Un volto famosissimo della musica italiana: lo riconosci dal ritratto?

Osserva l’illustrazione: quale cantante italiana è? La risposta e il ragionamento sono spiegati nell’articolo.





Osserva l’illustrazione: quale cantante italiana è?





A) Giorgia

B) Elisa

C) Laura Pausini

D) Gianna Nannini

La risposta corretta

La risposta corretta è C) Laura Pausini.

Gli indizi nascosti nell’illustrazione

La scena non chiede di ricordare un dettaglio casuale: mette in primo piano due riferimenti biografici ben riconoscibili. Da un lato c’è un cartellone con la dicitura “Sanremo 1993 – Nuove Proposte” accompagnata dal titolo del brano “La solitudine”. Dall’altro compare un premio in stile grammofono con targhetta “Grammy 2006 – Escucha”.

Questi due elementi, presi insieme, restringono la scelta a una sola artista tra le quattro opzioni: non sono indizi “generici” (come un microfono o un palco), ma rimandi a un evento e a un riconoscimento specifici, entrambi documentati.

Perché la risposta corretta è Laura Pausini

Il primo indizio è il riferimento a Sanremo 1993 nella categoria Giovani/Nuove Proposte con il brano “La solitudine”. L’Enciclopedia Treccani, nella voce dedicata alla cantante, collega esplicitamente questa vittoria all’esordio e all’affermazione di Laura Pausini.

Il secondo indizio è il Grammy 2006 associato ad “Escucha”. Nelle pagine ufficiali dei Grammy Awards (Recording Academy), per l’anno 2006 nella categoria Best Latin Pop Album, risulta vincitore l’album “Escucha” di Laura Pausini.

Quando un ritratto unisce proprio questi due riferimenti — “Sanremo 1993 – Nuove Proposte – La solitudine” e “Grammy 2006 – Escucha” — l’identificazione diventa univoca: la cantante rappresentata è Laura Pausini.

Perché le altre tre opzioni non tornano

Giorgia non può essere la soluzione perché l’indizio “Sanremo 1993 – Nuove Proposte – La solitudine” è attribuito da Treccani a Laura Pausini, e anche il Grammy 2006 per “Escucha” risulta assegnato ufficialmente a Laura Pausini nelle pagine dei Grammy Awards: quindi non coincide con Giorgia.

Elisa è esclusa per lo stesso motivo: i due riferimenti specifici mostrati nell’illustrazione (la vittoria a Sanremo 1993 tra le Nuove Proposte con “La solitudine” e il Grammy 2006 legato a “Escucha”) sono documentati come appartenenti a Laura Pausini, non a Elisa.

Gianna Nannini non combacia con gli indizi rappresentati: sia l’evento di Sanremo 1993 con “La solitudine” (come riportato da Treccani nella voce su Laura Pausini) sia il Grammy 2006 per “Escucha” (come indicato nei risultati ufficiali dei Grammy) rimandano alla stessa artista, e non a Gianna Nannini.

La “chiave” del quiz: due fatti che si incastrano

Il quiz funziona perché non chiede solo un riconoscimento “a colpo d’occhio”, ma mette a disposizione due coordinate verificabili: un passaggio decisivo degli inizi (Sanremo 1993 con “La solitudine”, in categoria Giovani/Nuove Proposte) e un riconoscimento internazionale datato (Grammy 2006 per “Escucha”). Entrambi i fatti sono riportati nelle fonti indicate nel dossier e, combinati, puntano alla stessa identità.

Per questo, tra le quattro risposte possibili, l’unica coerente con tutti gli elementi mostrati è Laura Pausini.

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