Stavo per accogliere il mio quarto figlio. Poi il medico mi ha detto una parola che mi ha distrutta: ‘Lei ha un tumore’

La mia vita era perfetta. O almeno, pensavo lo fosse.





Avevo 34 anni. Un marito che amavo, David. Tre bambini sani e bellissimi. Una casa accogliente a Portland, Oregon. Un lavoro che mi piaceva. Amici. Famiglia. Salute.

Poi la quarta gravidanza. Non era stata pianificata. Ma era stata voluta. Sì, volevamo un altro bambino. Non sapevamo quando. Ma sapevamo che sarebbe arrivato. Ed era arrivato.

Ero felice. David era felice. I bambini erano felici. Ethan diceva “spero sia un maschio”. Olivia diceva “spero sia una femmina”. Noah non capiva, ma diceva “bebè, bebè” e batteva le mani.

Le prime settimane erano state normali. Nausea. Stanchezza. Voglie. Tutto come previsto.

Poi, alla decima settimana, ho iniziato ad avere dolori. Non forti. Non continui. Ma persistenti.

«Saranno i legamenti che si stirano» mi diceva David.

«Sarà normale» mi diceva mia madre.

«Non preoccuparti» mi diceva l’infermiera al telefono.

Ma io mi preoccupavo. Perché non era come le altre gravidanze. Il dolore era diverso. Più profondo. Più insistente. Come un avvertimento. Come un grido silenzioso del mio corpo.

Alla dodicesima settimana, ho insistito per un’ecografia.

«Signora, non è necessario» ha detto la segreteria del dottor Harris.

«Non mi interessa se non è necessario. Lo voglio. Pago io. Ma lo voglio.»

Mi hanno fissato l’appuntamento per il giorno dopo.

Parte Seconda

Il dottor Harris era un uomo sulla sessantina. Capelli grigi. Occhiali spessi. Mani grandi e gentili. Mi aveva seguito in tutte e tre le gravidanze precedenti. Mi piaceva. Mi fidavo.

Quel giorno, mentre faceva scorrere la sonda sul mio ventre, il suo viso è cambiato. Non era più rilassato. Era teso. Concentrato.

«Cosa c’è, dottore?»

«Niente, signora. Solo… faccio delle misurazioni.»

«Vedo il bambino?»

«Sì, eccolo qui. È piccolo. Ma c’è. Il battito è regolare. Tutto bene.»

«Allora perché fa quella faccia?»

Lui ha sospirato. Ha premuto un tasto. Ha fermato l’immagine.

«Signora, vedo una massa. Qui. Accanto all’utero. Non è il bambino. È qualcos’altro.»

«Cos’altro?»

«Non lo so. Potrebbe essere una cisti. Potrebbe essere un fibroma. Potrebbe essere…»

Non ha finito la frase. Non aveva bisogno. Sapevo cosa stava pensando.

«Dobbiamo fare altri esami. Una risonanza magnetica. Esami del sangue. Forse una biopsia.»

«E il bambino? La risonanza è sicura?»

«Sì. Non c’è pericolo per il bambino. Ma dobbiamo capire cosa c’è in lei.»

Ho aspettato una settimana. Sette giorni. Centosessantotto ore. Diecimilaottanta minuti. Ogni minuto un’eternità.

Non ho dormito. Non ho mangiato. Non ho parlato. Ho solo pensato. E pregato. E pianto.

David mi stava accanto. Non parlava. Non sapeva cosa dire. Ma c’era. Mi teneva la mano. Mi portava il tè. Mi lasciava piangere.

I bambini sentivano la tensione. Ethan mi chiedeva: «Mamma, sei triste?». Olivia mi abbracciava senza motivo. Noah si sedeva sulle mie ginocchia e non voleva scendere.

Non sapevo cosa dire loro. Non sapevo nemmeno cosa dire a me stessa.

Parte Terza

Il giorno dei risultati, David è venuto con me.

Eravamo seduti nello studio del dottor Harris. Io stringevo la mano di David così forte che le mie nocche erano bianche.

