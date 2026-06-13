Tre matrimoni falliti in 10 anni. Ora ne ho 35 e mi risposo. Mia madre mi ha detto: ‘Sei una fallita’. La mia risposta l’ha fatta piangere

Il primo: Andrea

Avevo ventidue anni quando ho incontrato Andrea.





Ero all’università, studiavo lettere, e lui faceva il cameriere in un ristorante vicino a casa mia. Era alto, biondo, con gli occhi azzurri che ti facevano dimenticare come si respira. Me ne innamorai perdutamente dopo due settimane.

Ci sposammo dopo otto mesi.

Mia madre disse: «Sei troppo giovane». Mia nonna disse: «L’amore non aspetta». Io ascoltai mia nonna.

Il primo anno fu bellissimo. Facevamo l’amore ovunque, ridevamo per niente, progettavamo una vita insieme. Poi rimasi incinta di Sara. E Andrea cambiò.

Non so spiegarlo. Non diventò cattivo. Non alzò mai le mani su di me. Ma diventò assente. Come se la paternità avesse acceso un interruttore dentro di lui che gli spegneva tutto il resto. Usciva la sera, tornava tardi, e quando gli chiedevo dove fosse stato, alzava le spalle.

«Lavoro» diceva. «Devo mantenere una famiglia, adesso.»

Lavorava sì, ma non solo. Lo scoprii per caso, quando Sara aveva sei mesi. Una notte non tornò a casa. Lo chiamai decine di volte. Niente. La mattina dopo, si presentò alle otto con la faccia da schiaffi e l’alito che puzzava di alcol.

«Ho sbagliato» disse. «Non succederà più.»

Succedette. Per due anni.

Lo perdonavo sempre. Perché pensavo che fosse colpa mia, che non fossi abbastanza, che se fossi stata più bella, più magra, più divertente, lui non avrebbe avuto bisogno di cercare altrove.

Poi una sera, mentre allattavo Sara, guardai la mia bambina e pensai: Le insegneresti mai che l’amore è questo? Che amare significa subire?

La mattina dopo chiamai un avvocato.

Il divorzio fu veloce. Lui non oppose resistenza. Forse era sollevato. Forse aveva già un’altra. Non l’ho mai saputo. Non mi è mai importato abbastanza da chiederglielo.

Avevo venticinque anni. Un matrimonio fallito. Una figlia. E una domanda che mi tormentava: Cosa ho sbagliato?

Il secondo: Marco

Dopo Andrea, giurai che non mi sarei più sposata.

«Mai più» dicevo alle amiche. «L’amore è una truffa. Il matrimonio una prigione.»

Poi conobbi Marco.

Marco era tutto ciò che Andrea non era. Attento, dolce, presente. Lavorava come infermiere, aveva le mani grandi e rassicuranti, e un modo di parlare che ti faceva sentire al sicuro. Ci frequentammo per un anno prima di decidere di convivere. Poi, dopo due anni insieme, mi chiese di sposarlo.

Esitai.

«Hai paura?» mi chiese.

«Sì» dissi. «Ho fallito una volta. Non voglio fallire di nuovo.»

«Non fallirai» disse. «Perché io sono diverso.»

E ci credevo. Ci credevo davvero.

Ci sposammo in comune, niente festa, niente invitati. Solo noi due e Sara, che all’epoca aveva tre anni e lanciò i confetti in faccia al giudice.

Il primo anno fu idilliaco. Marco era un patrigno meraviglioso. Giocava con Sara, la portava al parco, le insegnava ad andare in bicicletta. Io lo guardavo e pensavo: Forse è vero. Forse il lieto fine esiste.

Poi successe qualcosa che non avevo previsto.

Marco iniziò a parlare di figli. Un figlio nostro, diceva. Un maschio. Voleva un maschio.

«Sara non ti basta?» chiesi una sera, mentre eravamo a letto.

Lui si irrigidì. «Sara è tua figlia. Non mia. Io voglio un figlio mio.»

La discussione andò avanti per mesi. Io non volevo un altro figlio. Avevo avuto una gravidanza difficile, un parto traumatico, e la depressione post-partum che ne era seguita mi aveva quasi distrutta. Non volevo rivivere quell’inferno.

Marco non lo capiva. O forse non voleva capirlo.

«Se mi amassi davvero, mi daresti un figlio» disse una sera.

Quella frase mi gelò il sangue.

Non perché fosse cattiva. Ma perché era la stessa logica che aveva usato Andrea. Se mi amassi, mi perdoneresti. Se mi amassi, non mi faresti domande. Se mi amassi, ti adegueresti.

Iniziai a vedere crepe che prima non avevo notato. Le sue gelosie. I suoi scatti di rabbia quando le cose non andavano come voleva. Il modo in cui a volte parlava a Sara, con un tono che non era affetto ma possesso.

«Mi stai deludendo» mi disse un mese prima che lo lasciassi. «Pensavo fossi diversa.»

«Anch’io» risposi.

Il secondo divorzio fu più doloroso del primo. Perché questa volta non c’erano tradimenti, non c’erano notti fuori. C’era solo l’incompatibilità, silenziosa e crudele, che ti uccide giorno dopo giorno.

Marco mi scrisse una lunga lettera dopo la separazione. Diceva che lo avevo distrutto, che non si sarebbe mai più fidato di una donna, che gli avevo rubato l’opportunità di essere padre.

Io la lessi, piansi, e poi la bruciai nel caminetto.

