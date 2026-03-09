Tir carico di gas si ribalta sulla A4: paura per una colonna di fumo altissima





Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A4, precisamente al chilometro 420 nel territorio di Monastier, tra le uscite di Meolo-Roncade e San Donà di Piave, in direzione Trieste. L’episodio ha coinvolto due autocisterne, una delle quali trasportava fenolo, un composto chimico derivato dal benzene, mentre l’altra era quasi vuota e destinata al trasporto di anidride carbonica.





Stando alle prime ricostruzioni, il camion carico di fenolo avrebbe tamponato l’altra cisterna, ferma da alcuni minuti sulla corsia di emergenza probabilmente a causa di un guasto al sistema frenante. L’impatto è stato estremamente violento: il veicolo in movimento ha colpito la parte sinistra della cisterna con la cabina, ribaltandosi su un fianco e danneggiando circa dieci metri di barriera laterale. Subito dopo la collisione, il mezzo ha preso fuoco, generando una spessa colonna di fumo nero che era visibile anche a centinaia di metri di distanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di San Donà, Mestre, Motta di Livenza e Portogruaro, supportate dal nucleo Nbcr, specializzato nella gestione di sostanze pericolose. A supporto delle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero Drago dei pompieri. Presenti sul posto anche la polizia stradale, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i sanitari del Suem 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Nonostante l’entità dell’incidente, l’autista del camion ribaltato è riuscito a uscire autonomamente dalla cabina e ha tentato di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente è stato affidato al personale sanitario e trasportato in ospedale; fortunatamente le sue condizioni non risultano gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso, lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, il tratto autostradale tra Meolo e San Donà è stato temporaneamente chiuso. Gli automobilisti diretti verso Trieste sono stati deviati verso l’uscita obbligatoria al casello di Meolo-Roncade. Nel frattempo, sono iniziate le operazioni per svuotare il fenolo dalla cisterna danneggiata e procedere alla bonifica dell’area interessata dall’incidente.

Gli accertamenti per chiarire la dinamica dello schianto sono ancora in corso.



