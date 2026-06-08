Studentessa Erasmus di 20 anni aggredita a Milano da un gruppo di uomini dopo una notte in discoteca.





Una giovane studentessa di 20 anni, originaria della Spagna, mentre si trovava in Erasmus a Milano, ha sporto denuncia per una presunta violenza sessuale di gruppo subita nella notte tra il 22 e il 23 maggio, al termine di una serata trascorsa in un locale notturno. Le autorità competenti hanno avviato un’indagine per identificare i presunti aggressori, che sarebbero un gruppo di quattro o cinque uomini.





Secondo quanto riportato, l’incidente è avvenuto in una discoteca situata in via Corelli, nella periferia est del capoluogo lombardo. La giovane, che era in compagnia di un’amica, è stata avvicinata da alcuni individui all’interno del locale. Una volta usciti, gli uomini l’hanno trascinata in una zona appartata e successivamente costretta all’interno di un’auto, dove avrebbe subito le violenze.

Dopo aver vissuto questa terribile esperienza, la studentessa è stata accompagnata da un’amica in taxi presso un ospedale, dove sono stati confermati gli abusi. La clinica Mangiagalli, specializzata in casi di violenza sessuale, ha effettuato le necessarie visite mediche. Dopo aver ricevuto assistenza, la ragazza si è recata presso la questura per formalizzare la denuncia.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Milano, diretta da Marcello Viola, e dalla squadra mobile della polizia. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere informazioni utili per identificare i presunti autori delle violenze. Il fascicolo è attualmente a carico di ignoti e il caso è stato inserito nel protocollo del “codice rosso”, che prevede un intervento rapido in situazioni di violenza.

La giovane studentessa, che stava frequentando una nota università milanese nell’ambito del programma Erasmus, ha fornito dettagli agli investigatori per aiutare a ricostruire quanto accaduto. In stato di choc, ha rilasciato una testimonianza verbale riguardo le violenze subite e ha cercato di descrivere i suoi aggressori.

In un contesto più ampio, questo caso riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza delle donne, in particolare delle giovani che si trovano all’estero per motivi di studio. La violenza sessuale è un tema serio e complesso, che richiede un approccio delicato e professionale da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni.

La studentessa ha successivamente fatto ritorno in Spagna, dove si è riunita con la sua famiglia. La sua esperienza sottolinea l’importanza della sensibilizzazione sui temi della violenza di genere e della necessità di garantire la sicurezza alle persone vulnerabili, soprattutto in contesti sociali come quelli delle discoteche.

Le autorità locali stanno attivamente lavorando per prevenire simili incidenti e per garantire che le vittime ricevano il supporto necessario. È fondamentale che le istituzioni rispondano con prontezza e determinazione a casi come questo, affinché si possano garantire condizioni di sicurezza adeguate per tutti.

Il caso della studentessa spagnola ha suscitato indignazione e preoccupazione tra la comunità locale e gli studenti internazionali, richiamando l’attenzione sulla necessità di misure preventive e sulla creazione di ambienti più sicuri per tutti. La speranza è che le indagini portino a risultati concreti e che gli autori delle violenze vengano identificati e puniti secondo la legge.

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