Tragico incidente sulla Laterza‑Altamura, due fratelli perdono la vita: auto fuori strada e ribaltamento





Nella mattinata di domenica 18 gennaio, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada che collega Laterza ad Altamura, in provincia di Bari, con un bilancio devastante: due giovani hanno perso la vita e altri tre sono rimasti feriti. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 del mattino e ha coinvolto un gruppo di ragazzi tutti sotto i trent’anni a bordo di un Suv di grossa cilindrata.





Secondo le prime informazioni, il conducente del veicolo, un giovane il cui nome non è stato reso noto, ha perso il controllo del mezzo per motivi che sono ancora oggetto di indagine. Il Suv, un Mercedes, è uscito di strada, ribaltandosi in un terreno e schiantandosi contro una muratura. L’impatto è stato fatale per uno dei passeggeri, Antonio Bigi, un ragazzo di 21 anni, che è deceduto sul colpo. Nonostante gli immediati soccorsi da parte del personale sanitario, non è stato possibile salvarlo.

Poco dopo l’incidente, i Vigili del Fuoco e i soccorritori sono giunti sul luogo per prestare aiuto agli altri occupanti del veicolo. Tra di essi c’era anche Cecilia Bigi, sorella di Antonio, che è stata trasportata d’urgenza al Policlinico di Bari in condizioni critiche. Purtroppo, le sue ferite si sono rivelate fatali e, poche ore dopo, è deceduta in ospedale.

Gli altri tre giovani coinvolti nell’incidente sono stati ricoverati presso l’Ospedale della Murgia ad Altamura e il Miulli di Acquaviva delle Fonti. Tra di loro, un ventiquattrenne è in stato di coma a causa di politraumi. Le autorità competenti, inclusi i Carabinieri, stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.

Il sindaco di Altamura, Antonio Petronella, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità. “Con grande dolore, la nostra comunità è scossa dal tragico incidente stradale in cui due fratelli hanno perso la vita. Interpretando il sentimento della città, esprimo il cordoglio e la vicinanza alla famiglia in questa durissima prova. Siamo tutti molto colpiti”, ha dichiarato il sindaco. Ha anche aggiunto che “siamo in apprensione per le condizioni dei feriti, troviamo forza nella speranza affinché possano presto essere al sicuro, fuori pericolo, e possano riabbracciare i loro cari”.

Petronella ha esortato gli automobilisti a prestare maggiore attenzione alla guida, sottolineando l’importanza di rispettare le norme stradali e di guidare con prudenza. “Custodire la vita sulle nostre strade è fondamentale: guidiamo con attenzione, calma e rispetto reciproco”, ha concluso.



