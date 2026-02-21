Si ribalta il bob a 117 km/h durante le Olimpiadi: Mandlbauer finisce in ospedale





Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, il rischio di infortuni gravi è emerso in modo drammatico, come dimostra l’incidente occorso all’atleta austriaco Jakob Mandlbauer. Il giovane sportivo ha subito un brutto incidente durante una prova di bob a quattro, lasciando tutti col fiato sospeso. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni dopo il momento di spavento iniziale.





L’incidente è avvenuto mentre la slitta, su cui si trovavano Mandlbauer insieme ai compagni Daniel Bertschler, Sebastian Mitterer e Daiyehan Nichols-Bardi, stava scendendo a grande velocità. Uscita male dalla curva nove, la slitta ha provocato un violento impatto, con Mandlbauer che ha colpito la testa contro il ghiaccio a una velocità di 117 chilometri orari. Subito dopo l’incidente, sono intervenuti i soccorsi, poiché sembrava che l’atleta avesse perso conoscenza.

I soccorritori sono riusciti a estrarre i tre compagni di squadra di Mandlbauer, mentre il personale medico ha iniziato a prestare i primi soccorsi al giovane atleta. Le telecamere hanno immediatamente cambiato inquadratura, mentre secondo le notizie provenienti dall’Austria, Mandlbauer ha mostrato segni di ripresa. Durante i venti minuti di interruzione della gara, l’atleta è stato immobilizzato e successivamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Sebbene lamentasse dolori al collo, era cosciente e riusciva a muovere tutto il corpo, seppur con cautela.

Daniel Bertschler, compagno di squadra di Mandlbauer, ha commentato l’incidente, dicendo: “È successo di nuovo alla curva nove, dove eravamo già caduti una volta in allenamento. L’ingresso non è stato perfetto, quindi non c’era molto che potessimo fare verso la fine. Siamo stati contenti che il medico del Comitato Olimpico Austriaco fosse lì subito e si prendesse cura di noi.”

Greg Hackett, membro del Team GB, ha assistito all’incidente e ha espresso la sua preoccupazione dopo averlo visto in diretta. Intervistato dalla BBC, ha affermato: “È uno sport pericoloso. Per fortuna i ragazzi sono tornati negli spogliatoi, quindi la sua squadra sta bene. Credo che Jakob sia in ospedale, ma sembra che possa muoversi, sta bene. È una cosa seria. Siamo qui per competere, questo è un conto, ma siamo tutti amici, andiamo tutti d’accordo a livello internazionale, quindi non vorresti mai vedere nessuno cadere e vedere la sua esperienza olimpica finire in quel modo, nessuno vorrebbe vederlo.”

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e i partecipanti, evidenziando i rischi associati a uno sport ad alta velocità come il bob. Le Olimpiadi, pur essendo un palcoscenico di grande competizione, mostrano anche il lato vulnerabile degli atleti, costretti a confrontarsi con situazioni di pericolo estremo.

Le autorità olimpiche e gli organizzatori hanno ribadito l’importanza della sicurezza degli atleti, assicurando che verranno esaminati i protocolli di sicurezza e le misure preventive per evitare incidenti simili in futuro. La salute e il benessere degli atleti rimangono una priorità assoluta, e ogni incidente viene preso molto seriamente per garantire che tutti possano competere in un ambiente il più sicuro possibile.



