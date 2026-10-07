Stefano Meloccaro chi è: età, figli, moglie e compagna, dove vive e carriera





Un approfondimento sulla vita e la carriera del noto giornalista sportivo italiano





Stefano Meloccaro chi è: ecco le informazioni disponibili sulla sua biografia, la vita privata e il percorso professionale.

Stefano Meloccaro chi è: biografia e vita privata

Stefano Meloccaro è un giornalista sportivo italiano riconosciuto per la sua competenza, presenza scenica e la capacità di raccontare lo sport sia in radio che in televisione. Figura di spicco del giornalismo sportivo nazionale, è noto soprattutto per la sua attività a Sky Sport come volto e voce autorevole del tennis. Nel corso della sua carriera, Meloccaro ha saputo distinguersi anche in contesti non strettamente legati allo sport, dimostrando una notevole versatilità anche in programmi d’intrattenimento.

Identità e nascita

Nato a Rieti il 7 maggio 1964, Stefano Meloccaro rappresenta una delle personalità di rilievo nella narrazione sportiva italiana. Dalla città laziale, dove ha mosso i primi passi, ha portato con sé una forte passione per lo sport, maturata già durante l’adolescenza. Nel 2026, Meloccaro ha 62 anni, portando sulle spalle un lungo percorso professionale arricchito dall’esperienza e dalla capacità di innovarsi.

Formazione e carriera iniziale

Dopo aver conseguito il diploma di maturità scientifica, Stefano Meloccaro ha scelto di proseguire gli studi all’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), percorso che riflette la sua inclinazione verso il mondo sportivo. La sua formazione si arricchisce ulteriormente grazie al diploma di Maestro di Tennis, ottenuto presso la Scuola Nazionale Maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel. Parallelamente, Meloccaro ha conseguito anche la qualifica di Preparatore Atletico per tennisti, dimostrando una visione completa e aggiornata sulle esigenze tecniche e psicofisiche degli atleti.

Le prime esperienze lavorative vedono Meloccaro impegnato come istruttore di tennis e preparatore atletico, ruoli che gli consentono di acquisire una profonda conoscenza delle dinamiche sportive. Una tappa significativa nel suo percorso è rappresentata dagli anni trascorsi come animatore turistico e insegnante di tennis nei villaggi Valtur. Questo periodo ha giocato un ruolo cruciale nel rafforzare le sue doti comunicative, la capacità di interagire con pubblici diversi e la padronanza della scena, qualità che si riveleranno fondamentali nel suo successivo percorso mediatico.

Inizio della carriera giornalistica

Spinto da un naturale amore per il racconto sportivo e la comunicazione, Meloccaro debutta come giornalista sulle pagine del quotidiano Il Messaggero e sulle frequenze dell’emittente locale RTR Rieti. Qui, tra cronache e approfondimenti, affina lo stile e la capacità di narrare lo sport da un punto di vista tecnico, analitico e passionale.

Il 2000 segna un passaggio importante: Meloccaro approda su una rete nazionale conducendo “Sport Travel”, trasmissione in onda su Stream TV. Questo nuovo palcoscenico gli permette di maturare esperienze utili sia dal punto di vista della conduzione sia da quello dell’approfondimento tematico, tracciando il solco della sua futura affermazione televisiva.

Carriera a Sky Sport

Dal 2008, Stefano Meloccaro è uno dei protagonisti indiscussi di Sky Sport, emittente che gli assegna il ruolo di esperto e telecronista di tennis. Riconoscibile per il suo stile narrativo e la capacità di coinvolgere sia il pubblico specializzato che quello occasionale, Meloccaro segue da vicino i più importanti tornei del Grande Slam. Le sue telecronache e analisi sono un punto di riferimento per gli appassionati, grazie anche alla capacità di mostrare le varie sfaccettature della disciplina, dalle strategie di gioco agli aspetti umani degli atleti.

Nel corso degli anni, il suo ruolo si amplia e Meloccaro si cimenta nella copertura di altri sport, dimostrando una spiccata versatilità e la capacità di adattarsi ai differenti linguaggi del racconto sportivo. Questo percorso contribuisce a consolidare la sua reputazione, rendendolo uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della pay-tv sportiva italiana.

