Simona Ventura provoca Barbara D’Urso dopo l’esibizione di Ornella Muti a Ballando con le stelle





Il debutto di Ornella Muti a Ballando con le stelle ha regalato non solo una delle esibizioni più attese di questa stagione, ma anche un primo acceso scambio tra due protagoniste del programma. Il tango interpretato dall’attrice in coppia con Pasquale La Rocca ha colpito per eleganza e intensità, ma il confronto tra le giurate Simona Ventura e Barbara D’Urso ha subito acceso un dibattito acceso.





Nel video di presentazione, Ornella Muti si era descritta come timida, spaventata dal giudizio altrui e completamente affidata nelle mani del suo maestro di ballo. Un rapporto di fiducia e simbiosi evidente anche sul palco. Il tango ha convinto i giudici, che hanno elogiato l’attrice per il suo magnetismo e la sensualità emerse nella performance. Tuttavia, tra i commenti è emersa una spina nel fianco, rappresentata dalla reazione di Barbara D’Urso rispetto al binomio Muti-La Rocca.

Alberto Matano, seduto accanto a Barbara, ha colto l’occasione per riferirsi al passato, ricordando che l’anno prima la D’Urso aveva danzato proprio con Pasquale La Rocca. La domanda, celata ma evidente, riguardava come la conduttrice affrontasse questa situazione: vedere il suo ex maestro ballare con un’altra celebrità. Barbara D’Urso ha risposto con garbo, elogiando sia la collega che Pasquale, ma ha aggiunto un’osservazione che ha subito fatto discutere: “Non parlerò di tecnica, perché quello lo farà Carolyn, però a me non è arrivata la passione, è quella che non mi ha emozionato”.

Il suo giudizio ha scatenato la reazione del pubblico in studio che non ha nascosto la propria disapprovazione con fischi e proteste. È stato il momento scelto da Simona Ventura per intervenire, punzecchiando la collega con una battuta: “A te la passione non è arrivata, mentre a noi sì, Barbara, ma non è che sei un po’ gelosetta?” L’aria si è surriscaldata in un attimo. Barbara ha risposto prontamente, respingendo l’accusa: “Non capisco di cosa dovrei essere gelosa”. La Ventura ha provato a motivare il ragionamento, suggerendo che il legame con il maestro e la sua passata esperienza con lui potessero alimentare una certa gelosia nei confronti della nuova coppia.

Barbara D’Urso ha però mantenuto la sua posizione, affermando con decisione di aver sempre espresso un’opinione personale, indipendente dal passato: “Ho detto che Monica Guerritore aveva emozionato, ora dico che questa volta non è stato così. Non è che ballando con Pasquale mi arrivi di meno.” La conduttrice ha voluto mettere subito le cose in chiaro, dimostrando una prontezza di spirito che ha chiuso in parte la polemica, senza però spegnerla del tutto.

Nel frattempo Ornella Muti, con un atteggiamento composto e distante dalla disputa, ha confermato di affidarsi al suo maestro con assoluta dedizione: “È tutto per me”. Lei rimane la vera protagonista indiscussa del momento, mentre il gioco delle schermaglie tra Ventura e D’Urso ha regalato alla puntata un pizzico di brio in più, spezzando quel ritmo pacato e controllato tipico dell’inizio di stagione.

Il confronto tra le due regine della tv ha dunque trovato terreno fertile proprio intorno all’esibizione della grande attrice italiana, capace di suscitare emozioni e anche qualche tensione sotterranea. La sfida è solo all’inizio e resta da vedere come evolverà il rapporto tra le giurate e come sarà accolto il futuro percorso di Ornella Muti in questa nuova avventura televisiva.

Visualizzazioni: 7



