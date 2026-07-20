Sono stato vittima di molestie sessuali alla Grande Moschea di Mecca earlier today





Sono uscito dalla stazione di sicurezza della moschea sentendomi come se avessi addosso uno strato di sporcizia che nemmeno mille preghiere avrebbero potuto lavare via completamente. La Grande Moschea, che solo poche ore prima rappresentava per me l’apice della spiritualità e della sicurezza assoluta, ora mi appariva come un luogo dove il pericolo poteva nascondersi dietro ogni sorriso. Camminavo tra la folla di fedeli che continuavano le loro circumambulazioni intorno alla Kaaba, ignari del dramma che si era appena consumato a pochi metri sopra le loro teste. Il contenitore da cinque litri era rimasto là, abbandonato e rotto sulle scale, un simbolo silenzioso della mia ingenuità e della violenza che avevo subito in silenzio. Tornare in hotel è stato un percorso fatto di ombre e sospetti; ogni volta che qualcuno mi sfiorava o cercava il mio sguardo, sentivo un’ondata di nausea risalire lungo la gola.





Ho passato la notte fissando il soffitto della mia stanza, rivivendo quei cinque secondi di abbraccio forzato e sentendo ancora la pressione delle mani di Malik sulla mia pelle attraverso la veste. Mi chiedevo se avessi fatto qualcosa per incoraggiarlo, se il mio essere educato e rispondere alle sue domande banali fosse stato interpretato come un segnale di disponibilità sessuale. È una trappola mentale devastante, un circolo vizioso in cui la vittima diventa il proprio peggior accusatore, cercando una logica in un atto che di logico ha solo la preda e il cacciatore. Malik sapeva esattamente cosa stava facendo: ha scelto un ragazzo solo, lo ha isolato con una scusa plausibile e ha colpito dove sapeva che la sorpresa sarebbe stata totale. Il fatto che sia successo a Mecca aggiungeva un livello di blasfemia che rendeva tutto ancora più difficile da digerire per la mia coscienza di credente.

Il mattino seguente, il telefono della mia camera ha squillato con una precisione che mi ha fatto sobbalzare, strappandomi da un sonno agitato e pieno di incubi frammentari. Era l’ufficiale di polizia della sera prima, la sua voce era professionale e mi ha informato che Malik era stato formalmente accusato dopo un ulteriore interrogatorio notturno. Mi ha spiegato che le autorità non tollerano tali comportamenti, specialmente all’interno di Masjid al-Haram, e che la tolleranza zero è l’unica risposta possibile per mantenere l’ordine. “Omar, non devi provare vergogna. Hai reagito nel modo giusto, ti sei difeso e hai parlato, permettendoci di fermare un uomo che probabilmente lo ha già fatto ad altri,” ha aggiunto. Quelle parole sono state come un balsamo sulle mie ferite invisibili, iniziando a smantellare il muro di silenzio e colpa che stavo costruendo intorno al mio cuore ferito.

Ho deciso di non lasciare Mecca immediatamente, come inizialmente avrei voluto fare per scappare dai ricordi di quella scala, ma di restare per finire il mio pellegrinaggio con dignità. Sono tornato alla moschea nel pomeriggio, sentendo le gambe pesanti mentre varcavo di nuovo i cancelli monumentali che portano al cortile principale di marmo bianco. Ho cercato di concentrarmi sulla preghiera, ma i miei occhi continuavano a scansionare la folla, cercando involontariamente altri volti come quello di Malik tra i migliaia di fedeli. È stato allora che ho capito quanto profondo sia il danno che un’aggressione sessuale infligge: non ruba solo la tua sicurezza fisica, ma avvelena la tua capacità di fidarti del prossimo. Vedere un altro ragazzo egiziano che chiacchierava tranquillamente con uno sconosciuto mi ha fatto venire voglia di correre da lui e trascinarlo via, avvertirlo del pericolo latente.

Le autorità mi hanno contattato di nuovo nel pomeriggio per completare alcune procedure burocratiche e per assicurarmi che ricevessi tutto il supporto necessario prima della mia partenza per l’Egitto. Mi hanno portato in un ufficio amministrativo dove ho potuto vedere, per un breve istante, un frame della registrazione delle telecamere che avevano incastrato Malik definitivamente. Vedere me stesso congelato in quel corridoio, e poi la mia reazione violenta per liberarmi, mi ha dato una prospettiva diversa: non ero una vittima passiva, ero un uomo che aveva lottato. Ho visto Malik che cercava di trattenermi con una disperazione viscida, e ho provato una fiammata di orgoglio per non essere rimasto in silenzio a subire quell’umiliazione. La giustizia stava facendo il suo corso, e il predatore non avrebbe più potuto nascondersi dietro la maschera del fedele devoto per distruggere altre vite.

