Sono Sposato, ma Mia Moglie Mi Ha Vietato di Avvicinarmi ai Nostri Figli Come se Fossi uno Sconosciuto

Da sette anni, lui è sposato e padre di tre bambini meravigliosi — o almeno, così sembra dall’esterno. Dietro le porte chiuse, però, la realtà è molto diversa: sua moglie gli ha proibito di avvicinarsi ai propri figli.

Cosa può spingere una madre a un gesto del genere?





Un padre disperato ha condiviso la sua storia su Reddit, cercando consiglio.

«Io (32) e mia moglie (31) stiamo insieme dai tempi del college,» ha scritto l’uomo,

«e siamo sposati da sette anni. Abbiamo tre figli, ma ormai non ne posso più di dovermi tirare indietro e lasciare che sia lei a occuparsi di tutto, quasi fosse una madre single. Ogni volta che cerco di passare del tempo con i miei figli, anche solo per dargli da mangiare, finiamo a litigare. Ma questa è la situazione in cui mi trovo.»

All’inizio non era così.

«Quando è nato il nostro primo figlio, lei era diversa,» ha spiegato.

«Tutto è cambiato durante la gravidanza dei gemelli. Ogni volta che volevo giocare o passare un po’ di tempo con il nostro primogenito, mi mandava a fare la spesa o a sistemare la casa. Se proponevo di uscire tutti insieme, lei trovava una scusa per tenere il bambino solo con sé.»

Con la nascita dei gemelli, la situazione è peggiorata drasticamente.

«Ogni volta che cercavo di cambiare un pannolino o dare da mangiare a uno dei bambini, mi diceva di tornare a letto o di uscire a comprare qualcosa.

Se mi sorprendeva a tenerli in braccio, reagiva come se avessi fatto qualcosa di terribile.

Quando le chiedevo cosa ci fosse che non andava, diceva che non c’era nessun problema — ma che dovevo semplicemente rendermi utile. Anche se già lo stavo facendo.»

Una sera, mentre lei era al telefono con la sorella, l’uomo mise a letto il primogenito e diede la pappa ai gemelli.

«Appena lo seppe, impazzì,» ha raccontato. «Urlò perché l’avevo fatto senza di lei.

Le dissi che non avevo cambiato orari, e che lei era occupata. Mi rispose che non era quello il punto.»

Da allora, le discussioni si sono fatte sempre più frequenti.

Ogni volta che provava a prendere un giorno libero dal lavoro per stare con i figli, la moglie lo accusava di non fare abbastanza o di volersi “intromettere”.

E se lui cercava di evitare lo scontro, lei trovava comunque un modo per tenerlo lontano dai bambini.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata qualche mese fa, quando la donna è stata ricoverata per un breve periodo.

«Ho preso qualche giorno di ferie per restare a casa con i bambini,» ha scritto,

«ma lei insisteva perché tornassi a lavorare e lasciassi i piccoli ai suoi genitori.

Dall’ospedale mi urlava di smettere di tenerli con me, ha persino mandato i suoi genitori due volte a casa per portarli via.»

Quando la moglie è tornata a casa, lui ha affrontato la situazione:

«Le ho detto che così non potevamo andare avanti.

Se questo era il modo in cui intendeva continuare, allora era meglio divorziare.»

Lei ha reagito con rabbia, accusandolo di voler “distruggere la famiglia” e “rovinare la stabilità dei bambini”.

Perfino i suoi genitori gli hanno detto di trovare un modo per “farla funzionare”.

Ma lei ha rifiutato qualsiasi forma di dialogo — e la terapia non è nemmeno un’opzione.

«Non voglio che i miei figli crescano assistendo a litigi ogni volta che cerco di abbracciarli,» ha concluso.

«Non so più cosa fare.

Dovrei divorziare?»

Le Reazioni del Web

La storia ha raccolto migliaia di commenti su Reddit, con oltre 2.600 risposte in poche ore.

Un utente ha scritto:

«Tu non hai torto, ma lei ha assolutamente bisogno di terapia.

Se decidi di divorziare, inizia a documentare tutto: questo comportamento è grave e lei cercherà di ottenere la piena custodia.»

Un altro ha aggiunto:

«C’è qualcosa di molto serio sotto.

Parla con i suoi genitori e cerca di capire cosa le è successo.

Potrebbe aver vissuto traumi da bambina o avere paure irrazionali.

Ma così non puoi andare avanti, e non meriti di essere trattato in questo modo.»

Un terzo commento diceva:

«Persone normali sarebbero sconvolte da un atteggiamento del genere.

Se chi le sta intorno non trova nulla di strano, allora c’è un problema molto più grande.»

E altri hanno consigliato di tutelarsi legalmente:

«Informati sulle leggi del tuo Stato, registra dove puoi, raccogli prove.

Se ci sono stati medici o infermieri che hanno assistito ai suoi scatti mentre era in ospedale, prova a ottenere una testimonianza.»

Molti hanno sottolineato un punto cruciale:

«Essere genitori significa collaborare, non escludere l’altro.

Tu hai cercato di comunicare, hai proposto la terapia, ma lei rifiuta anche di parlarne.

Questo non è solo un problema educativo, è un problema di controllo e rispetto.

Il divorzio non distruggerebbe la famiglia — il suo comportamento lo sta già facendo.»

Infine, qualcuno ha avvertito:

«Prepara tutto con un avvocato e annota ogni episodio.

Se chiederai la custodia condivisa, lei potrebbe reagire in modo imprevedibile o perfino mentire ai servizi sociali.

Proteggiti e proteggi i tuoi figli.»

Una Situazione che Nessuno Dovrebbe Vivere

La storia di quest’uomo ha colpito molti lettori perché mostra un lato poco raccontato delle relazioni:

quando il controllo e la sfiducia si sostituiscono all’amore e alla collaborazione.

E mentre la rete dibatte se lui debba davvero divorziare, una cosa appare chiara a tutti:

nessun genitore dovrebbe essere trattato come un estraneo dai propri figli —

soprattutto dentro la propria casa.