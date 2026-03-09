Turchia: “Neutralizzato un missile balistico iraniano entrato nel nostro spazio aereo”





Un missile balistico lanciato dall’Iran sarebbe entrato nello spazio aereo della Turchia ed è stato poi “neutralizzato”. Lo riferisce il quotidiano turco Hurriyet, citando una dichiarazione attribuita al ministero della Difesa di Ankara. Nella ricostruzione riportata, l’intercettazione sarebbe avvenuta grazie a risorse di difesa aerea e missilistica della NATO dispiegate nel Mediterraneo orientale.





La notizia emerge nel contesto delle tensioni regionali seguite agli sviluppi della crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele, mentre diversi Paesi dell’area rafforzano l’attenzione sulla sicurezza dello spazio aereo. Secondo quanto riportato, la comunicazione ufficiale turca descrive l’episodio come un ingresso non autorizzato nello spazio aereo nazionale, con successiva neutralizzazione della minaccia e caduta di detriti sul territorio.

Nella nota ripresa da Hurriyet viene riportato testualmente: “Un missile balistico lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato da elementi di difesa aerea e missilistica della NATO dispiegati nel Mediterraneo orientale. Alcuni frammenti del missile sono caduti nei campi a Gaziantep. Non si sono verificate vittime o feriti nell’incidente”. La dichiarazione indica quindi sia il luogo di caduta dei frammenti — aree agricole della provincia di Gaziantep, nel sud della Turchia — sia l’assenza di conseguenze per la popolazione, almeno sulla base delle informazioni rese note al momento.

Sempre secondo il resoconto, l’episodio non avrebbe provocato danni a persone. La citazione riportata specifica infatti che non si sarebbero registrate “vittime o feriti”, elemento che contribuisce a delineare l’evento come circoscritto sul piano degli effetti a terra, pur con un’evidente rilevanza sul versante della sicurezza e della gestione dello spazio aereo.

La stessa nota, stando a quanto pubblicato, contiene anche un passaggio di carattere politico-diplomatico. Nel testo si legge: “La Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale. Tuttavia, sottolineiamo ancora una volta che saranno adottate tutte le misure necessarie con risolutezza e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese. Ricordiamo a tutti che prestare attenzione agli avvertimenti della Turchia in merito è nell’interesse di tutti”. Il messaggio richiama quindi, da un lato, l’interesse di Ankara alla stabilità e ai rapporti di “buon vicinato” e, dall’altro, la volontà di rispondere con determinazione a eventuali minacce ritenute dirette al territorio e allo spazio aereo nazionale.



