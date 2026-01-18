Spagna, due treni ad alta velocità deragliano in Andalusia: morti e numerosi feriti





Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, precisamente nella località di Adamuz, in Andalusia, dove due treni ad alta velocità sono deragliati. Le autorità hanno confermato che ci sono almeno cinque vittime, secondo quanto riportato da fonti della Guardia Civil e dall’emittente pubblica TVE. I servizi di emergenza sono stati immediatamente attivati e diversi passeggeri hanno riportato ferite, mentre alcune persone risultano ancora intrappolate nei vagoni coinvolti nel deragliamento.





L’incidente è avvenuto quando un treno della compagnia Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid Puerta de Atocha, ha deragliato, invadendo un altro binario e colpendo un convoglio in transito diretto a Huelva, che è deragliato a sua volta. Le prime immagini del disastro mostrano un quadro drammatico, con i treni danneggiati e i soccorritori al lavoro.

Un testimone dell’incidente, Salvador Jomenez, un giornalista della radio nazionale spagnola RNE, si trovava a bordo del treno partito da Malaga e ha descritto l’accaduto in diretta. Jomenez ha riferito che gli ultimi due vagoni del suo treno sono deragliati, con uno di essi che si è completamente ribaltato. “Eravamo partiti puntuali alle 18.40 da Malaga verso Madrid. A un certo punto è stato come un terremoto”, ha raccontato, aggiungendo che il personale di bordo ha chiesto l’intervento di passeggeri con competenze sanitarie per soccorrere i feriti. Ha anche menzionato che il personale ha utilizzato martelletti per rompere i finestrini e facilitare l’evacuazione.

Le autorità locali sono arrivate rapidamente sul posto per gestire la situazione, e i servizi di emergenza continuano a lavorare per estrarre i passeggeri intrappolati. Testimonianze di altri viaggiatori confermano la confusione e il panico che hanno seguito il deragliamento, mentre i soccorritori cercano di raggiungere le persone bloccate all’interno dei vagoni.

Le indagini sono già iniziate per determinare le cause dell’incidente. Gli esperti ferroviari e le autorità competenti stanno esaminando i dati delle scatole nere e le condizioni della linea ferroviaria al momento del deragliamento. La sicurezza dei treni ad alta velocità in Spagna è stata un tema di discussione negli ultimi anni, e questo incidente riaccende i timori riguardo alla sicurezza dei trasporti ferroviari.

Il governo spagnolo ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e ha promesso che saranno fornite tutte le informazioni necessarie per chiarire la dinamica dell’incidente. La ministra dei Trasporti, Raquel Sánchez, ha dichiarato: “Siamo profondamente colpiti da questa tragedia e ci impegniamo a fare tutto il possibile per supportare le famiglie colpite”.

In attesa di ulteriori dettagli, la comunità di Adamuz e le città circostanti sono in lutto per le perdite subite. I servizi di emergenza continuano a lavorare instancabilmente per garantire che tutte le persone coinvolte siano assistite e che i feriti ricevano le cure necessarie.

La situazione rimane critica, con molte domande senza risposta riguardo alle cause del deragliamento e alle condizioni di sicurezza delle linee ferroviarie. Gli esperti del settore ferroviario stanno monitorando attentamente gli sviluppi della situazione, mentre i cittadini esprimono la loro preoccupazione per la sicurezza dei trasporti pubblici.



