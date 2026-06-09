Si è presentata alle 5 di mattina con un camion dei traslochi e mi ha detto che la mia villa era sua. Le ho aperto il cancello io stessa, perché stavo aspettando esattamente questo momento.

Sono entrata in sala con la vestaglia e le pantofole, i capelli grigi legati, la faccia calma come il lago prima del vento. Valentina si è girata e ha sorriso con l’aria di una regina che accoglie la domestica che ha già sostituito. “Ah, Giuliana. Sei sveglia. Lo so che è difficile emotivamente, ma la villa è mia adesso. Pensavo che sarebbe stato più semplice se mi fossi occupata del trasloco mentre riposavi ancora.” Ho guardato i facchini. Poi il quadro a metà imballato dietro di lei. Poi di nuovo Valentina. “Avresti dovuto aspettare il caffè,” ho detto. Il sorriso ha vacillato appena. “Come?” Il campanello del cancello principale ha suonato di nuovo. Una volta. Due. Tre. Valentina si è girata verso la finestra. “Chi è?” Ho incrociato le mani davanti a me. “I miei ospiti.”



Una macchina nera è entrata nel vialetto. Poi un’altra. Marco Ferretti è sceso per primo con la sua valigetta. Dietro di lui l’investigatore. E dietro di loro due funzionari della procura di Como. Il viso di Valentina ha perso colore prima ancora che qualcuno aprisse la bocca. Ho preso un ultimo sorso di camomilla. Poi ho guardato il suo atto falso e ho detto sottovoce: “Adesso possiamo cominciare.”

Quello che è successo nei novanta minuti successivi ha avuto la qualità precisa e senza drammi delle cose che sono state preparate con cura. Marco aveva depositato alla procura la documentazione completa tre settimane prima, tutto quello che l’investigatore aveva raccolto in due mesi di lavoro: i messaggi sul telefono di Valentina, la storia delle relazioni precedenti, i debiti nascosti, la registrazione della sessione con il falso specialista fiduciario, le fotografie della sua licenza professionale che la procura aveva già verificato come falsa. I due funzionari avevano un mandato. Non un mandato cercato nell’urgenza di quella mattina, ma un mandato preparato con calma e firmato cinque giorni prima, tenuto in attesa esattamente per un momento come quello, quando Valentina si fosse mossa sul documento falso. Marco me lo aveva detto con quella precisione degli avvocati che amano la procedura più della drammaturgia: “Deve essere lei a usare l’atto. Deve essere lei ad agire come se fosse valido. Allora abbiamo tutto.”

Valentina aveva usato l’atto. Era arrivata alle cinque di mattina con un camion del trasloco. Aveva tutto. I facchini erano stati uno dei dettagli più eleganti di quella mattina, perché erano stati ingaggiati da una società di traslochi legittima e avevano ricevuto la commissione via email con i documenti allegati, il che significava che c’era una traccia scritta di Valentina che usava l’atto falso per ingaggiare servizi commerciali. Era frode documentale, tentativo di appropriazione indebita aggravata, uso di atto falso. Non una cosa sola. Tre cose distinte, documentate separatamente, ciascuna sufficiente da sola. Marco mi aveva spiegato tutto questo seduto al mio tavolo da cucina tre settimane prima, con quella voce tranquilla di chi ha visto molte situazioni simili e sa come finiscono. Io avevo ascoltato prendendo appunti su un taccuino con la mia grafia piccola e precisa di ex direttrice finanziaria che non ha mai perso l’abitudine di mettere tutto per iscritto.

Andrea era arrivato quarantacinque minuti dopo i funzionari della procura. Non l’avevo chiamato io. L’aveva chiamato Valentina, dal telefono di uno dei facchini perché le avevano sequestrato il suo, con quella voce di chi sta cercando ancora di gestire la situazione. Era arrivato in macchina con la faccia di chi non ha dormito o di chi ha appena capito qualcosa di importante, non riuscivo a distinguere quale delle due. Era entrato in casa e aveva guardato sua moglie seduta sul divano con Marco Ferretti davanti a lei e un funzionario della procura che prendeva appunti. Poi mi aveva guardata. Stavo in cucina con la mia seconda tazza di camomilla, seduta al tavolo con la schiena diritta. Non ero arrabbiata. Non ero soddisfatta nel modo teatrale in cui ci si aspetta che sia soddisfatta una persona che ha vinto una battaglia. Ero semplicemente ferma, come sono sempre stata ferma, come sono stata ferma per trentacinque anni in uffici pieni di uomini convinti che una donna di quella generazione non potesse capire i numeri complessi.

