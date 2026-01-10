Scoppia una bombola del gas in un’abitazione, crolla parte del palazzo: ferite due donne, una in gravi condizioni





A Bisignano, in provincia di Cosenza, un’esplosione avvenuta a causa di una bombola di gas ha provocato il crollo parziale di un edificio. L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio, coinvolgendo due donne ultra sessantenni che risiedevano nello stabile. Una delle donne è rimasta gravemente ustionata ed è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Cosenza dai sanitari del 118. L’altra donna ha riportato solo alcune escoriazioni.





Immediatamente dopo l’esplosione, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e membri della protezione civile per gestire la situazione. Anche il sindaco di Bisignano, Francesco Fucile, è accorso sul posto per monitorare l’accaduto. Il boato dell’esplosione è stato avvertito a diversi chilometri di distanza, ma, come ha rassicurato il primo cittadino, fortunatamente non si sono registrati decessi. Tuttavia, due persone sono rimaste ferite, e le condizioni della 60enne trasportata in ospedale sono risultate gravi.

Fucile ha dichiarato: “Le abitazioni vicine al momento non sembrano aver subito danni. Certamente avvieremo tutti i controlli del caso.” Secondo le informazioni disponibili, la donna in condizioni più critiche era allettata al momento dell’esplosione e non è riuscita a mettersi in salvo, riportando ustioni significative. Dopo il primo intervento presso l’ospedale cosentino, è stato disposto il suo trasferimento al Centro Grandi Ustioni di Brindisi per ricevere cure specialistiche.

Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause dell’esplosione. Gli agenti si sono recati sul posto non solo per mettere in sicurezza l’area, ma anche per effettuare i rilievi necessari a chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, rimangono sconosciute le circostanze che hanno portato al crollo della palazzina e al trasferimento in ospedale delle due donne, di cui una in condizioni serie.

Le indagini delle forze dell’ordine saranno fondamentali per ricostruire quanto accaduto e per stabilire eventuali responsabilità legate all’esplosione. La comunità di Bisignano è in attesa di ulteriori aggiornamenti mentre si svolgono le operazioni di verifica e controllo della sicurezza degli edifici circostanti.

L’esplosione ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, ma anche un senso di solidarietà nei confronti delle vittime. I vicini e i membri della comunità si sono mobilitati per offrire supporto e assistenza alle famiglie coinvolte. La situazione rimane sotto osservazione, con i servizi di emergenza pronti a intervenire in caso di necessità.



