Terribile incidente durante Survivor Grecia: concorrente perde una gamba e chiede un risarcimento da 100 milioni





Nel corso della registrazione dell’edizione greca di Survivor, avvenuta lo scorso maggio in Repubblica Dominicana, la vita di Stavros Floros, un giovane di 22 anni, è stata stravolta da un incidente gravissimo e drammatico. Partecipante al reality show basato sull’arte della sopravvivenza, Stavros si trovava in acqua mentre praticava la pesca subacquea insieme a un altro concorrente, Emmanouil Malliaros. Quella giornata sembrava una delle tante prove che i naufraghi affrontano nel programma, ma è diventata presto un incubo.





Mentre erano impegnati nell’attività di pesca, una barca con circa una ventina di turisti a bordo si è avvicinata pericolosamente alla zona dove erano i due concorrenti. Secondo le ricostruzioni, Emmanouil è stato il primo a notare la barca che si stava avvicinando e ha cercato di avvisare Stavros gridandogli di spostarsi, ma purtroppo non c’è stato tempo sufficiente per reagire. Le eliche dell’imbarcazione hanno colpito in pieno le gambe di Stavros. L’impatto è stato così devastante da provocare l’amputazione completa della gamba sinistra, mentre la gamba destra ha riportato ferite molto gravi.

I soccorsi, attivati immediatamente, sono arrivati soltanto dopo venti minuti, un intervallo giudicato troppo lungo, soprattutto secondo il padre di Stavros, perché nel frattempo l’emorragia minacciava di mettere a rischio la sua vita. Una volta portato in ospedale, il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico complesso e prolungato, durato diverse settimane. I medici hanno dovuto operare per oltre sessanta giorni, affrontando un percorso difficile che ha incluso l’amputazione e la ricostruzione della gamba destra gravemente danneggiata. “Sono vivo per miracolo”, ha detto Stavros poche settimane dopo l’incidente, ribadendo la gravità del trauma subito.

L’incidente ha scatenato un contenzioso legale che vede il ragazzo impegnato a chiedere un risarcimento economico di 100 milioni di dollari nei confronti della produzione del reality. Stavros, infatti, ritiene che la responsabilità di quanto accaduto non sia da attribuire esclusivamente al tragico incidente in sé, ma a una serie di negligenze da parte dei produttori del programma. Da quanto emerge dalla documentazione legale, i concorrenti erano effettivamente sollecitati a praticare la pesca subacquea, indicata come una delle funzioni essenziali del format televisivo. In questo modo Floros vuole smentire eventuali accuse secondo cui avrebbe agito di propria iniziativa, fuori dal contesto previsto dalle regole di gioco.

Un punto nodale della denuncia riguarda proprio la scelta della zona di pesca: un’area frequentata quotidianamente da imbarcazioni turistiche e commerciali, dove la presenza di una famiglia di concorrenti in immersione avrebbe dovuto richiedere contromisure adeguate. Secondo gli avvocati di Floros, infatti, l’assenza di una zona protetta ha esposto i naufraghi a un rischio concreto e prevedibile. Accanto a questo, pesa anche la questione della privazione degli smartphone ai partecipanti, pratica comune nei reality, che in questo caso avrebbe impedito un tempestivo contatto con i soccorsi. Senza telefono, sottolineano i legali, sarebbe stato fondamentale che la produzione avesse adottato adeguate misure di sicurezza: segnalazione della presenza in acqua, accompagnamento e immediata disponibilità di un presidio medico per intervenire in emergenza. Niente di tutto ciò sarebbe stato garantito.

La vicenda di Stavros Floros non è solo una tragedia personale ma solleva interrogativi importanti sul bilanciamento tra intrattenimento e sicurezza nelle produzioni televisive più estreme. Il giovane, con la sua richiesta da 100 milioni di dollari, punta a ottenere giustizia e a mettere in evidenza quello che definisce un grave disinteresse verso la tutela della vita e dell’incolumità dei concorrenti. Un caso destinato a suscitare attenzione e a far discutere sul modo in cui vengono gestiti set e regole dei reality show che mettono alla prova i corpi e la resistenza umana in contesti spesso ostili e pericolosi.

Visualizzazioni: 2



