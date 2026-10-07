Selma Ezzine: vita privata, età e curiosità





Dalla gavetta come artista di strada al successo televisivo: la storia di una giovane cantante italo-marocchina





Selma Ezzine vita privata: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Selma Ezzine vita privata: biografia e vita privata

Selma Ezzine è una cantante italo-marocchina che si è distinta all’interno della scena musicale italiana per la sua straordinaria vocalità, versatilità e l’energia emotiva trasmessa durante le sue esibizioni. Nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, un piccolo centro della provincia di Benevento, si inserisce fin da giovanissima in un ambiente ricco di stimoli culturali e musicali trasmessi dalla propria famiglia di origini marocchine. Il padre, musicista, gioca un ruolo cruciale nella formazione di Selma, favorendo il contatto diretto con l’arte e la musica fin dai primi anni di vita e sostenendo le sue inclinazioni naturali verso il canto.

Origini e formazione

L’infanzia di Selma Ezzine si distingue da subito per un precoce interesse nei confronti della musica. Fin dalla primissima età, infatti, mette in evidenza una spiccata sensibilità artistica e un’intonazione fuori dal comune: a soli tre anni prende parte ai suoi primi concerti scolastici, mostrando già una grande sicurezza scenica, insolita per una bambina così piccola. Ciò che caratterizza la sua crescita, oltre al continuo confronto con il padre, è il forte radicamento nei valori culturali e familiari marocchini, che contribuiscono a definire la sua identità e il suo stile unico, nutriti dal confronto con differenti tradizioni sonore, idiomi e stili musicali.

Selma prosegue gli studi presso la scuola Rita Levi Montalcini di San Giorgio del Sannio. È in questo ambiente che inizia ad acquisire le prime competenze strutturate nell’ambito musicale, intraprendendo attività artistiche e partecipando a manifestazioni scolastiche. Queste prime esperienze si rivelano decisive per acquisire padronanza della scena e consapevolezza delle proprie possibilità vocali ed espressive.

Il percorso formativo di Selma Ezzine continua poi al Liceo Musicale Guacci di Benevento, dove si inserisce in un contesto accademico ricco di stimoli creativi e possibilità di confronto con altri musicisti. Al Liceo ha modo di approfondire solide basi tecniche — dallo studio della voce agli elementi di teoria e storia della musica — e di partecipare a diverse iniziative artistiche e spettacoli locali. Il confronto quotidiano con studenti, docenti e la partecipazione a eventi la aiutano non solo nella crescita professionale, ma anche nello sviluppo di una personalità artistica sempre più eclettica e consapevole delle proprie radici e aspirazioni. Il suo repertorio si apre gradualmente a contaminazioni multietniche: dalle influenze della musica pop, al soul, al jazz, fino alla tradizione araba, segno di una costante ricerca e apertura verso il mondo.

Carriera musicale

Terminati gli studi al Liceo Musicale, Selma Ezzine si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza, ma ben presto si rende conto che il richiamo della musica è troppo forte per essere ignorato. Dopo un periodo di riflessione, prende la decisione cruciale di abbandonare l’università e investire tutte le sue energie nel canto. Questa scelta, condivisa e sostenuta dal padre in particolare, segna l’inizio del suo autentico percorso in ambito musicale: Selma inizia ad esibirsi come artisti di strada, nei locali, alle cerimonie e agli eventi della sua regione, acquisendo esperienza diretta e migliorando la capacità di interagire con pubblici sempre diversi.

Durante questa fase di crescita, si consolida il sodalizio artistico con Marco Zollo, musicista con cui collabora con continuità. Questa collaborazione risulta fondamentale non solo per l’arricchimento del repertorio, ma anche per il confronto costruttivo e per la sperimentazione di nuovi linguaggi musicali e modalità interpretative. Una delle caratteristiche che rendono uniche le sue performance è la capacità di cantare fluentemente in quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo. Questa poliedricità le consente di affrontare brani di differenti culture e di ampliare il proprio pubblico, rendendo ogni esibizione un ponte tra mondi e tradizioni sonore differenti.

