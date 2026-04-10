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Se trovi un ladro in casa tua, cosa devi fare? La farneticante teoria del compagno Paolo Cento, come sempre al servizio dei delinquenti

Emanuela B.
10/04/2026
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Per il compagno Paolo Cento, se trovi i ladri non devi reagire, ma magari offrirgli un buon prosecco per poi lasciarli andare via con le tue cose (VIDEO)



Francesco Putortì, cinquantenne, è stato condannato oggi dalla Corte d’Assise di Reggio Calabria a una pena detentiva di quindici anni e sei mesi per i reati di omicidio e tentato omicidio.  L’episodio in questione risale al 28 maggio 2024.

La Corte d’Assise ha respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche della legittima difesa domiciliare e della legittima difesa putativa, avanzata dalla difesa dell’imputato, che auspicava una riqualificazione del reato in eccesso colposo di legittima difesa o in omicidio preterintenzionale.  Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria, Alfio Stancampiano, trentenne, e Giovanni Bruno, quarantaseienne, entrambi residenti a Catania, avrebbero tentato un furto nell’abitazione di Putortì, situata in contrada Rosario Valanidi di Reggio Calabria.  Il proprietario dell’immobile, rientrato a casa, avrebbe sorpreso i due individui al piano superiore della palazzina.  A seguito di una colluttazione, Putortì, macellaio di professione, avrebbe utilizzato un coltello per colpire i due ladri, i quali sarebbero poi fuggiti, lasciando cadere le pistole rubate all’interno dell’abitazione.  Tali armi risultavano legalmente detenute da Putortì.

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