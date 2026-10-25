«Se non sa nemmeno usare un computer, dovrebbe lasciare il posto a qualcuno più giovane»: la nuova collega mi derise davanti all’ufficio, ma non conosceva la mia storia.





Il silenzio che calò nella stanza fu più violento del boato delle valvole di sfiato che tremavano nei condotti. Markus Hauer si fermò a un metro da noi, con gli occhi fissi su quel piccolo involucro di metallo dorato che sporgeva dalla tasca del tailleur di Tiffany. La ragazza tentò istintivamente di coprirsi il fianco con la cartellina, ma il movimento brusco fece scivolare un foglio stampato sul pavimento: era un contratto preliminare di assunzione con la multinazionale





concorrente Varga BioTech, datato tre giorni prima, con allegata una clausola di incentivo legata all’acquisizione immediata dei brevetti di conservazione termica. «Che cosa significa questo, Tiffany?» domandò Karl, indicando il foglio con la voce strozzata dall’incredulità. «I brevetti dell’azoto non sono di pubblico dominio. Sono il patrimonio storico di questa fabbrica, quello che ci tiene a galla da quarant’anni».

La ragazza tremava visibilmente, le labbra serrate in una linea sottile e disperata. «Non è come sembra», disse a voce bassissima, ma lo sguardo le vagava impazzito tra la porta di sicurezza e la chiavetta che l’aveva appena incastrata. Io non mi voltai. Sul monitor arcaico, la riga di comando chiedeva l’autorizzazione di sicurezza di livello alfa.

Le mie dita scivolarono sopra i tasti F1 e F4 contemporaneamente, attivando il protocollo che avevo scritto nel 1991 insieme al vecchio Heinrich Hauer, il nonno di Markus. «Il sistema cloud che avete acquistato un mese fa non era pensato per gestire i reattori criogenici», dissi a voce alta, facendo risuonare ogni sillaba nella stanza illuminata dai bagliori d’emergenza.

«Quel software ha una falla nota di telemetria. Se avessimo collegato le valvole di azoto alla rete esterna, chiunque dall’esterno avrebbe potuto alterare la temperatura del deposito per far marcire le provviste e costringere l’azienda alla bancarotta controllata». Markus Hauer impallidì, togliendosi lentamente i guanti di pelle. «Miles-Adrian… tu lo sapevi?» Si avvicinò al mio tavolo, non con la spocchia dell’amministratore che ero abituato a vedere nelle riunioni di bilancio, ma con il timore di un ragazzino sorpreso

a giocare con il fuoco. «Mio padre mi aveva detto di non toccare mai la tua postazione, prima di morire. Ma i consulenti di Francoforte continuavano a ripetermi che tenevi in piedi un sistema inefficiente solo per giustificare il tuo stipendio». «I tuoi consulenti lavoravano per la stessa gente che ha promesso a questa ragazza un posto da quadro a Zurigo», risposi freddamente, digitando la chiave a sedici caratteri che sbloccò finalmente le pompe ausiliarie.

Sotto i nostri piedi si udì un rombo cupo: il sibilo dell’azoto tornò a stabilizzarsi a meno centonovantasei gradi. Il segnale acustico sul monitor si spense, lasciando sullo schermo solo un cursore verde lampeggiante su sfondo nero. «La signorina Becker non voleva semplicemente modernizzare l’ufficio. Voleva forzare il riavvio del server locale per scaricare i log crittografati che dimostrano come la sua nuova azienda tenti da sei mesi di sabotare la nostra catena del freddo».

Tiffany scoppiò in lacrime, una crisi isterica e improvvisa che la costrinse ad appoggiarsi a un pilastro di cemento. «Non mi avevano detto che avrei rischiato di distruggere i lotti dell’ospedale! Mi avevano assicurato che si trattava solo di una transizione di dati, una copia di backup prima della fusione! Mi avevano promesso che nessuno si sarebbe accorto di nulla!»

Il pianto si trasformò in un singhiozzo umiliante mentre Karl raccoglieva la chiavetta USB dal pavimento con un fazzoletto di carta, porgendola a Markus. Il giovane dirigente guardò il piccolo oggetto dorato, poi abbassò gli occhi sul monitor a fosfori verdi, dove compariva l’elenco dei tentativi di accesso non autorizzati registrati negli ultimi venti minuti con l’indirizzo IP della postazione portatile di Tiffany.

«Chiamate immediatamente la sicurezza dell’edificio e la polizia federale», ordinò Markus senza alzare la voce, ma con un tono che non ammetteva repliche. «E fate sigillare tutti i suoi accessi ai server aziendali. Ora». Due guardie giurate entrarono nell’open space pochi istanti dopo, accompagnando Tiffany verso l’ascensore di servizio mentre i colleghi si scostavano in silenzio al suo passaggio.

La sicurezza spietata con cui era entrata in ufficio quella mattina si era dissolta completamente: camminava a testa bassa, stringendosi le braccia al petto, mentre il rumore dei suoi tacchi risuonava vuoto e sconfitto nel corridoio. Markus rimase fermo accanto alla mia scrivania. Guardò la sedia di legno consumata, la tastiera ingiallita dal tempo e infine me.

«Miles-Adrian… io ho firmato la lettera di pensionamento obbligatorio venerdì scorso. Era sulla mia scrivania, pronta per essere spedita all’ufficio risorse umane». Lo vidi infilare la mano nella tasca interna del cappotto ed estrarre una busta bianca intestata. Senza dire una parola, la strappò in quattro pezzi davanti a me, gettando i frammenti nel cestino della carta.

«Non voglio scuse, signor Hauer», dissi, richiudendo il pannello di protezione della tastiera meccanica con un clic secco. «Voglio solo che capiate una cosa. La tecnologia serve a proteggere ciò che conta, non a cancellare la fatica di chi ha costruito questo posto prima di voi. Se un giorno deciderò di andarmene, sarà quando avrò insegnato a qualcuno degno come custodire queste macchine, non a chi cerca una scorciatoia per vendersi al miglior offerente».

Karl mi mise una mano sulla spalla, stringendola forte senza bisogno di aggiungere parole. Markus annuì lentamente, chinando il capo in segno di rispetto, prima di voltarsi verso il resto del reparto ancora ammutolito. Io mi sistemai gli occhiali sul naso, premetti l’interruttore della vecchia lampada da tavolo e tornai a controllare la pressione dei serbatoi sotterranei, riga per riga, mentre la fabbrica riprendeva a respirare al ritmo sicuro della sua vera memoria.

Visualizzazioni: 57



