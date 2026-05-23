Sembrava un ragazzo tranquillo ma di notte diventava un’altra persona





Sofia rimase immobile dietro la tenda senza respirare. La figura nel parcheggio non si muoveva. Rimaneva lì, perfettamente ferma, con il volto nascosto dal cappuccio e lo sguardo rivolto verso le finestre del suo appartamento.





Sentì il panico salirle in gola.

Prese immediatamente il telefono con le mani tremanti e chiamò di nuovo la polizia. Questa volta la voce le si spezzava mentre cercava di spiegare cosa stava vedendo.

“C’è qualcuno sotto casa mia… vi prego fate presto…”

Quando rialzò lentamente lo sguardo verso il parcheggio, l’uomo era sparito.

Come se non fosse mai esistito.

La pattuglia arrivò venti minuti dopo ma ovviamente non trovarono nessuno. Uno degli agenti cercò di rassicurarla dicendo che probabilmente era solo un ragazzo ubriaco o qualcuno che si divertiva a spaventare le persone.

Ma Sofia ormai sentiva che c’era qualcosa di molto più inquietante dietro tutto quello.

Nei giorni successivi iniziò a notare dettagli che prima ignorava. Una macchina scura parcheggiata troppo spesso vicino al lavoro. Un profilo anonimo che guardava tutte le sue storie social pochi secondi dopo la pubblicazione. Persino strani silenzi al telefono quando rispondeva.

La paura iniziò lentamente a distruggerla.

Smise di uscire da sola la sera. Cambiava strada continuamente. Controllava sempre dietro di sé.

E senza rendersene conto iniziò a vivere come una persona braccata.

Nel frattempo Luca continuava a comportarsi normalmente con tutti. Rideva al bar, parlava del calcio con gli amici e aiutava sua madre a sistemare il giardino. Nessuno sospettava minimamente di lui.

Ma appena rientrava nella sua stanza tutto cambiava.

Chiudeva la porta a chiave e si sedeva davanti a un muro pieno di fotografie di Sofia. Immagini prese dai social, scatti rubati da lontano, appunti scritti in modo ossessivo.

Orari.

Percorsi.

Abitudini.

Ogni dettaglio della sua vita.

Luca passava ore a fissare quelle foto in silenzio. Nella sua testa aveva costruito una realtà completamente diversa. Era convinto che Sofia lo stesse “ignorando apposta”, che tra loro esistesse qualcosa che lei si rifiutava di vedere.

Più lei mostrava paura… più lui si sentiva vicino a lei.

Ed era la parte più inquietante.

Una sera Sofia decise di non restare più da sola e andò a dormire dall’amica Chloe. Cercava disperatamente di convincersi che stesse esagerando, che forse davvero qualcuno voleva solo spaventarla.

Poi successe qualcosa che cancellò ogni dubbio.

Alle 23:41 il suo telefono ricevette un messaggio da un numero sconosciuto.

“Non sei a casa stasera.”

Sofia sentì il sangue congelarsi.

Subito dopo arrivò un’altra foto.

La finestra vuota del suo appartamento.

Scattata in quel momento.

Chloe la guardò sbiancare completamente.

“Che succede?”

Sofia non riusciva nemmeno a parlare.

Le mani tremavano così forte che quasi lasciò cadere il telefono.

Quella volta la polizia prese finalmente sul serio la situazione. Gli investigatori iniziarono a controllare telecamere, tabulati e segnalazioni precedenti.

E lentamente un nome iniziò a comparire troppo spesso.

Luca Marin.

La sua macchina era stata vista vicino ai luoghi delle segnalazioni. Alcuni numeri anonimi risultavano collegati a vecchie SIM acquistate nella sua zona. Persino un testimone disse di averlo visto aggirarsi vicino al palazzo di Sofia più di una volta.

L’agente Ryan Keller iniziò immediatamente a seguirlo.

E più osservava Luca… più qualcosa lo inquietava.

Perché di giorno sembrava davvero un ragazzo normalissimo.

Troppo normale.

Ma una notte tutto cambiò.

Ryan vide Luca uscire di casa alle 2 del mattino indossando cappuccio e guanti. Lo seguì a distanza per quasi trenta minuti fino a una strada residenziale.

E il cuore gli si fermò quando capì dove stava andando.

Casa di Sofia.

Luca si fermò davanti al palazzo e rimase immobile a fissare le finestre illuminate. Poi lentamente tirò fuori qualcosa dalla tasca.

Una fotografia.

Ryan intervenne immediatamente.

“POLIZIA! FERMO!”

Luca si voltò di scatto completamente paralizzato. Per un secondo sembrò quasi confuso, come un uomo appena svegliato da un sogno.

Poi provò a scappare.

La corsa durò pochissimo.

Quando gli agenti perquisirono la sua macchina trovarono decine di fotografie, appunti ossessivi e oggetti legati a Sofia.

Ma il peggio arrivò dopo.

Durante la perquisizione della sua stanza trovarono pareti intere coperte di immagini di diverse ragazze della città. Orari. Indirizzi. Routine quotidiane annotate nei minimi dettagli.

Sofia scoppiò a piangere quando la polizia le mostrò alcune prove.

Perché improvvisamente capì una cosa terrificante.

Non era mai stata casualità.

Lui la osservava da mesi.

Durante l’interrogatorio Luca continuò a ripetere una frase inquietante.

“Io non volevo farle del male.”

Ma più parlava, più gli investigatori capivano che viveva dentro una realtà completamente distorta. Era convinto che Sofia gli stesse mandando segnali. Che il destino li stesse “avvicinando”.

Quando l’agente Ryan gli chiese perché l’avesse terrorizzata così tanto, Luca abbassò lentamente lo sguardo.

“Volevo che finalmente mi vedesse.”

Quelle parole fecero venire i brividi perfino agli investigatori.

La notizia si diffuse velocemente in tutta la città. I vicini rimasero scioccati. “Sembrava così tranquillo,” ripetevano tutti.

Ed era proprio quella la parte più spaventosa.

Il male non sempre ha il volto di un mostro.

A volte sorride. Saluta. Aiuta gli anziani con la spesa.

E poi torna a casa a vivere dentro ossessioni che nessuno riesce a vedere.

Sofia cambiò appartamento pochi mesi dopo. Smise di pubblicare la sua posizione online e per molto tempo ebbe paura perfino di camminare da sola.

Ma la ferita peggiore non era la paura.

Era sapere che per mesi qualcuno aveva trasformato la sua vita in un’ossessione silenziosa senza che nessuno se ne accorgesse.

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