Tira Fuori la Spina Dorsale! 5 Difficoltà Che Le Persone Troppo Gentili Conoscono Fin Troppo Bene





Essere di buon cuore è allo stesso tempo una benedizione e una maledizione.





È una qualità ammirata da molti e posseduta da pochi, ma spesso quel sorriso sempre luminoso stampato sul tuo volto può farti crescere… oppure distruggerti.

Crescendo, ho vissuto questo strano paradosso in prima persona. L’atteggiamento positivo e gli ideali altruisti che mi sono stati insegnati fin dal primo giorno mi hanno aiutata tante volte, ma sono stati anche all’origine di diverse delusioni.

Quando sei “troppo gentile”, concedi a tutti il beneficio del dubbio. Presumi automaticamente che tutti vogliano il tuo bene, perché tu vuoi il loro.

Ti ritrovi ad andare costantemente oltre per gli altri, chiedendoti se farebbero lo stesso per te — e, nella maggior parte dei casi, non lo farebbero.

Alla fine della giornata, valuti ogni decisione in base al karma. Hai fede che per ogni gesto che compi per qualcuno, qualcosa di buono tornerà indietro.

In un mondo perfetto, sarebbe così. Forse allora la gentilezza non verrebbe scambiata per debolezza.

Ma nel frattempo, dobbiamo stare attenti alla sottile linea che separa l’essere una persona gentile dall’essere uno zerbino.

Dopo molte notti insonni passate a rimuginare sui miei pensieri e comportamenti ingenui, ho finalmente capito come superare la facciata della “brava ragazza” senza diventare una persona sgradevole. E ne sono uscita molto più forte.

Non fraintendermi: essere di buon cuore è una delle qualità migliori che si possano avere, perché con un atteggiamento pessimo non si va lontano nella vita.

Tuttavia, devi saper bilanciare la tua disponibilità e il tuo atteggiamento indulgente con il tuo diritto, come essere umano, di essere presa sul serio e rispettata.

Prima di continuare, voglio chiarire che non sto cercando di farmi passare per una santa. Non sono un angelo; ho solo visto troppe volte persone con cattive intenzioni approfittarsi di chi ne ha di buone — e francamente lo trovo squallido.

Quindi prendilo da me, la “ragazza gentile”: non aver paura di aggiungere un pizzico di fermezza alla tua dolcezza, perché le seguenti difficoltà possono essere risolte se impari a farti valere.

Sei lo zerbino universale.

Non riesco nemmeno a contare le volte in cui, metaforicamente, mi sono sentita con le impronte stampate in faccia.

Perché? Perché ci sono persone che approfitteranno di tutto ciò che offri con altruismo, siano amici, partner, conoscenti o perfetti sconosciuti.

La soluzione è semplice: dì quello che pensi! Essere una persona che vuole compiacere non significa non avere voce in capitolo su ciò che è giusto o sbagliato.

Difenditi. Chi ti rispetta ammirerà il fatto che sai esprimerti con calma ma con fermezza.

Ti scambiano per ingenua.

Se sei ottimista e vedi il bicchiere “mezzo pieno”, spesso vieni considerata inconsapevole della negatività che ti circonda.

Non solo è svilente, ma è anche completamente falso.

Scegliere di non soffermarti sulla tossicità della vita quotidiana non significa ignorarla; significa preferire concentrarti su ciò che ti rende felice.

Questo atteggiamento viene spesso sminuito, ma in realtà sei tu ad avere un vantaggio: sai trovare il lato positivo nelle situazioni difficili, mentre chi ti giudica non riesce nemmeno a vedere oltre il problema.

Continua a essere ottimista e abbi fiducia nella tua intelligenza. Un atteggiamento positivo e consapevole è ammirevole.

Raramente vieni presa sul serio.

Lo ammetto: ho una personalità molto solare. Sorrido sempre e rido per alleggerire le situazioni imbarazzanti. Di conseguenza, quando serve, non vengo presa sul serio.

Quando sei spensierata e allegra, alcuni confondono il tuo ottimismo con superficialità e ignorano ciò che dici, anche se è valido.

Ricorda però: avere un volto gentile non toglie nulla alla tua intelligenza. Fanne un punto di forza.

Perdoni e dimentichi troppo facilmente.

Uno dei grandi svantaggi dell’essere troppo gentile è dare il beneficio del dubbio a chi non lo merita.

Non sono una persona rancorosa, ma ho perdonato troppo in fretta e sono stata delusa subito dopo. Non è piacevole. Ti fa sentire ingenua.

Per evitare questo senza diventare rancorosa, sii più selettiva su chi merita la tua fiducia.

Ricorda sempre chi agisce per il tuo bene e chi agisce solo per il proprio interesse.

Ami velocemente e ti innamori profondamente.

Ed ecco il punto più delicato: essere troppo gentile e innamorarsi della persona sbagliata è una ricetta per il disastro.

Quando tieni a qualcuno, fai di tutto per renderlo felice. Perché quando la persona che ami è felice, lo sei anche tu.

Probabilmente hai un cuore d’oro e sei pronta a cambiare le tue priorità per adattarti al partner — non perché devi, ma perché vuoi.

Ti innamori facilmente, concentrandoti sui pregi e ignorando i difetti. Ma questa favola crolla quando l’impegno non è reciproco.

Per un’anima gentile, questo può essere devastante.

La soluzione non è diventare cinica, ma conoscere il tuo valore. Quando riconosci la tua bontà, capisci anche che non devi accontentarti di meno di ciò che meriti.

Aspetta la persona giusta. Non inseguire chi ti tratta male; cerca qualcuno che apprezzi davvero la tua generosità.

Quando troverai quella persona che ama la tua dolcezza, la tua natura troppo gentile non sarà più un problema.



