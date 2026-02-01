Tragedia a Roma: ragazzo di 18 anni travolto da un’auto mentre attraversa la strada in zona Tiburtina





Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella serata di sabato a Roma, precisamente in via Filippo Fiorentini, nella zona di Tiburtino. Un ragazzo di 18 anni è deceduto dopo essere stato investito da un veicolo mentre stava attraversando la strada. Il conducente dell’auto, una Smart, è un uomo di 32 anni, anche lui di nazionalità italiana.





Secondo le prime informazioni, il giovane stava attraversando la strada all’altezza del civico 7 quando è stato colpito dal veicolo. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione e tristezza nella comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

La Polizia locale del VI Gruppo Torri è intervenuta per effettuare i rilievi del caso e per indagare sull’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire le circostanze che hanno portato al tragico evento. Il veicolo coinvolto è stato posto sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

Il conducente della Smart è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi ai test di rito, che includono l’alcoltest e altre verifiche necessarie per stabilire se fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti al momento dell’incidente. La legge italiana prevede che, in casi di incidenti mortali, vengano effettuati controlli approfonditi sui conducenti coinvolti.

Questo tragico incidente si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la sicurezza stradale nella capitale. Negli ultimi anni, sono stati segnalati diversi incidenti che hanno coinvolto pedoni, evidenziando la necessità di un’attenzione maggiore alla sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. Le autorità locali sono sotto pressione per migliorare le infrastrutture stradali e implementare misure di sicurezza più efficaci, come l’installazione di attraversamenti pedonali più sicuri e l’aumento della sorveglianza nelle aree a maggiore rischio.



