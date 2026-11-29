



A Tirana, la manifestazione contro Edi Rama è sfociata in scontri davanti alla sede del governo; il ministero albanese della Sanità riferisce di 61 feriti.





A Tirana, il corteo del 28 novembre contro il governo guidato da Edi Rama è finito in scontri davanti alla sede governativa. I manifestanti hanno scagliato petardi, ordigni Molotov e pietre contro gli agenti schierati a difesa del palazzo. Le forze dell’ordine hanno reagito usando gas lacrimogeni, spray urticante al peperoncino e cannoni ad acqua. L’intervento ha costretto la folla a retrocedere per diverse centinaia di metri. La mobilitazione era stata convocata per ottenere le dimissioni del premier.

Le tensioni sono esplose quando i partecipanti hanno raggiunto la sede dell’esecutivo e si sono trovati di fronte agli agenti. Il confronto ha segnato il passaggio dalla protesta agli scontri, mentre la polizia manteneva il presidio attorno all’edificio. I dimostranti hanno continuato nel cuore della capitale albanese.

Nel corso degli scontri, un agente ha ferito con munizioni di gomma Kliti Hoti, parlamentare del centrodestra all’opposizione. La versione racconta che il deputato inseguiva un gruppo di poliziotti antisommossa, quando un colpo lo ha raggiunto alla spalla, facendolo rovinare al suolo. Soccorso, è stato condotto in ospedale con urgenza. Una ricostruzione dell’agenzia CNA colloca invece l’episodio sul boulevard Martyrs of the Nation: Hoti, impegnato nella protesta, sarebbe stato colpito alla schiena. CNA riferisce che è ricoverato al Trauma Hospital in condizioni gravi. Le fonti concordano sull’impiego di proiettili di gomma e sul ferimento, ma divergono riguardo alla zona interessata.

Il poliziotto coinvolto è stato sospeso. Il ministro dell’Interno Ervin Demo ha chiesto al direttore generale della Polizia di Stato di disporre la sospensione immediata dell’agente e di avviare un’indagine completa sull’accaduto. Demo ha definito il caso un sospetto uso sproporzionato della forza da parte di un singolo agente. Ha inoltre dichiarato che il diritto di manifestare va garantito e che le regole devono essere rispettate tanto dai partecipanti quanto dagli agenti. Sono valutazioni e richieste attribuite al ministro: le fonti consultate non riportano l’esito dell’indagine.

Il ministero della Sanità albanese ha riferito che, dopo la protesta, 61 persone hanno ricevuto assistenza medica. Nel conteggio della fonte principale compaiono 25 agenti, 23 manifestanti e sei giornalisti e passanti; tra chi è rimasto ferito vi sono dunque anche persone estranee alla manifestazione. Balkanweb propone un dettaglio diverso, suddividendo i 61 accessi fra due ospedali: 50 al Trauma Hospital e 11 al centro universitario Mother Teresa. Nella prima struttura sono stati registrati 17 agenti, 21 manifestanti, sei giornalisti e sei passanti. Nell’altra risultano invece otto agenti, un manifestante, una guardia di sicurezza e un deputato. Le categorie riportate dalle due fonti non coincidono.

Secondo lo stesso aggiornamento di Balkanweb, cinque persone risultavano ancora ricoverate al Trauma Hospital: un agente, due manifestanti, un giornalista e un passante. Tra i manifestanti ancora in cura, uno aveva una contusione al bulbo oculare ED era seguito da specialisti. Gli altri feriti avevano lasciato l’ospedale su indicazione dei medici. Questi dati descrivono la situazione comunicata il 29 novembre e non modificano il totale di 61 accessi alle strutture sanitarie. Un precedente aggiornamento diffuso durante la giornata aveva indicato numeri inferiori; per il bilancio finale, i resoconti citano il dato ministeriale più recente.

La protesta ha avuto anche conseguenze giudiziarie. La Polizia albanese ha riferito che, dopo le manifestazioni del 28 novembre, 12 persone sono state arrestate e altre 19 sottoposte a procedimento penale. Secondo la ricostruzione della polizia, gli indagati avrebbero aggredito agenti con oggetti contundenti, usato materiale pirotecnico e bombe Molotov, bloccato il traffico e danneggiato beni pubblici. Le accuse indicate comprendono, tra l’altro, la partecipazione a manifestazioni illegali, la resistenza agli agenti, la violazione delle norme su esplosivi e sostanze infiammabili e il danneggiamento. La polizia ha dichiarato che le verifiche proseguono per identificare altre persone coinvolte.