Andrea si è seduto di fronte a me. Non ha parlato per un momento. Poi ha detto: “Lo sapevi.” Non era una domanda. “Lo sapevo,” ho risposto. “Da quanto?” “Da quando hai chiesto della successione a cena. Ma avevo bisogno delle prove.” Ha guardato le mani. “L’investigatore le ha trovate.” Ha alzato gli occhi. “Avrei dovuto—” “Sì,” ho detto prima che finisse la frase. Non volevo sentire la versione che si era costruito, quella in cui era anche lui una vittima, quella in cui Valentina lo aveva ingannato così bene da renderlo innocente. Forse era vera. Probabilmente era vera in parte. Ma mio figlio aveva guardato sua moglie dipingermi come una vecchia confusa davanti a degli estranei, e aveva fissato il piatto. Questo non lo cancellava nessuna versione di nessuna storia. Gliel’avrei detto, ma non quella mattina. Quella mattina avevo altro da fare.

Valentina è stata formalmente arrestata quella stessa mattina. Il consulente fiduciario che aveva portato a casa mia a Milano, quello con la licenza falsa, era già stato identificato dalla procura tre giorni prima e stava cooperando in cambio di un trattamento più favorevole. Questo significa che la procura aveva già la sua versione dei fatti quando i funzionari erano arrivati alla villa, e quella versione era sufficientemente dettagliata da costruire un quadro completo senza che io dovessi fare altro che stare ferma con la mia camomilla e aspettare che Valentina facesse quello che aveva già deciso di fare. La cosa più difficile di tutta la preparazione di quei due mesi non era stata raccogliere le prove o aspettare il momento giusto. Era stata non dire niente ad Andrea. Avevo considerato di parlargli, di mostrargli i messaggi, di raccontargli la storia delle relazioni precedenti. Poi avevo deciso di no, non perché volessi punirlo con il silenzio, ma perché non sapevo con certezza quanto fosse coinvolto e non volevo dare a Valentina la possibilità di coprire le tracce se Andrea le avesse detto qualcosa. Marco era stato d’accordo. “Aspetti che la situazione si chiarisca da sola,” mi aveva detto. “Poi parlerà con suo figlio da una posizione diversa.”

Aveva ragione. Dopo che i funzionari erano andati via con Valentina e il suo avvocato era arrivato a raccogliere i pezzi, Andrea ed io eravamo rimasti soli in cucina per la prima volta in quasi due anni senza Valentina da qualche parte nelle vicinanze. Era rimasto seduto con le mani sul tavolo con quella qualità dei quarantenni che si rendono conto di una cosa importante e non sanno ancora come starci dentro. Gli avevo mostrato i messaggi. “Daniel è uno strumento utile” era diventato “Andrea è uno strumento utile” nella versione italiana di Valentina, scritta a una sua amica due settimane dopo il matrimonio. Li aveva letti senza parlare. Poi aveva guardato fuori dalla finestra verso il lago. Il sole era già alto, quelle cinque del mattino erano diventate mezzogiorno senza che me ne accorgessi. “Mi dispiace,” aveva detto alla fine. Parole semplici, senza elaborazioni. Le più difficili da dire e le più facili da capire. “Lo so,” avevo risposto.

Nei mesi successivi il processo aveva preso la sua forma lenta e documentata. Valentina era stata condannata in primo grado per uso di atto falso e tentata appropriazione indebita. Il consulente con la licenza falsa aveva ottenuto una pena ridotta in cambio della cooperazione. I debiti che Valentina aveva accumulato erano rimasti suoi. Le proprietà erano rimaste mie. Andrea e io avevamo ripreso un rapporto che assomigliava di più a quello che avevamo avuto prima che Valentina arrivasse, non identico, perché certe mattine non si dimenticano del tutto, ma più onesto di quello che era diventato nel periodo del matrimonio. Veniva a pranzo il sabato, a volte restava per cena, parlava di lavoro e di piccole cose con quella qualità normale delle relazioni che non hanno niente da dimostrare.