Si proclamano antifascisti ma difendono un sistema nato nel fascismo: il cortocircuito della sinistra





Il dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati riporta alla luce un paradosso storico: l’attuale assetto giudiziario, oggi difeso nel referendum, affonda le sue radici nell’ordinamento del 1941.





Nel confronto politico che accompagna il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati emerge uno dei nodi più discussi del dibattito pubblico italiano. Una parte consistente delle forze di centrosinistra invita infatti gli elettori a votare No, sostenendo che l’attuale organizzazione della magistratura rappresenti un pilastro dell’equilibrio democratico e della tutela dello Stato di diritto.

Secondo questa posizione, il sistema vigente garantirebbe l’indipendenza della magistratura e un equilibrio tra funzioni requirenti e giudicanti, preservando l’autonomia dell’ordine giudiziario da interferenze politiche o istituzionali. In questa prospettiva, la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici viene interpretata come un possibile indebolimento dell’assetto che oggi regola la giustizia italiana.

Tuttavia, osservando la storia istituzionale del Paese, il quadro appare più complesso. L’impianto giuridico che disciplina l’ordinamento giudiziario italiano trova infatti uno dei suoi momenti fondamentali nel Regio Decreto n. 12 del 1941, emanato durante il governo guidato da Benito Mussolini.

In quel periodo il regime fascista stava intervenendo in modo sistematico sulle strutture dello Stato, con l’obiettivo di rafforzarne l’unità e la centralizzazione. Anche l’organizzazione della magistratura venne inserita in questo processo di riorganizzazione istituzionale.

Il decreto del 1941 ridefinì l’ordinamento giudiziario configurando la magistratura come un corpo unitario dello Stato. In questa impostazione, giudici e pubblici ministeri facevano parte dello stesso ordine, condividendo percorsi di carriera e un sistema disciplinare comune all’interno di una struttura concepita come organica e compatta.

Dopo la caduta del regime fascista e la fine della Seconda guerra mondiale, l’Italia intraprese un profondo processo di trasformazione istituzionale che portò alla nascita della Repubblica. Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 vennero introdotti nuovi principi democratici, tra cui l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

La nuova Carta costituzionale mantenne tuttavia l’impianto unitario dell’ordine giudiziario, inserendolo in un sistema di garanzie democratiche e affidando al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di assicurare l’autogoverno della categoria.

Questa continuità istituzionale rappresenta oggi uno degli elementi che alimentano il dibattito politico attorno alla riforma della giustizia. Da un lato vi è chi ritiene che il modello attuale costituisca una garanzia fondamentale per l’equilibrio dei poteri e per l’indipendenza dei magistrati. Dall’altro lato, i sostenitori della separazione delle carriere sostengono che distinguere nettamente le funzioni di accusa e giudizio possa rafforzare il principio di terzietà del giudice.

Il confronto pubblico mette quindi in evidenza una questione storica spesso richiamata nel dibattito: l’origine dell’assetto attuale dell’ordinamento giudiziario. L’organizzazione unitaria della magistratura, oggi al centro della discussione referendaria, si sviluppò infatti anche a partire dalla riforma del 1941, successivamente mantenuta e rielaborata nel quadro costituzionale repubblicano.

Questo dato storico non implica necessariamente una valutazione sul merito delle norme. Nel corso del tempo molte istituzioni dello Stato italiano hanno attraversato fasi di trasformazione, adattandosi a contesti politici e costituzionali profondamente diversi.

La Repubblica nata nel secondo dopoguerra ha infatti rielaborato numerose strutture ereditate dal passato, reinterpretandole alla luce dei principi democratici introdotti dalla Costituzione. In questo processo di evoluzione istituzionale, elementi nati in epoche precedenti sono stati integrati in un sistema giuridico completamente rinnovato.

Il dibattito sulla separazione delle carriere si inserisce dunque in una discussione più ampia che riguarda l’equilibrio tra continuità e cambiamento nelle istituzioni italiane. La questione non riguarda soltanto l’assetto organizzativo della magistratura, ma anche il modo in cui la politica interpreta la storia delle proprie istituzioni.

Nel confronto pubblico emergono spesso letture contrapposte: da una parte la difesa dell’assetto attuale come garanzia della democrazia costituzionale, dall’altra la richiesta di una riforma che ridefinisca i rapporti tra accusa e giudizio.



