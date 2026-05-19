Grazie per aver condiviso quell’incontro notturno così vivido e assolutamente comprensibile! Quel “bam” contro la luce è inconfondibile — e sì, fa saltare dalla sedia.





Hai già fatto metà del lavoro capendo che non era un maggiolino americano. Lasciami confermare la tua identificazione, spiegare perché si trovava nel tuo bagno e — soprattutto — dirti cosa dovresti (e non dovresti) fare se ne trovi un altro.

✅ Prima la buona notizia: il maggiolino è innocuo per te

Innanzitutto, respira. Il maggiolino comune (Melolontha melolontha), a volte chiamato “scarabeo di maggio,” non è pericoloso per gli esseri umani o per gli animali domestici. Non morde e non punge. Quelle pinze sulla testa? Servono per mangiare foglie di piante, non per pizzicare le persone. Non è velenoso: niente veleno, niente irritazioni. Non infesta le case. È un insetto da esterno che è volato accidentalmente dentro perché attratto dalla luce del tuo bagno. Quindi perché ha scelto proprio il tuo bagno? L’hai già capito: la luce.

🪲 Perché era nel tuo bagno?

I maggiolini sono notturni e fortemente attratti dalle fonti di luce, specialmente quelle bianche o intense. La luce del tuo bagno, riflessa sulle piastrelle lucide e sulla porcellana, ha agito come un faro. Emergono anche a fine primavera (aprile-maggio) durante la loro breve stagione di volo da adulti, che dura solo 4-6 settimane. Durante questo periodo, i maschi volano rumorosamente al tramonto e durante la notte alla ricerca di un compagno. È questo il momento in cui è più probabile che volino accidentalmente attraverso una finestra aperta o persino giù per un camino verso una stanza illuminata. Il tuo bagno aveva tutte le condizioni giuste: una luce accesa di notte, una finestra aperta o una fessura intorno a una ventola, aria calda e umida (che trovano invitante). Non cercava una nuova casa. Si era semplicemente perso.

🔍 Maggiolino vs. giugno bug: come distinguerli

Hai detto che inizialmente pensavi fosse un giugno bug. È un errore molto comune. Il maggiolino è anche molto più rumoroso in volo — da qui quel suono allarmante che hai sentito. Non sono affatto voli aggraziati.

🛠️ Cosa fare se ne trovi uno (esattamente quello che hai fatto bene)

Hai gestito la situazione alla perfezione. Ecco i semplici passi da seguire: primo, non farti prendere dal panico — non possono farti del male; anche se uno ti atterra addosso, si limiterà a camminare o cercherà di volare via. Secondo, spegni la luce del bagno e chiudi la porta — il buio lo calmerà e smetterà di sbattere contro le superfici. Terzo, apri una finestra esterna (se possibile) e accendi una luce esterna — volerà verso quella luce e se ne andrà da solo; è il metodo più gentile. In alternativa, catturalo delicatamente usando un bicchiere e un pezzo di cartone rigido; fai scivolare il cartone sotto il bicchiere, portalo fuori e rilascialo su un albero o un cespuglio (non direttamente sul terreno — ha bisogno di arrampicarsi).

Cosa NON fare: non schiacciarlo (è inutile e disordinato), non scaricarlo nel water (è vivo e può sopravvivere nei tubi per un po’ — è crudele e inefficace), non spruzzarlo con insetticida nel bagno (è eccessivo e introduce sostanze chimiche nel tuo spazio vitale).

🏠 Arriveranno altri maggiolini in casa?

Probabilmente no. La stagione di volo degli adulti è molto breve (4-6 settimane). Potresti avere uno o due altri ritardatari se tieni la luce del bagno accesa di notte con le finestre aperte. Ma non si riproducono né nidificano in casa. Hanno bisogno di terreno e radici di piante per la loro fase larvale, che il tuo bagno non può fornire.

Se vuoi evitare futuri visitatori confusi: tieni le finestre del bagno chiuse o con le zanzariere durante le serate di maggio, usa una lampadina a bassa intensità o una “luce anti-insetti” gialla nelle prese vicino alle finestre aperte, e spegni le luci non necessarie di notte durante la stagione dei maggiolini.

🌍 Una nota finale: i maggiolini sono in realtà benefici per il giardino

Da adulto, il maggiolino mangia foglie (il che può infastidire i giardinieri). Ma come larva (grub), aerera il terreno e decompone la materia organica. Soprattutto, sono una fonte di cibo vitale per pipistrelli, uccelli e ricci. La loro popolazione è crollata nel XX secolo a causa dei pesticidi. Stanno facendo un ritorno, e molti ecologi vedono questo come un segnale positivo per la biodiversità. Quindi il tuo visitatore notturno non era solo un insetto goffo — era un piccolo segnale che gli ecosistemi locali si stanno riprendendo.