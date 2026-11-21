La donna era affetta dalla sindrome di Li-Fraumeni. Fino alla fine ha sostenuto la ricerca e sensibilizzato sulla malattia genetica rara.





La donna era affetta dalla sindrome di Li-Fraumeni. Fino alla fine ha sostenuto la ricerca e sensibilizzato sulla malattia genetica rara.





Valentina Castellana è morta il 18 novembre, a 47 anni, nell’hospice di Galliate, in provincia di Novara, dove era ricoverata. La sindrome di Li-Fraumeni, rara patologia genetica ereditaria che aumenta la predisposizione a diversi tumori, aveva già ucciso i suoi tre figli: Luana, Gabriel e Ginevra. La diagnosi per Valentina era arrivata nel 2020. I medici avevano approfondito l’origine genetica dei tumori anche dopo i primi sintomi manifestati da Gabriel, mentre la madre cominciava ad accusare i propri malori. La sindrome può colpire anche in giovane età.

La prima perdita risale al 2007: Luana, la figlia maggiore, è morta di tumore a cinque anni. Nel 2022 è scomparso Gabriel, che ne aveva sei. Nel luglio dello scorso anno la malattia ha portato via anche Ginevra, la sua gemella, a nove anni. Dopo la morte dei bambini, Valentina ha saputo di avere la stessa sindrome. Le condizioni di salute sono peggiorate, ma lei ha continuato a raccontare la vicenda della famiglia e a chiedere maggiore attenzione per le malattie genetiche rare. Accanto a lei c’erano il marito e le due figlie più grandi.

Valentina non aveva smesso di rivolgersi alla scienza e di sostenere la ricerca, pur sapendo che la malattia era grave. In dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera aveva detto di temere che la propria vita fosse vicina alla fine e di desiderare che si trovasse una cura, così che altre famiglie non dovessero attraversare lo stesso dramma. Il suo impegno mirava a informare l’opinione pubblica sulle conseguenze della sindrome e a sostenere la ricerca scientifica. Il desiderio di una terapia era rimasto una speranza concreta, espressa anche mentre la sua salute si aggravava.

La sua esperienza è stata raccontata nel libro-testimonianza Per Valentina, scritto da Davide Giandrini e pubblicato con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca. Dopo la morte, Giuliano Pacileo, sindaco di Cameri, ha espresso il cordoglio e la vicinanza della comunità. Ha ricordato l’impegno di Valentina nel sensibilizzare sulle malattie rare e nel sostenere la ricerca sulla sindrome che aveva colpito lei e i suoi cari. La donna lascia il marito e le due figlie maggiori. Il suo appello per trovare una cura resta legato alla storia della famiglia, segnata dalla morte dei tre bambini e dalla sua stessa malattia.



