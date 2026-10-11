Tennis oggi 9 ottobre 2026: la giornata azzurra si concentra soprattutto al Rolex Shanghai Masters, dove tre tennisti italiani sono attesi in campo per il secondo turno…





Tennis oggi 9 ottobre 2026: la giornata azzurra si concentra soprattutto al Rolex Shanghai Masters, dove tre tennisti italiani sono attesi in campo per il secondo turno del tabellone principale. Scendono in campo Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti: di seguito trovate il programma in orario italiano, i dettagli sui loro avversari e le indicazioni per seguire le partite in TV e in streaming.





Tennis oggi 9 ottobre 2026: italiani in campo e orari (ora italiana, CEST)

Al Masters 1000 di Shanghai, in calendario dal 5 al 18 ottobre, è la giornata in cui entrano in scena teste di serie e top player per la seconda giornata utile ai grandi del circuito. Per l’Italia la giornata di venerdì 9 ottobre vede tre match con protagonisti azzurri: Flavio Cobolli affronta Adrian Mannarino, Matteo Berrettini è opposto a Brandon Nakashima e Lorenzo Musetti gioca contro lo wild card cinese Zhou Yi. Gli orari indicati per il pubblico italiano sono i seguenti, espressi in CEST: Cobolli–Mannarino intorno alle 06:00, Berrettini–Nakashima nella finestra mattutina tra le 07:30 e le 08:00, e Musetti programmato nella sessione pomeridiana italiana intorno alle 13:30 (orari soggetti all’ordine di gioco della giornata).

(livetennis.io)

Brevi profili e cosa aspettarsi

Flavio Cobolli, classe 2002, arriva a questo appuntamento con l’intento di confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane. Mannarino è un avversario esperto, noto per la solidità nel gioco da fondo e per l’uso delle variazioni e delle palle corte per spostare l’avversario; l’incontro, segnalato come primo match del Grandstand nella sessione mattutina, dovrebbe vedere tattica e ritmo come fattori decisivi.

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Matteo Berrettini, dotato di servizio incisivo e colpi potenti da fondo, misura la sua condizione contro Brandon Nakashima: l’americano è giovane e tende a giocare con aggressività, ma Berrettini resta favorito sul veloce quando trova il ritmo giusto. Il suo incontro è inserito tra i primi match su Show Court 3 nella fascia mattutina italiana e rappresenta una vetrina importante per l’azzurro.

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Lorenzo Musetti, spesso apprezzato per lo stile e il tocco, affronta Zhou Yi su uno dei campi principali. Per Musetti si tratta di una sfida da non sottovalutare, considerando il fattore campo e l’inerzia del torneo nella parte asiatica della stagione; la partita è programmata nella sessione pomeridiana italiana, con inizio previsto intorno alle 13:30 CEST.

Orari, programma e consigli pratici per l’Italia

La conversione tra fuso orario di Shanghai (UTC+8) e quello italiano (CEST, UTC+2) determina che molte partite disputate nelle ore diurne in Cina risultino in diretta all’alba in Italia: le sessioni diurne a Shanghai iniziano di solito verso mezzogiorno locale, corrispondendo quindi alle prime ore del mattino in Italia, mentre la sessione serale locale coincide con il tardo pomeriggio o la sera italiana. Per questo motivo è frequente dover programmare la visione al mattino per seguire gli azzurri impegnati nella prima parte del calendario giornaliero.

Si consiglia di controllare l’ordine di gioco definitivo pubblicato dal torneo ogni sera, poiché ritardi, protrazioni di match e condizioni meteorologiche possono comportare spostamenti di orario. Tenete conto di possibili variazioni anche nella collocazione su campi specifici, soprattutto per i match che possono fungere da apripista nelle sessioni successive.

TV e streaming: dove vedere gli incontri dall’Italia

Per chi cerca informazioni su Tennis oggi 9 ottobre 2026, la copertura del Rolex Shanghai Masters per il pubblico italiano è in larga parte affidata ai canali e alle piattaforme Sky Sport: molte partite di cartello vengono trasmesse su Sky Sport Tennis e su Sky Sport Uno, con streaming disponibile tramite Sky Go e NOW per gli abbonati. Inoltre, numerose singole partite del circuito internazionale sono accessibili tramite Tennis TV per gli utenti iscritti al servizio streaming ufficiale ATP. In sintesi, gli appassionati possono scegliere tra la diretta televisiva sui canali Sky e le opzioni di streaming offerte dalle stesse piattaforme per seguire gli incontri degli azzurri.

Chi segue anche il circuito femminile troverà nei palinsesti italiani una copertura dei principali appuntamenti WTA: eventi come il China Open/Beijing sono generalmente trasmessi su canali a pagamento e, in alcuni casi, su SuperTennis per partite o sessioni in chiaro. Per le azzurre impegnate nello swing asiatico, SuperTennis ha spesso programmato dirette in chiaro in aggiunta alle trasmissioni in abbonamento, permettendo così a un pubblico più ampio di seguire alcuni incontri selezionati.

Prospettive per gli azzurri e indicazioni pratiche

Per Cobolli, Berrettini e Musetti la giornata di venerdì 9 ottobre 2026 rappresenta un banco di prova significativo nella fase finale della stagione: superare i turni al Masters 1000 assegna punti rilevanti per le classifiche e per gli obiettivi di fine anno. Gli appassionati italiani troveranno dunque a Shanghai gli appuntamenti principali del giorno e potranno seguire le partite in diretta via Sky (televisione e app) e, per gli abbonati, su NOW e Tennis TV. Ribadiamo gli orari in CEST: Cobolli–Mannarino circa ore 06:00, Berrettini–Nakashima nella finestra tra le 07:30 e le 08:00, Musetti–Zhou intorno alle 13:30; eventuali modifiche all’ordine di gioco saranno comunicate dal torneo nelle ore precedenti alle sessioni.

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