Stupro di gruppo, poi il tentato suicidio: Noelia resta tetraplegica e oggi affronta l’eutanasia





La giovane Noelia Castillo Ramos, residente presso una struttura assistita a Sant Pere de Ribes, nei pressi di Barcellona, metterà fine alla propria esistenza oggi, 26 marzo, alle ore 18, attraverso l’eutanasia. La sua decisione arriva dopo un lungo percorso di sofferenza fisica e psicologica, iniziato nel 2022 a seguito di terribili eventi che hanno segnato profondamente la sua vita.





Nel 2022, Noelia è stata vittima di due episodi di violenza sessuale: il primo perpetrato dal suo ex compagno e il secondo da parte di tre uomini in una discoteca. Questi eventi traumatici l’hanno portata a un tentativo di suicidio, gettandosi dal quinto piano di un edificio. Sebbene sia sopravvissuta, le conseguenze sono state devastanti: una grave lesione al midollo spinale l’ha resa paraplegica, costringendola a vivere su una sedia a rotelle e a convivere con dolori cronici e persistenti.

Da quel momento, la vita di Noelia è stata segnata da sofferenze fisiche ed emotive. In un’intervista rilasciata ad Antena 3, aveva raccontato: “Non ho voglia di nulla, né di uscire, né di mangiare. Niente di niente.” La giovane aveva inoltre spiegato: “Ho un dolore permanente alle spalle e anche alle gambe.” Oltre ai dolori fisici, Noelia ha dovuto affrontare anche una profonda fatica esistenziale e una condizione psicologica segnata da disturbi della personalità, acuiti da un’infanzia difficile trascorsa in parte in strutture protette dopo la separazione dei genitori.

Nel luglio 2024, le autorità catalane hanno approvato la sua richiesta di eutanasia, presentata venti mesi prima. La decisione è stata presa in conformità con la legge spagnola che consente l’eutanasia in casi di sofferenza grave, cronica, irreversibile e invalidante per persone adulte e capaci di intendere e volere. La giovane ha spiegato che questa scelta è per lei un modo per porre fine a una sofferenza che considera insostenibile. “Me ne vado e voi restate qui con tutto il dolore. Ma penso: e io, tutto il dolore che ho sofferto durante tutti questi anni?”, aveva dichiarato.

Nonostante la determinazione di Noelia, la sua decisione è stata oggetto di una lunga battaglia legale intrapresa dal padre, supportato dall’associazione ultraconservatrice Abogados Cristianos. L’uomo si è opposto fermamente alla scelta della figlia, cercando di bloccare la procedura attraverso ricorsi presentati a diversi livelli della giustizia spagnola. Tuttavia, tutti i ricorsi sono stati respinti, inclusa l’istanza presentata alla Corte Costituzionale spagnola. L’ultimo tentativo del padre, che chiedeva l’imposizione di misure cautelari per sottoporre la figlia a un trattamento psichiatrico obbligatorio, è stato respinto dal tribunale di Barcellona il 24 marzo scorso. Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha rigettato il caso.

Nel commentare la vicenda legale, Noelia ha espresso il suo dolore per l’opposizione del padre: “Quello che più mi ferisce è che mio padre dica che mento quando parlo della mia sofferenza.” La giovane ha inoltre sottolineato il suo distacco dal mondo circostante: “Non mi piace niente della direzione che sta prendendo la società, il mondo. Preferisco scomparire.”

Per il giorno della procedura, Noelia ha chiesto di indossare il suo vestito più bello e di affrontare gli ultimi momenti in solitudine. Non sarà accompagnata dai genitori. Ha inoltre espresso il desiderio che la sua vicenda non venga strumentalizzata o trasformata in un simbolo mediatico: per lei si tratta semplicemente della conclusione di una sofferenza diventata insostenibile.

Nonostante la procedura si svolgerà come previsto, la vicenda giudiziaria potrebbe non concludersi qui. L’associazione Abogados Cristianos ha annunciato ulteriori azioni legali contro i medici e le autorità sanitarie che hanno approvato e gestito la richiesta di eutanasia.



