestazioni civili in contesti geografici e culturali diversi.

Visualizzazioni: 1



