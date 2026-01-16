Studente di 14 anni centrato da un’auto sulla provinciale mentre va a scuola: trasportato in codice rosso a Torino





Venerdì 16 gennaio, un incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 14 anni a San Sebastiano da Po, un comune situato a nord-est di Torino. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.15, a breve distanza dalla sua abitazione nella località Abate, mentre il giovane si stava recando a piedi alla fermata dell’autobus lungo la provinciale 590.





Dopo l’impatto, il ragazzo è stato trovato in condizioni critiche. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno effettuato le prime manovre di emergenza prima di stabilizzarlo e trasportarlo in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco di Torino, accompagnato dai Carabinieri. Le sue condizioni sono descritte come disperate.

Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chivasso, il giovane stava seguendo il solito percorso verso la fermata del bus. L’auto coinvolta, una Mercedes Classe E, era condotta da un dirigente della Luxottica di Lauriano, il quale ha immediatamente fermato il veicolo e chiamato i soccorsi. Il conducente ha riferito agli inquirenti che il ragazzo si sarebbe spostato all’improvviso verso il centro della carreggiata, rendendo inevitabile l’impatto.

L’urto è stato estremamente violento: il 14enne ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Sul luogo dell’incidente, oltre ai militari dell’Arma, è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso, con un’equipe medica del 118, seguita da un secondo mezzo della Croce Rossa di San Sebastiano, che ha preso in carico il conducente, rimasto sotto choc dopo l’accaduto.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. È importante sottolineare che il tratto di strada in cui si è verificato l’incidente è già noto per la sua pericolosità. La mancanza di marciapiedi e la stretta banchina laterale costringono i pedoni a camminare molto vicino alla carreggiata, aumentando il rischio di incidenti.

Le autorità locali stanno ora esaminando la situazione per valutare se siano necessarie misure di sicurezza aggiuntive lungo la provinciale 590, al fine di proteggere i pedoni e prevenire futuri incidenti simili. La comunità di San Sebastiano da Po è scossa da questo tragico evento, che ha colpito non solo la famiglia del ragazzo, ma anche l’intera comunità.

I genitori del giovane, allertati immediatamente dopo l’incidente, si trovano in una situazione di grande angoscia mentre attendono notizie sulle condizioni di salute del loro figlio. La speranza è che il ragazzo possa ricevere le cure necessarie e recuperare, ma la gravità delle sue ferite rende la situazione particolarmente preoccupante.

Questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in aree frequentate da pedoni, come quelle vicino alle fermate degli autobus. Le autorità competenti sono chiamate a prendere in considerazione l’implementazione di misure che possano garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare dei più vulnerabili come i bambini e i ragazzi.



