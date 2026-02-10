Si è spenta a 9 anni la piccola Francesca: ha combattuto con coraggio contro la malattia





Una dolorosa notizia ha colpito la comunità di San Nicandro Garganico, dove la piccola Francesca D’Amaro è venuta a mancare all’età di 9 anni. Dopo una battaglia durata otto anni contro un tumore al rene sinistro, la bambina si è spenta nella notte di martedì 10 febbraio presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Le sue esequie sono programmate per mercoledì 11 febbraio presso la Chiesa del Carmine a San Nicandro Garganico.





La notizia della scomparsa di Francesca è stata comunicata dal sindaco Matteo Vocale, che ha espresso il profondo cordoglio dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza. In un momento di grande tristezza, il sindaco ha sottolineato come la comunità si sia unita nel 2018 per sostenere la famiglia D’Amaro in un periodo estremamente difficile. In quell’occasione, è stata avviata una raccolta fondi che ha coinvolto l’intera comunità, dimostrando un gesto autentico di solidarietà. L’iniziativa ha raccolto oltre 25mila euro, una somma significativa che ha permesso ai familiari di affrontare parzialmente le spese legate ai viaggi e alle permanenze necessarie per le cure della bambina.

“Una vicinanza nata spontaneamente, rafforzata anche dal legame quotidiano della famiglia con la città, attraverso il padre Alessio, da qualche anno al servizio della Città come autista del trasporto pubblico urbano,” ha dichiarato il sindaco Vocale. La comunità di San Nicandro Garganico si unisce oggi nel silenzio del dolore, ricordando Francesca con affetto e partecipazione sincera. “A loro giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso di tutta la comunità,” ha aggiunto il sindaco, esprimendo la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti della famiglia D’Amaro.

La storia di Francesca è stata un esempio toccante di come la comunità possa unirsi di fronte a una tragedia. La sua lotta contro la malattia ha ispirato molti, e il supporto che ha ricevuto nel corso degli anni ha dimostrato la forza dei legami sociali e della solidarietà. La raccolta fondi ha rappresentato non solo un aiuto economico, ma anche un segno tangibile dell’affetto e della vicinanza che i cittadini di San Nicandro Garganico hanno voluto dimostrare alla famiglia.

La scomparsa di Francesca lascia un vuoto profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. I suoi compagni di scuola, gli insegnanti e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino la ricorderanno come una bambina coraggiosa, che ha affrontato la vita con determinazione nonostante le difficoltà. La comunità è ora chiamata a ricordare il suo sorriso e la sua forza, continuando a sostenere la famiglia in questo momento di grande dolore.

In un contesto più ampio, la vicenda di Francesca D’Amaro solleva importanti questioni riguardo alla salute infantile e alla necessità di un maggiore sostegno per le famiglie che affrontano malattie gravi. È fondamentale che le istituzioni e la società civile si impegnino a garantire un adeguato supporto a chi si trova in situazioni simili, affinché nessuno debba affrontare queste sfide da solo.



