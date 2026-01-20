Si è dimessa l’assessora di Anguillara dopo l’arresto del figlio per il femminicidio di Federica Torzullo





Maria Messenio, assessora alla Sicurezza e Legalità del Comune di Anguillara Sabazia, ha presentato le sue dimissioni questa mattina. La decisione è stata presa a seguito dell’arresto del figlio, Claudio Agostino Carlomagno, indagato per omicidio aggravato e attualmente detenuto nel carcere di Civitavecchia per il femminicidio della moglie, Federica Torzullo. La notizia delle dimissioni è stata riportata da Fanpage.it e ha colto di sorpresa la comunità locale, già scossa da eventi tragici.





La quarantunenne Federica Torzullo era scomparsa venerdì 8 gennaio e il suo corpo è stato rinvenuto ieri mattina in un terreno vicino alla sede della Carlomagno Srl, l’azienda edile di cui era titolare il marito. Le dimissioni di Messenio sono arrivate dopo il ritrovamento del cadavere di Torzullo, un evento che ha scosso profondamente la comunità di Anguillara Sabazia.

La comunità, colpita da questo tragico evento, aveva inizialmente programmato per questa sera una fiaccolata in memoria di Federica Torzullo, un gesto di solidarietà verso i genitori della vittima. Tuttavia, su richiesta della famiglia, l’iniziativa è stata annullata per rispetto del loro dolore. Questo episodio ricorda un altro grave femminicidio avvenuto quattordici anni fa, quando Federica Mangiapelo, una sedicenne, fu uccisa dal fidanzato e trovata morta sulle rive del Lago di Bracciano.

Secondo quanto comunicato dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, i rapporti tra Claudio Carlomagno e i suoi genitori erano caratterizzati da conflitti, come evidenziato nel decreto di fermo a suo carico. L’indagato, assistito dall’avvocato Andrea Miroli, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia tenutosi nel pomeriggio di oggi.

Le indagini hanno messo in luce che la vita di Carlomagno era segnata dall’assenza di relazioni significative. Prima del femminicidio di Torzullo, non aveva legami stretti con i genitori né con amici, e usciva di casa solo per lavoro o per praticare sport. Questo isolamento potrebbe aver contribuito a un contesto familiare già fragile, rendendo la situazione ancora più complessa.

La comunità di Anguillara Sabazia sta vivendo un momento di grande dolore e incredulità. Le dimissioni di Messenio aggiungono un ulteriore strato di tristezza a una vicenda già di per sé drammatica. La figura dell’assessora, che ha ricoperto un ruolo importante nella vita pubblica del comune, è ora segnata da questo tragico evento familiare.

Le autorità locali stanno seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di Federica Torzullo. La violenza di genere continua a essere un tema di grande attualità e preoccupazione, e la speranza è che episodi come questo possano stimolare una riflessione profonda sulla necessità di prevenire la violenza e di proteggere le vittime.