Collaborazioni radiofoniche e televisive

Parallelamente alla carriera televisiva, Stefano Meloccaro si distingue anche in ambito radiofonico, diventando voce di Radio Capital. All’interno dell’emittente, tratta temi legati allo sport ma anche all’attualità, adottando uno stile personale, diretto e spesso ironico, capace di fidelizzare un vasto pubblico di ascoltatori.

La sua fama si arricchisce ulteriormente grazie alla partecipazione a “Edicola Fiore”, storico programma ideato e condotto da Fiorello. In questo contesto, Meloccaro mette in luce talento ironico, capacità di improvvisazione e la competenza nell’entrare nei meccanismi dell’entertainment televisivo, confermandosi comunicatore a tutto tondo e artista capace di muoversi anche sui registri dell’umorismo.

Partecipazione a “Tale e Quale Show”

Nel 2026, Stefano Meloccaro prende parte come concorrente a “Tale e Quale Show”, celebre format condotto da Carlo Conti e trasmesso da Rai 1. Questo rappresenta per lui una nuova sfida professionale, durante la quale si mette alla prova nel campo della recitazione, imitazione e intrattenimento. La partecipazione al programma mostra anche al grande pubblico la sua capacità di reinventarsi e la predisposizione a confrontarsi con prove sempre nuove e distanti dall’ambiente tipicamente sportivo.

Vita privata

Sul piano personale, Stefano Meloccaro è noto per il suo atteggiamento riservato. È sposato con Ilaria Sebastiani, avvocato di origini reatine. La coppia ha un figlio, Gianguido, nato intorno al 2010. Pur avendo raggiunto una certa notorietà, Meloccaro sceglie consapevolmente di mantenere un basso profilo per quanto riguarda la vita privata, concedendo solo rari scorci della quotidianità familiare attraverso i propri canali social.

Curiosità

Prima di avviare la carriera giornalistica, Meloccaro ha lavorato come animatore turistico e insegnante di tennis nei villaggi Valtur : esperienza fondamentale per raffinare le sue capacità nei rapporti umani e nella comunicazione pubblica.

e : esperienza fondamentale per raffinare le sue capacità nei rapporti umani e nella comunicazione pubblica. Nel 2017 ha vissuto una significativa esperienza come tennista : ricevendo una wild card per il doppio, partecipa all’ATP Challenger Tour di Cortina, raccontando l’avventura in una serie di reportage trasmessi su Sky Sport.

ha vissuto una significativa esperienza come : ricevendo una wild card per il doppio, partecipa all’ATP Challenger Tour di Cortina, raccontando l’avventura in una serie di reportage trasmessi su Sky Sport. Da giovane, si è distinto anche in altri sport. Nel 1979, con la squadra del Liceo Scientifico Carlo Jucci di Rieti, ha vinto il titolo italiano dei Giochi della Gioventù nel basket.

Domande frequenti

Qual è l’età di Stefano Meloccaro?

Stefano Meloccaro è nato il 7 maggio 1964 e ha 62 anni.

Chi è la moglie di Stefano Meloccaro?

La moglie di Stefano Meloccaro è Ilaria Sebastiani, avvocato originaria di Rieti.

Quanti figli ha Stefano Meloccaro?

Ha un figlio, Gianguido, nato intorno al 2010.

In quali programmi televisivi ha partecipato Stefano Meloccaro?

Oltre ai ruoli su Sky Sport e Radio Capital, ha partecipato a Edicola Fiore con Fiorello e, nel 2026, è stato concorrente a Tale e Quale Show su Rai 1.

Quali sono le passioni sportive di Stefano Meloccaro?

Meloccaro nutre una forte passione sia per il tennis sia per il basket, discipline che ha praticato a livello giovanile prima di dedicarsi al giornalismo sportivo.

Per comprendere Stefano Meloccaro chi è, è utile ricostruire le tappe principali del suo percorso professionale e personale, distinguendo i fatti confermati dalle notizie non documentate.

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