Il dottor Harris è entrato. Aveva una cartella in mano. Si è seduto. Ci ha guardati. Ha preso fiato.

«Signora, signor Reynolds, ho i risultati degli esami.»

«Dica» ho sussurrato.

«La massa che abbiamo visto è un tumore. Alle ovaie. È maligno.»

Il mondo ha smesso di girare.

«Cancro» ho detto. Non era una domanda.

«Sì. Cancro. Purtroppo è in stadio avanzato. Ha già interessato l’ovaia sinistra e sta iniziando a diffondersi.»

«E il bambino?»

«Il bambino sta bene. Per ora. Ma…»

«Ma cosa?»

«Dovremo interrompere la gravidanza. Per iniziare subito la chemioterapia. Non possiamo aspettare. Il tumore è aggressivo. Ogni settimana che passa…»

«Ogni settimana cosa?»

«Riduce le sue possibilità di sopravvivenza.»

Ho guardato David. Lui guardava me. I suoi occhi erano pieni di lacrime.

«Quante possibilità ho se interrompo?»

«Circa il 60 per cento. Forse di più.»

«E se non interrompo?»

«Signora…»

«Risponda. Se non interrompo la gravidanza. Se aspetto che il bambino sia abbastanza grande per nascere. Quante possibilità ho?»

«Molto poche. Forse il 10 per cento. Forse meno.»

«E il bambino? Se aspetto, il bambino può nascere sano?»

«Sì. La chemioterapia non danneggia il bambino dopo il primo trimestre. Ma lei non può fare la chemioterapia se non interrompe la gravidanza. Dovrebbe aspettare almeno altre 12 settimane per un parto prematuro. In quelle 12 settimane, il tumore continuerebbe a crescere. A diffondersi. A ucciderla.»

«Quindi devo scegliere. Tra me e lui.»

«Mi dispiace. Sì.»

Parte Quarta

Non ho parlato per tutto il viaggio di ritorno.

David guidava. Io guardavo fuori dal finestrino. Le case. Gli alberi. La gente che viveva le loro vite normali. Le loro vite senza cancro. Senza scelte impossibili. Senza bambini da salvare o da sacrificare.

Siamo arrivati a casa. I bambini erano a scuola. Silenzio. Solo noi. E il peso della decisione.

«Sarah, dobbiamo parlare.»

«Lo so.»

«Cosa vuoi fare?»

«Non lo so. Non posso uccidere mio figlio. Non posso. È la mia carne. Il mio sangue. La mia vita.»

«E i tuoi figli? Ethan, Olivia, Noah? Cosa sarà di loro se muori?»

«Lo so. Non posso nemmeno lasciare loro. Sono ancora piccoli. Hanno bisogno di me.»

«Allora cosa facciamo?»

«Non lo so. Non lo so.»

Ho pianto. Lui ha pianto. Siamo rimasti abbracciati sul divano. Ore. Finché i bambini non sono tornati da scuola.

Ethan è entrato di corsa. «Mamma, oggi ho preso 10 in matematica!»

«Che bravo, amore mio.»

Olivia è entrata dopo. «Mamma, ho fatto un disegno per te.»

«Fammi vedere, piccola.»

Noah è corso da me. È saltato sulle mie ginocchia. «Mamma, mamma, mamma.»

Li ho guardati. I loro sorrisi. I loro occhi. Le loro vite. Dipendevano da me. Da me viva. Da me presente. Da me che non morivo.

E poi ho pensato a quello che avevo dentro. Un altro bambino. Un’altra vita. Che dipendeva da me. Da me che non morivo. Ma che dovevo scegliere.

Non puoi scegliere tra i tuoi figli. Non puoi. È come scegliere tra il cuore e i polmoni. Tra respirare e amare. Tra vivere e morire.

Parte Quinta

Ho passato la notte a camminare per casa.

Non riuscivo a stare ferma. Non riuscivo a pensare. Non riuscivo a decidere.

Ho guardato le foto dei miei bambini appese al muro. Ethan neonato tra le mie braccia. Olivia che fa il bagno per la prima volta. Noah che impara a camminare.

