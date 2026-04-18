“Sono arrabbiato”, poi entra nel cortile di casa e rompe il ginocchio a un 14enne





Un episodio di violenza si è verificato a Borgofranco d’Ivrea, un piccolo comune in provincia di Torino, dove un ragazzo di soli 14 anni è stato brutalmente aggredito da un uomo di 29 anni, di origine nigeriana e con evidenti problemi psichiatrici. L’incidente, avvenuto venerdì 10 aprile, è stato reso noto solo nelle ultime ore, suscitando preoccupazione tra i residenti.





Secondo la testimonianza fornita dalla madre della vittima, il 29enne, visibilmente alterato, si trovava in bicicletta quando ha fatto irruzione nel cortile dell’abitazione della famiglia. L’uomo, in uno stato di forte agitazione, ha iniziato a proferire frasi incoerenti e ha dichiarato di essere “arrabbiato”. Il giovane, che si trovava all’esterno della casa, non ha avuto modo di difendersi dall’aggressione inaspettata.

L’aggressore ha colpito il ragazzo con violenza, infliggendogli diversi colpi. Le condizioni del 14enne hanno richiesto un intervento immediato: i sanitari del 118 dell’Azienda Zero sono giunti sul posto e hanno trasportato il giovane all’ospedale di Ivrea. Qui, i medici hanno riscontrato un trauma facciale e una frattura al ginocchio, necessitando quindi l’immobilizzazione dell’arto ferito.

Dopo l’aggressione, i carabinieri della compagnia di Ivrea sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente. Grazie a una pronta identificazione, gli agenti sono riusciti a rintracciare il 29enne, che è stato denunciato per il reato di lesioni. La notizia dell’aggressione ha scosso la comunità locale, già preoccupata per la presenza di un individuo noto per comportamenti problematici.

Le autorità stanno ora effettuando approfondite valutazioni sanitarie e psichiatriche nei confronti dell’aggressore. La situazione ha messo in evidenza la necessità di una maggiore attenzione verso le persone affette da disturbi mentali e le implicazioni che le loro azioni possono avere sulla sicurezza pubblica.

La madre del ragazzo aggredito ha condiviso la sua angoscia sui social media, descrivendo il terrore vissuto dal figlio durante l’attacco. “Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere”, ha commentato, sottolineando l’impatto che l’incidente ha avuto sulla vita della loro famiglia e sulla tranquillità della comunità.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla gestione delle persone con problemi psichiatrici nella società e sulla necessità di interventi adeguati per prevenire simili atti di violenza. Molti residenti hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei propri figli e per la necessità di misure preventive più efficaci.

In attesa di ulteriori sviluppi, la comunità di Borgofranco d’Ivrea si stringe attorno al giovane aggredito, augurandosi una pronta guarigione e una risoluzione della situazione che possa garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Le autorità locali hanno promesso di monitorare attentamente la situazione e di lavorare per assicurare un ambiente sicuro per tutti.

L’aggressione del 14enne rappresenta un caso isolato o è sintomo di un problema più ampio? Le autorità competenti sono chiamate a rispondere a questa domanda, mentre la comunità attende risposte e rassicurazioni sul futuro.

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