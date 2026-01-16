Studente accoltellato in classe a La Spezia: 18enne gravissimo dopo essere stato colpito da un compagno





Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un grave episodio di violenza all’interno dell’istituto professionale Domenico Chiodo della Spezia. Un litigio tra due studenti, iniziato in bagno durante la seconda ricreazione, ha avuto un tragico epilogo quando uno dei ragazzi, dopo essere rientrato in aula, è stato aggredito dal suo rivale. Quest’ultimo, armato di coltello, ha sferrato fendenti al costato della vittima, causando una copiosa perdita di sangue.





Secondo le prime testimonianze, il ragazzo che ha subito l’aggressione era visibilmente scosso dopo il litigio avvenuto in bagno. I compagni di classe hanno notato il suo stato d’animo teso e preoccupato. Durante la lezione, l’aggressore è entrato in aula e ha colpito il giovane, ferendolo gravemente. Le condizioni del ragazzo ferito sono apparse subito critiche, tanto che i soccorritori della Croce Rossa e i medici del 118 sono stati allertati immediatamente.

L’intervento di emergenza è stato rapido. Il giovane è stato trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. All’interno della scuola, nel frattempo, sono giunti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La situazione ha lasciato gli studenti sotto choc, con molti di loro che hanno assistito all’incidente e non riescono a credere a quanto accaduto.

Le autorità competenti stanno ora cercando di chiarire i motivi del litigio e le circostanze che hanno portato all’aggressione. La scuola ha attivato un protocollo di emergenza per gestire la situazione e fornire supporto psicologico agli studenti traumatizzati dall’episodio. Si tratta di un evento che ha scosso profondamente la comunità scolastica e che solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno degli istituti scolastici.

In seguito all’incidente, il dirigente scolastico ha rilasciato una dichiarazione esprimendo la propria preoccupazione per la violenza giovanile e l’importanza di promuovere un ambiente scolastico sicuro. Le indagini della polizia proseguono per raccogliere ulteriori informazioni e testimonianze che possano aiutare a comprendere le cause di questo tragico evento.

La violenza tra giovani è un fenomeno che preoccupa sempre di più, e questo episodio sottolinea la necessità di interventi educativi e preventivi nelle scuole. Gli esperti avvertono che la gestione dei conflitti tra adolescenti deve essere affrontata con attenzione, per evitare che situazioni di tensione possano degenerare in atti violenti.

La comunità locale è in attesa di notizie sulle condizioni del ragazzo ferito, mentre la scuola e le autorità competenti lavorano per garantire che simili episodi non si ripetano in futuro. La speranza è che il giovane possa ricevere le cure necessarie e recuperare al più presto, ma la gravità delle ferite subite lascia presagire un lungo percorso di guarigione.



