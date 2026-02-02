Scialpi: “Accudire mia madre malata di Alzheimer per 9 anni mi ha costretto a lasciare il lavoro”





Durante la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo, il cantante Scialpi ha condiviso un intenso racconto riguardante i momenti difficili della sua vita, in particolare il sacrificio compiuto per stare vicino a sua madre. L’artista, ospite della conduttrice Mara Venier, ha toccato il cuore del pubblico con una riflessione sincera sulla sua carriera e le sue scelte personali. Dopo aver eseguito il suo celebre brano “Cigarettes And Coffee” del 1990, Scialpi non ha potuto trattenere le lacrime, rivelando: “E ancora oggi mi commuovo, questa canzone l’ho scritta quando avevo 12 anni”.





Nel salotto di Mara Venier, Scialpi ha ripercorso con voce rotta dai ricordi le difficoltà della sua infanzia. Cresciuto in una famiglia di genitori lavoratori che avevano poco tempo da dedicargli, ha raccontato come la musica sia diventata una sua forma di espressione e un mezzo per affrontare le sfide quotidiane. Ha chiarito che la sua scelta di intraprendere la carriera musicale non è stata dettata solo dall’amore per l’arte, ma anche da motivazioni più profonde legate alla sua vita personale.

Il momento più toccante della sua intervista è stato quando ha parlato della madre, la quale è venuta a mancare dopo aver lottato per anni con una malattia neurodegenerativa, l’Alzheimer. Scialpi ha spiegato di aver scelto di dedicarsi completamente a lei, rinunciando alla sua carriera per un lungo periodo: “Mi sono preso cura di lei per nove anni. Io sono figlio unico, ho rinunciato al lavoro e vivevo con la pensione dei miei genitori. Ho fatto per lei quello che lei ha fatto per me per tutta la sua vita”. Questa testimonianza ha rivelato un lato più umano e vulnerabile dell’artista, evidenziando come la musica non sia stata solo una questione di successo professionale, ma una vera e propria ancora di salvezza nei momenti più bui.

Scialpi ha voluto sottolineare l’importanza della famiglia e degli affetti, mostrando come, nonostante le difficoltà, l’amore e la dedizione possano prevalere su qualsiasi ambizione personale. La sua scelta di mettere da parte la carriera musicale per assistere la madre ha reso evidente quanto possa essere forte il legame tra genitore e figlio, specialmente in momenti di fragilità e vulnerabilità.

Il racconto di Scialpi ha suscitato una forte empatia nel pubblico, che ha potuto apprezzare non solo il talento dell’artista, ma anche il suo coraggio e la sua umanità. La sua storia è un promemoria della realtà che molti affrontano, dove le priorità possono cambiare drasticamente a causa delle circostanze della vita.

Inoltre, durante l’intervista, Scialpi ha parlato del suo ritorno sulla scena musicale, esprimendo la sua gioia nel poter nuovamente condividere la sua musica con il pubblico. Ha ribadito che, nonostante le sfide affrontate, la musica rimane una parte fondamentale della sua vita e un modo per esprimere le sue emozioni e le sue esperienze.

L’incontro con Mara Venier ha rappresentato per Scialpi anche un’opportunità per riflettere su come il tempo trascorso con la madre lo abbia cambiato e influenzato come persona e come artista. Ha condiviso aneddoti e ricordi, rendendo il suo racconto ancora più personale e toccante.

La puntata di Domenica In si è così trasformata in un momento di grande intensità emotiva, dove la musica e la vita si sono intrecciate in un racconto di amore, dedizione e resilienza. Scialpi, con la sua storia, ha toccato le corde del cuore di molti, dimostrando che, anche nei momenti più difficili, l’amore familiare può offrire la forza necessaria per affrontare le avversità.