Mentre aspettavo che i documenti venissero processati, ho parlato con un altro ufficiale che si occupava specificamente di casi di molestie all’interno del perimetro della moschea. Mi ha spiegato che, purtroppo, questi incidenti accadono anche nei luoghi più santi, perché i predatori sanno che la gente è in uno stato di trance spirituale e di estrema fiducia. “Molte vittime non parlano per paura dello scandalo o perché pensano che nessuno crederà loro in un posto del genere, ma il silenzio è il miglior alleato di questi criminali,” mi ha detto. Ho capito che la mia reazione urlata e la mia denuncia immediata non erano solo un atto di difesa personale, ma un servizio reso a tutta la comunità di pellegrini. Denunciare significa rompere l’incantesimo dell’impunità che questi individui credono di possedere grazie al contesto religioso in cui operano con tanta freddezza.

La sera prima di partire, sono tornato al secondo piano, vicino ai distributori d’acqua dove tutto era iniziato, sentendo il bisogno fisico di riprendermi quel pezzo di spazio vitale. Non c’era Malik, non c’era pericolo, solo l’odore di incenso e il mormorio costante di migliaia di persone che cercavano Dio in ogni respiro e in ogni lacrima. Ho riempito un nuovo contenitore d’acqua, questa volta da solo, senza accettare aiuti da nessuno, sentendo il peso della plastica nelle mie mani come una prova della mia ritrovata forza. Mi sono reso conto che la mia fede non era stata distrutta da Malik, ma messa alla prova in un modo brutale che mi aveva costretto a guardare in faccia l’oscurità umana. Dio mi aveva dato la forza di urlare, di colpire e di non abbassare la testa davanti a chi voleva calpestare la mia dignità di essere umano e di uomo.

All’aeroporto, mentre aspettavo il mio volo per il Cairo, ho ricevuto un ultimo messaggio dall’ufficiale di polizia che mi aggiornava sulla custodia cautelare di Malik in attesa del processo formale. Sapevo che la strada per guarire completamente sarebbe stata lunga e che avrei avuto ancora incubi su quel corridoio vuoto e su quelle mani che mi stringevano da dietro. Ma sapevo anche di non essere più lo stesso ragazzo che era entrato nella moschea con un contenitore vuoto e il cuore ingenuamente aperto a ogni sorriso sconosciuto. Ero un sopravvissuto, un uomo che aveva affrontato un mostro nel luogo più inaspettato e che ne era uscito con la testa alta e la dignità intatta. Malik avrebbe pagato per le sue azioni, e io avrei continuato a camminare nel mondo sapendo che la mia voce ha il potere di fermare l’ingiustizia, ovunque essa si nasconda.

Scrivo questa storia non per cercare pietà, ma per avvertire tutti i ragazzi e gli uomini che viaggiano in luoghi affollati: non lasciate che l’ambiente vi faccia abbassare la guardia. Il male non rispetta le mura sacre, non rispetta la preghiera e non rispetta la vostra devozione; cerca solo la vostra vulnerabilità e il vostro silenzio complice. Parlate, urlate e difendetevi, perché non c’è nulla di nobile nel subire una violenza in silenzio, specialmente quando avete il diritto e il dovere di proteggere voi stessi. Sono orgoglioso di quegli agenti che mi hanno ascoltato senza giudicarmi, che hanno guardato i video e che hanno trattato il mio dolore con la serietà che meritava fin dal primo istante. La giustizia esiste, anche quando sembra lontana, e a volte inizia con un urlo di aiuto in un corridoio di marmo silenzioso.

Mentre l’aereo decollava, guardando le luci di Mecca che si rimpicciolivano sotto di me, ho fatto un respiro profondo, sentendo finalmente il nodo alla gola sciogliersi in una lacrima di liberazione. Il viaggio non era finito come avevo immaginato, ma era finito con una verità fondamentale: la mia integrità vale più di ogni altra cosa al mondo. Malik è solo un ricordo sbiadito di un predatore fallito, mentre io sono qui, vivo e consapevole del mio valore e della mia forza interiore. Non permetterò a quell’ombra di oscurare la bellezza della mia fede o la gioia di viaggiare, perché ora so che sono capace di difendere il mio spazio e la mia anima. La Grande Moschea tornerà ad essere un luogo di pace per me, non perché ho dimenticato, ma perché ho vinto la battaglia contro chi voleva trasformarla in un luogo di paura.

La mia testimonianza è ora nelle mani delle autorità, e spero che serva a rendere quel luogo ancora più sicuro per tutti i pellegrini che verranno dopo di me con il cuore pieno di sogni. Non abbiate paura di denunciare, non abbiate paura di chiedere aiuto, perché il coraggio di una vittima è il primo passo verso la fine di ogni predatore silenzioso. Torno a casa dai miei genitori non solo con l’acqua di Zamzam, ma con una consapevolezza che mi renderà un uomo migliore e più attento a chi mi circonda. La vita continua, e io continuerò a pregarne ogni istante con la forza di chi ha guardato il male negli occhi e non si è lasciato sconfiggere. Addio Mecca, ci rivedremo quando la mia anima sarà del tutto guarita, e allora il mio sorriso sarà di nuovo quello di un uomo libero e in pace.

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