Un momento fondamentale del suo percorso artistico si verifica nel 2025, con la partecipazione alla quarta edizione del popolare programma televisivo di Rai 1 “Dalla strada al palco”. Nel corso del programma, Selma propone una cover del celebre brano “Greatest Love of All” di Whitney Houston: l’intensità dell’interpretazione le vale una standing ovation e un punteggio record di 871 punti, sorprendendo pubblico e giuria per la maturità artistica e l’emozionalità espressa attraverso la voce. In finale, Selma si esibisce in un duetto con BigMama, interpretando “Lady Marmalade”. Anche in questa occasione, conquista la platea ottenendo 841 punti e aggiudicandosi il primo posto finale e un montepremi di 10.000 euro. Questo successo rappresenta il primo, vero salto di qualità della carriera di Selma, garantendole un’importante visibilità mediatica e ponendola in evidenza all’interno del panorama musicale nazionale.

Nell’anno successivo, il 2026, Selma Ezzine raggiunge un nuovo traguardo entrando a far parte del cast di “Tale e Quale Show”, famoso spettacolo televisivo di Rai 1 incentrato sulle imitazioni artistiche e sulle trasformazioni sceniche. La partecipazione al programma le permette non solo di cimentarsi in nuove sfide interpretative, ma anche di esibire ulteriormente la propria versatilità vocale e scenica davanti a un vasto pubblico televisivo. Attraverso le sue esibizioni, riesce a trasmettere un’attenzione quasi maniacale al dettaglio tecnico, all’emozionalità e all’interpretazione, conquistando il favore dei giudici e del pubblico e consolidando il suo status di voce emergente nel panorama musicale italiano.

Vita privata

Nonostante la rapida ascesa e l’esposizione mediatica, Selma Ezzine ha scelto di mantenere discrezione e riservatezza per quanto riguarda la propria vita privata. Le informazioni disponibili raccontano di un legame solidissimo con la famiglia, e in particolare con il padre, figura centrale nel suo percorso di crescita e nella decisione di lasciare l’università per inseguire il sogno della musica. Riguardo ad aspetti più intimi, come relazioni sentimentali, figli o stato civile, non vi sono informazioni pubblicamente note, a testimonianza della volontà di Selma di mantenere separato il piano personale da quello professionale e di lasciar parlare il suo talento e la sua arte.

Curiosità

Selma Ezzine parla e canta fluentemente in italiano, inglese, francese e arabo, ampliando in questo modo notevolmente il proprio repertorio. Nel 2025 ha pubblicato un singolo dal titolo “C’était déjà écrit”, cantato in francese, ulteriore attestazione della sua padronanza linguistica e del suo desiderio di esplorare territori musicali differenti.

Quando muoveva i primi passi come busker, Selma era solita cantare a occhi chiusi. Questo le serviva come scudo per vincere la timidezza e focalizzarsi completamente sulla musica, evitando di soccombere alle distrazioni derivanti dall’ambiente circostante e dal pubblico variegato delle piazze.

La collaborazione con Marco Zollo è stata un elemento chiave della sua crescita come artista, consentendole di provare diversi generi e modi di esprimersi, e arricchendo costantemente la sua tecnica e sensibilità musicale.

Domande frequenti

Quante lingue parla Selma Ezzine?

Selma canta e parla fluentemente in quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo, caratteristica che riflette sia le sue radici multiculturali, sia la sua apertura e adattabilità artistica.

Quando ha vinto “Dalla strada al palco”?

Selma Ezzine ha vinto la quarta edizione di “Dalla strada al palco” su Rai 1 nel 2025, totalizzando 841 punti nella serata finale grazie a una brillante performance in duetto con BigMama.

Perché Selma cantava spesso a occhi chiusi durante le prime esibizioni in strada?

Agli esordi, durante le esecuzioni da artista di strada, Selma era molto timida e provava imbarazzo per la presenza del pubblico. Cantare a occhi chiusi l’aiutava a concentrarsi esclusivamente sulla musica, superando l’ansia da prestazione e permettendosi di vivere appieno il momento artistico.

Per comprendere a fondo la figura di Selma Ezzine e il suo percorso, è essenziale ricostruire e distinguere i passaggi chiave della sua formazione e carriera basandosi esclusivamente sui dati documentati e confermati.

Per comprendere Selma Ezzine vita privata, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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