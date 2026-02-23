Tragedia a Prato, muore a 3 anni dopo essere stata investita: “Era scappata alla madre”





Una tragedia ha colpito la comunità di Mercatale di Vernio, in provincia di Prato, dove una bambina di circa 3 anni è deceduta dopo essere stata investita da un’auto lungo la strada regionale 325, in località Le Piana. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri e ha scosso profondamente la zona.





Secondo le prime informazioni, la bambina sarebbe sfuggita al controllo della madre, attraversando la strada proprio nel momento in cui un’auto stava sopraggiungendo. L’impatto è stato violento e il corpo della piccola è stato sbalzato per diversi metri. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti, che stanno conducendo le indagini del caso.

Subito dopo l’incidente, è scattato l’allarme e sono stati attivati i soccorsi. I sanitari di un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio e successivamente di una della Misericordia di Vaiano hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un’ora, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano e la piccola è deceduta sul posto. I carabinieri di Vernio sono intervenuti per effettuare i rilievi e raccogliere le testimonianze necessarie a ricostruire quanto accaduto.

La madre della bambina ha accusato un malore durante i soccorsi, evidenziando il dramma che ha colpito la famiglia. Secondo quanto riportato, l’incidente mortale è avvenuto nei pressi dell’abitazione della famiglia della vittima. L’auto coinvolta nell’incidente è una vettura di bassa cilindrata, il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

La strada regionale 325 in quel tratto si sviluppa tra le abitazioni, e molti conoscenti della famiglia sono accorsi per rendersi conto dell’accaduto, trovandosi di fronte a una situazione devastante. La sindaca di Vernio, Maria Lucarini, ha espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook, scrivendo: “Tre anni sono il tempo delle carezze. Quella di stanotte è rimasta sospesa nell’aria, piccolina. Ci stringiamo alla famiglia, in silenzio.”

In segno di rispetto per la tragedia, i sindaci di Vernio, Vaiano e Cantagallo hanno deciso di rinviare la conferenza stampa prevista per domani alle 11 nella sede della Provincia di Prato, relativa ai Piani comunali di protezione civile. Questo gesto evidenzia la solidarietà della comunità di fronte a un evento così tragico e inaspettato.

La morte della bambina ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona, in particolare riguardo al passaggio di pedoni, specialmente bambini, lungo una strada così frequentata. Le autorità locali potrebbero prendere in considerazione misure per aumentare la sicurezza, come segnaletica più visibile o limiti di velocità più rigidi, per prevenire simili incidenti in futuro.

Il tragico evento ha colpito non solo la famiglia della vittima, ma anche l’intera comunità, che si unisce nel cordoglio e nella speranza di trovare conforto in questo momento difficile. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte dell’incidente e per garantire che giustizia venga fatta per la piccola vita spezzata. La perdita di una giovane vita è sempre una tragedia profonda, e la comunità di Mercatale di Vernio si stringe attorno alla famiglia della bambina in questo momento di grande dolore.



