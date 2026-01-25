Teresa Sartor, 79enne trovata a terra in una pozza di sangue accanto al suo bassotto morto: si cerca un’auto, esami anche sul cane





I contorni del caso che coinvolge Teresa Sartor, una donna di 79 anni trovata gravemente ferita in vial Grande, iniziano a delinearsi con una nuova e significativa svolta. La donna è stata rinvenuta riversa a terra accanto al suo bassotto, anch’esso senza vita, ma secondo le prime informazioni, non avrebbe accusato alcun malore prima dell’incidente. Gli inquirenti hanno concentrato le loro attenzioni sulla pista del pirata della strada, grazie all’acquisizione di immagini da telecamere di sorveglianza che mostrerebbero un veicolo allontanarsi dalla scena del crimine. Al momento, però, la targa del veicolo rimane sconosciuta.





L’indagine è attualmente condotta dalla Procura di Pordenone, che ha avviato un fascicolo contro ignoti per fare chiarezza su quanto accaduto. Nella prima fase dell’indagine, si era presa in considerazione l’ipotesi che Sartor potesse essere caduta a causa di un passo falso sul cordolo del parcheggio, ma questa teoria ha perso consistenza con il passare delle ore. È possibile che venga ordinata una TAC sul corpo del cane per determinare le cause della morte e verificare la presenza di eventuali traumi, ma l’elemento chiave rimane rappresentato dai filmati delle telecamere.

Le condizioni di Teresa Sartor sono critiche. Secondo quanto comunicato dai familiari, la donna è stata sottoposta a sedazione per stabilizzare i suoi parametri vitali e attualmente è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La prognosi è riservata e le prossime ore saranno cruciali sia per la sua salute sia per lo sviluppo delle indagini.

Sartor, residente nelle vicinanze, era solita passeggiare in quel vialetto. È stata trovata a terra, gravemente ferita, accanto al corpo senza vita del suo inseparabile bassotto. L’allerta è scattata intorno alle 16:30 di venerdì, quando un vicino, uscendo dal garage, ha notato la scena. Teresa era supina sull’asfalto, mentre il cane giaceva a pochi metri, apparentemente privo di segni evidenti di violenza o emorragie, un particolare che complica ulteriormente il quadro della situazione. I primi soccorritori hanno descritto l’evento come surreale: nonostante il forte shock e le evidenti ferite, Sartor è rimasta cosciente fino all’arrivo dell’ambulanza.

Chi era presente ha riferito che la donna lamentava un intenso freddo e per questo è stata coperta con una coperta di fortuna in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante della questura di Pordenone e la Scientifica per effettuare i rilievi tecnici. I medici hanno riscontrato un grave trauma cranico-facciale, oltre a fratture alla spalla destra e alla caviglia.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo e la Polizia sta esaminando attentamente le immagini delle telecamere per identificare il veicolo coinvolto. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulla salute di Teresa Sartor e sulle risultanze delle indagini, che potrebbero portare a sviluppi significativi nel caso.



