STOP all’incrocio: la precedenza cambia davvero?

Incrocio senza semaforo: hai STOP con linea di arresto, l’altra strada non ha segnali. Chi ha la precedenza? La risposta e il ragionamento sono spiegati nell’ar





Incrocio senza semaforo: hai STOP con linea di arresto, l’altra strada non ha segnali. Chi ha la precedenza?





A) Hai precedenza tu, vale solo da destra

B) Dai precedenza solo a chi arriva da sinistra

C) Dai precedenza solo a chi arriva da destra

D) Devi dare precedenza da entrambi i lati

La risposta corretta

La risposta corretta è D) Devi dare precedenza da entrambi i lati.

Capita spesso: incrocio senza semaforo, visibilità non perfetta e un segnale che cambia tutto. Se sulla tua strada trovi lo STOP accompagnato dalla linea di arresto, la regola non è “come negli incroci normali”, ma quella specifica imposta dalla segnaletica.

Perché la risposta corretta è la D

Il segnale di STOP (“fermarsi e dare precedenza”) comporta due obblighi collegati: fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto e dare precedenza prima di immettersi nell’intersezione. Questo significa che, nello scenario descritto, non puoi impegnare l’incrocio finché non hai lasciato passare i veicoli che circolano sull’altra strada.

Dato che sull’altra strada non ci sono segnali di precedenza, quei veicoli sono considerati il flusso già in circolazione rispetto a chi, come te, è obbligato a fermarsi e a cedere il passo. Di conseguenza la precedenza va data sia ai veicoli che arrivano da destra sia a quelli che arrivano da sinistra, prima di entrare nell’area dell’intersezione.

Perché la A è errata

L’idea che “lo STOP vale solo se arriva qualcuno da destra” è sbagliata perché lo STOP non è un semplice richiamo alla precedenza a destra: impone un obbligo specifico di arresto alla linea e di dare precedenza prima di inoltrarsi nell’incrocio. Non è un comportamento “a scelta” né limitato a un solo lato.

Perché la B è errata

Non esiste, in questo contesto, una regola secondo cui con lo STOP si debba dare precedenza solo ai veicoli che arrivano da sinistra. Lo STOP prescrive di fermarsi e di dare precedenza al traffico dell’altra strada prima di immettersi nel flusso di circolazione: la direzione di provenienza (sinistra/destra) non crea un’esenzione automatica.

Perché la C è errata

Questa risposta confonde due situazioni diverse: la precedenza a destra vale negli incroci in cui manca una diversa regolazione. Qui, invece, la presenza dello STOP ti assegna un obbligo più forte: fermarti e cedere il passo prima di impegnare l’intersezione. Perciò non è corretto “guardare solo a destra” o dare precedenza solo a chi arriva da destra.

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