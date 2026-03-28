“Sbatterei i genitori in galera”: famiglia nel bosco, le parole choc del politico





Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania e attuale candidato a sindaco di Salerno, ha espresso una posizione netta e senza compromessi nel dibattito pubblico riguardante il caso della “famiglia nel bosco”, vicenda che ha suscitato un ampio confronto di opinioni. Il caso riguarda una coppia, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, che ha scelto di vivere in isolamento con i propri tre figli nel territorio di Palmoli, in Abruzzo, privandoli dell’accesso all’istruzione e ai servizi essenziali.





De Luca ha dichiarato con fermezza la propria convinzione che i genitori debbano essere ritenuti responsabili delle loro azioni, proponendo una condanna a tre anni di reclusione per entrambi. L’ex governatore ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando l’assenza di vaccinazioni, l’inadempienza scolastica e la mancanza di assistenza pediatrica ricevuta dai minori. Questi aspetti, a suo parere, costituiscono una chiara violazione dei diritti dei bambini e richiedono un intervento deciso da parte delle autorità competenti.

L’intervento della Procura, che ha disposto l’allontanamento dei minori e il loro collocamento in una struttura protetta, ha aperto un dibattito nazionale tra coloro che sostengono la libertà educativa dei genitori e coloro che ritengono prioritaria la tutela dei diritti dei bambini. De Luca, pur riconoscendo il trauma psicologico che l’allontanamento può causare ai minori, attribuisce la piena responsabilità della situazione ai genitori, accusandoli di aver perseguito uno stile di vita bucolico a scapito del benessere e della crescita dei propri figli.

L’ex presidente della Campania ha inoltre richiamato l’importanza delle vaccinazioni, tema particolarmente sensibile alla luce dell’esperienza maturata durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. De Luca ha ribadito la necessità di garantire la protezione della salute pubblica attraverso l’adozione di misure preventive efficaci, tra cui la vaccinazione dei minori.

In conclusione, l’intervento di Vincenzo De Luca nel caso della “famiglia nel bosco” rappresenta una presa di posizione chiara e determinata a difesa dei diritti dei bambini e a tutela della salute pubblica, sottolineando l’importanza di un equilibrio tra la libertà individuale e le responsabilità genitoriali.

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