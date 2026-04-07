Signora presa a cinghiate sul bus da due maranza: la moglie di Fratoianni parla di razzismo





Un video, ripreso da altri passeggeri a bordo di un autobus di Alessandria, ha suscitato scalpore mediatico. Il filmato documenta un’aggressione perpetrata da due giovani di origine nordafricana nei confronti di una donna, avvenuta alla presenza del figlio minore. La vittima ha riportato lesioni al volto a seguito dei colpi inferti con cinture in cuoio. La denuncia presentata dalla madre di Alessandria, unitamente all’attività investigativa, ha consentito l’identificazione dei due aggressori, entrambi minorenni. Si teme che tali individui possano non essere chiamati a rispondere delle proprie azioni.





L’identificazione dei due giovani è stata effettuata dalla Polizia di Stato di Alessandria, in particolare dalla Squadra Mobile, che ha deferito all’Autorità Giudiziaria i due soggetti responsabili dell’aggressione, avvenuta su un autobus cittadino nel pomeriggio di mercoledì 1° aprile.

Di seguito, il comunicato stampa rilasciato dalla consorte di Fratoianni:

Aggressione razzista ad Alessandria. Alleanza Verdi e Sinistra (Avs): Violenza giovanile fuori controllo. Interrogazione di Avs a Piantedosi.

L’episodio che ha coinvolto Sunshine Osman, cittadina nigeriana residente ad Alessandria, è di estrema gravità e sconvolge profondamente. È imprescindibile condurre un’indagine approfondita per comprendere le motivazioni che hanno indotto due giovani minorenni a ritenere di poter aggredire una donna su un mezzo pubblico in pieno giorno. È necessario indagare sul contesto in cui sono maturati odio, violenza e presunzione di impunità. Si deve inoltre valutare la possibile correlazione tra questo gesto e la diffusione di ideologie razziste e misogine attraverso i social media.

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