E poi ho pensato a quello che non c’era ancora. Al bambino che non avevo ancora visto. Che non avevo ancora tenuto in braccio. Che non avevo ancora baciato.

Come potevo ucciderlo? Come potevo scegliere la mia vita invece della sua? Come potevo dire “io sopravvivo, tu muori”?

Ma come potevo lasciare i miei tre figli senza madre? Come potevo lasciare David solo? Come potevo lasciare che crescessero senza di me?

Non c’era risposta. Non c’era via d’uscita. Non c’era giusto o sbagliato. C’era solo dolore.

La mattina dopo, ho chiamato mia madre.

«Mamma, devo dirti una cosa.»

«Cosa, tesoro?»

«Ho un cancro. Alle ovaie. È grave.»

«Oddio…»

«Devo scegliere. Se interrompere la gravidanza e fare la chemioterapia. O aspettare che il bambino nasca e rischiare di morire.»

Il silenzio.

«Mamma?»

«Tesoro, ascoltami. Non posso dirti cosa fare. Non è la mia decisione. Ma ti dico una cosa. Sei forte. Sei sempre stata forte. Qualunque cosa sceglierai, sarà la cosa giusta. Perché lo sceglierai con amore. E l’amore non sbaglia mai.»

Parte Sesta

Ho scelto.

Non è stato un atto di coraggio. Non è stato un atto di fede. È stato un atto di amore.

Amore per i miei tre figli. Amore per mio marito. Amore per me stessa. Amore per il bambino che portavo in grembo.

Ho scelto di aspettare.

«Dottor Harris, non interrompo la gravidanza. Aspetto. Appena il bambino è abbastanza grande, lo facciamo nascere con un cesareo. Poi inizio la chemioterapia.»

«Signora, lei sa cosa rischia?»

«Lo so. Ma so anche cosa rischia il mio bambino. E non posso ucciderlo. Non posso. Se devo morire, morirò sapendo di aver fatto tutto il possibile per salvarlo. Se devo sopravvivere, sopravviverò sapendo di avergli dato una possibilità.»

Il dottor Harris mi ha guardata a lungo. Poi ha annuito.

«Allora facciamo così. La monitoriamo ogni settimana. Appena il bambino raggiunge le 32 settimane, facciamo il cesareo. Poi iniziamo la chemioterapia. Aggressiva. Subito.»

«Grazie, dottore.»

«Non mi ringrazi. Speriamo solo che ce la facciamo in tempo.»

Le settimane successive sono state un incubo.

Il tumore cresceva. Lo sentivo. Non solo nei dolori. Lo sentivo nell’anima. Come un’ombra che si allungava. Come un conto alla rovescia che scandiva i secondi.

Ogni giorno che passava era una vittoria. Ogni notte che finiva era una preghiera esaudita.

Ho passato ore a parlare con il mio bambino. «Forza, piccola. Devi crescere in fretta. Devi uscire. Devi nascere. La mamma non ce la fa più. Devi aiutarmi.»

Non sapevo se fosse maschio o femmina. Non volevo saperlo. Volevo solo che fosse vivo. Forte. Pronto.

Alla trentesima settimana, i dolori sono diventati insopportabili.

«Dottore, non ce la faccio più.»

«Dobbiamo arrivare almeno alla trentaduesima. I polmoni del bambino non sono ancora pronti.»

«Non arrivo alla trentaduesima. Mi sento morire.»

«Allora facciamo il cesareo domani. Trentuno settimane. Non è l’ideale. Ma è possibile.»

Parte Settima

Il cesareo è stato il momento più spaventoso della mia vita.

Mentre mi preparavano per l’operazione, pensavo a tutto quello che avevo passato. Alle lacrime. Alle preghiere. Alle scelte. Alle notti insonni.

Poi ho sentito il pianto.

Il pianto del mio bambino. Forte. Vitale. Vivo.

«È una femmina» ha detto il dottor Harris. «Pesa un chilo e settecento grammi. Respira da sola. È forte. È sana. Sei riuscita a salvarla.»

