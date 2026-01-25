Si tuffa in un canale per salvare il cane e non riesce a risalire: morto Enea Tonoli, 46 anni





Un tragico incidente si è verificato sabato sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano, dove un uomo ha perso la vita mentre tentava di salvare il proprio cane. La vittima, Enea Tonoli, un dipendente comunale di 46 anni, era uscito per una passeggiata con il suo animale domestico lungo le sponde del canale Virgilio. Durante il percorso, il cane è scivolato lungo la sponda in cemento ed è finito in acqua.





Nonostante il pericolo, Tonoli non ha esitato a tuffarsi nel canale per recuperare il suo cane. Purtroppo, non è riuscito a risalire e ha annegato. I familiari, preoccupati per il suo prolungato assente, hanno dato l’allerta quando non lo hanno visto tornare a casa. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per cercare l’uomo e, dopo aver recuperato il suo corpo, sono riusciti a salvare il cane, che era rimasto a galla vicino alla sponda in cemento.

L’episodio ha scosso la comunità di Monzambano, dove Tonoli era conosciuto e rispettato. La sua morte ha suscitato una profonda tristezza tra i residenti, che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di un uomo che ha dimostrato un grande amore per il suo cane, mettendo a rischio la propria vita per salvarlo. La storia di Enea Tonoli mette in evidenza il legame speciale che esiste tra gli esseri umani e i loro animali domestici, un legame che può portare a gesti eroici anche in situazioni di grande pericolo.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte dell’incidente. Gli esperti sottolineano l’importanza di prestare attenzione quando si è vicino a corpi d’acqua, specialmente in condizioni di scivolosità come quelle delle sponde in cemento. L’accaduto ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza degli spazi pubblici e sull’importanza di garantire che le aree ricreative siano sicure per tutti, compresi gli animali.



