Sarzana, choc al parco: risorsa uccide un gatto e poi se lo cucina alla brace





Un uomo è stato fermato dai carabinieri nel parco pubblico di Crociata, a Sarzana, mentre cucinava un gatto che aveva precedentemente ucciso.





L’episodio, avvenuto in una zona già nota per problemi di spaccio e degrado, è stato segnalato da alcuni passanti che hanno notato l’uomo, originario della Nigeria, armeggiare intorno a un rudimentale barbecue.

L’uomo è stato denunciato per l’accaduto. L’assessore comunale alla Sicurezza, Stefano Torri, ha reso noto l’episodio sui social media, definendolo “atroce” e sottolineando che tali atti non trovano posto nella società civile. L’incidente è avvenuto a breve distanza dalle aree giochi destinate ai bambini. Al momento non è chiaro se il gatto ucciso appartenesse a un residente della zona o fosse un randagio proveniente da una colonia vicina.

L’assessore Torri ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel restituire il parco di Crociata ai cittadini, perfezionando la procedura del bando per una gestione che promuova l’aggregazione positiva, l’ordine, la sicurezza e la legalità in questa area.

Si ricorda che un episodio simile si era verificato alcuni anni fa a Venturina, in provincia di Livorno, dove un uomo aveva cucinato un gatto su un rudimentale barbecue, un filmato del quale era diventato virale sui social media.

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