Ho pianto. L’ho tenuta in braccio per pochi secondi. Era così piccola. Così rossa. Così perfetta.

«Come la chiami?» ha chiesto l’infermiera.

«Speranza. La chiamo Speranza. Perché è quello che mi ha dato. La speranza di vivere. La speranza di lottare. La speranza di non mollare.»

Poi me l’hanno portata via. E hanno iniziato la chemioterapia.

Parte Ottava

La chemioterapia è stata dura.

Ho perso i capelli. Ho perso le forze. Ho perso il peso. Ho perso la voglia di vivere, a volte.

Ma non ho perso la speranza.

Speranza era lì. In terapia intensiva. In una culla trasparente. Con tubi e macchine. Ma viva. Che lottava. Come me.

Andavo a trovarla ogni giorno. Non potevo prenderla in braccio. Ero troppo debole. Troppo piena di aghi e cateteri. Ma la guardavo. Le parlavo. Le cantavo le ninne nanne che cantavo ai suoi fratelli.

«Forza, piccola. Ce la farai. Ce la faremo tutte e due. Promesso.»

E lei mi guardava. I suoi occhi erano scuri, profondi, antichi. Come se sapesse. Come se capisse. Come se mi dicesse: “Non ti preoccupare, mamma. Ce la faremo.”

Dopo sei mesi di chemioterapia, i medici hanno detto: «Il tumore è in remissione. Non ci sono più tracce. Ha vinto.»

Non ho festeggiato. Non ho urlato. Non ho pianto. Ho solo preso Speranza in braccio. L’ho stretta a me. E ho sussurrato: «Ce l’abbiamo fatta, piccola. Ce l’abbiamo fatta tutte e due.»

Conclusione

Oggi Speranza ha 3 anni. È sana. È forte. È vivace. È testarda. È perfetta.

I suoi fratelli la adorano. Ethan le insegna a giocare a calcio. Olivia le legge le storie della buonanotte. Noah le fa i dispetti, ma poi la abbraccia.

David è cambiato. Non era mai stato religioso. Ma ora ogni sera ringrazia Dio. Per me. Per Speranza. Per il miracolo di averci ancora qui.

Io non sono più la stessa. Non posso esserlo. Quando guardo il mondo, vedo cose che prima non vedevo. La fragilità. La bellezza. L’urgenza. La gratitudine.

Non perdo tempo con le cose inutili. Non litigo per sciocchezze. Non rimando i “ti voglio bene”. Non do per scontato domani.

Perché domani non è garantito. Per nessuno. Ma per me, lo è stato. Due volte. Una volta quando ho scelto di vivere. Una volta quando ho scelto di far vivere.

Speranza non sa la sua storia. Non ancora. Ma un giorno gliela racconterò. Le racconterò dei dolori. Delle scelte. Delle lacrime. Delle preghiere. Le racconterò che avrei potuto salvarmi. Ma ho scelto di salvarla. Le racconterò che è nata con un peso. Ma anche con una forza. La forza di chi ha lottato prima ancora di nascere. La forza di chi ha vinto.

Non so se sarò qui per vederla crescere. Il cancro può tornare. Lo so. Lo tengo a mente ogni giorno. Ma non ho paura. Perché ho già vinto. Una volta. Posso farlo ancora.

E anche se non ce la farò, non importa. Perché ho lasciato qualcosa che nessuno può portarmi via. L’amore. La speranza. La vita.

Quattro bambini. Che mi chiamano mamma. Che mi abbracciano. Che mi vogliono bene. Che sono la mia eredità. La mia vittoria. La mia eternità.

Non cambierei niente. Nemmeno il dolore. Perché senza il dolore, non avrei capito il valore della gioia. Senza la paura, non avrei capito il valore del coraggio. Senza la morte, non avrei capito il valore della vita.

Grazie, Speranza. Per avermi insegnato cosa significa lottare. Per avermi mostrato cosa significa amare. Per avermi dato la forza di scegliere. La vita. La tua. La mia. La nostra.

Per sempre.