Avevo ventinove anni. Due matrimoni falliti. Una figlia. E una consapevolezza nuova: non era colpa mia. Non era colpa sua. Era colpa dell’idea che avevamo dell’amore.

Il terzo: Davide

Dopo Marco, smisi di cercare.

Mi concentrai su Sara, sul lavoro, su me stessa. Feci terapia. Tanto. Imparai a stare da sola, e scoprii che non era poi così male. La domenica mattina, senza nessuno che mi chiedesse cosa avrei voluto fare, senza nessuno che mi giudicasse se restavo in pigiama fino a mezzogiorno.

Fu in quel periodo che incontrai Davide.

Eravamo a un corso di cucina. Lui era il maestro, io l’allieva più scarsa. Una sera, mentre cercavo di salvare una pasta sfoglia che si stava sgretolando tra le mie mani, lui si avvicinò e mi disse: «Lasci perdere. Non è la pasta che deve essere perfetta. È il cuore che ci metti».

Me ne innamorai come non mi era mai successo.

Davide era diverso. Non voleva sposarmi subito. Non voleva figli. Non voleva nemmeno convivere, almeno non all’inizio. Voleva conoscermi, davvero. Voleva le mie imperfezioni, le mie paure, i miei fallimenti.

«Non cerco una donna perfetta» mi disse. «Cerco una donna vera.»

Stemmo insieme tre anni. Tre anni bellissimi, pieni di viaggi, di risate, di notti passate a parlare fino all’alba. Sara lo adorava. Lui adorava Sara. Per la prima volta, ebbi la sensazione che potesse funzionare.

Poi lui perse il lavoro.

E tutto cambiò.

Non lo dico per giudicarlo. Capire cosa significhi perdere il proprio lavoro, la propria identità, la propria ragione di alzarsi dal letto la mattina. Ma Davide non seppe gestirlo. Iniziò a bere. Non molto, non sempre, ma abbastanza da farmi paura. Iniziò a essere aggressivo a parole. Mai fisicamente, mai con me o con Sara, ma con i camerieri, con i vicini, con chiunque gli capitasse a tiro.

Provai ad aiutarlo. Lo accompagnai da uno psicologo. Lo convinsi a cercare un nuovo lavoro, anche non nel suo campo. Ci provai in tutti i modi.

Ma lui non voleva essere aiutato.

«Mi stai compatendo» mi disse una notte, ubriaco. «Non ti ho sposata per questo.»

«Non siamo sposati» risposi.

«Appunto» disse. E nel modo in cui lo disse, capii che per lui quella era un’accusa.

Ci lasciammo sei mesi dopo. Senza urlare, senza piatti rotti. Ci sedemmo a un tavolo, come due adulti, e ci dicemmo che non funzionava più.

«Sei stata la donna più importante della mia vita» mi disse. «Ma ti meriti qualcuno che non affoghi.»

Lo guardai. Aveva gli occhi rossi, la barba lunga, le mani che tremavano. Non era un mostro. Era solo un uomo che aveva smarrito la strada.

«Anche tu meriti di ritrovarti» dissi.

Piansi per due settimane.

Poi mi asciugai le lacrime e decisi: mai più. Mai più un uomo. Mai più un matrimonio. Avevo trentatré anni, tre divorzi alle spalle, e un’esaurimento nervoso in arrivo.

L’incontro che non cercavo

Alessandro lo incontrai per caso.

Ero andata a prendere Sara a una festa di compleanno. Lui era il padre di un compagno di classe. Era lì con la figlia, una bambina di sette anni che giocava con Sara come se si conoscessero da sempre.

Non era il mio tipo. Era basso, un po’ calvo, con un maglione che sembrava fatto dalla nonna. Parlava piano, come se avesse paura di disturbare.

Ma aveva degli occhi. Dei grandi occhi scuri, pieni di una luce che non avevo mai visto in nessuno.

«Ciao» mi disse. «Sono il papà di Sofia. Tu sei la mamma di Sara, vero?»

«Sì. Martina.»

«Piacere, Alessandro.»

Sofia e Sara non volevano più separarsi. Così organizzammo un pomeriggio al parco. Poi una pizza. Poi un altro pomeriggio. Poi iniziammo a vederci anche senza bambine.

E io, che avevo giurato che non mi sarei più innamorata, mi innamorai come una ragazzina.

Avevo paura. Tanta paura. Ogni volta che lui mi prendeva la mano, sentivo la voce di mia madre che diceva: Non hai imparato niente? Ogni volta che mi baciava, sentivo Andrea, Marco, Davide che mi sussurravano: Tradirà. Deluderà. Se ne andrà.

Ma Alessandro non era nessuno di loro.

Lui non cercava di salvarmi. Non cercava di essere salvato. Non aveva un’idea fissa di come dovesse essere una relazione. Era semplicemente lì. Presente. Con i suoi pregi e i suoi difetti, con le sue paure e le sue speranze.

«Ho tre divorzi alle spalle» gli dissi un giorno, mentre camminavamo lungo il fiume. «Tre. Lo sai cosa pensa la gente di me?»

«Cosa pensa?»

«Che sono una fallita. Che non so stare con un uomo. Che c’è qualcosa di rotto in me.»

Alessandro si fermò. Mi prese le mani. Mi guardò dritta negli occhi.

«La gente è stupida» disse. «Tu non sei rotta. Hai solo avuto il coraggio di andartene quando le cose non funzionavano. Molte persone restano. Soffrono in silenzio. Invecchiano accanto a qualcuno che non amano. Tu no. Tu hai scelto te stessa. Ogni volta. E questo non è un fallimento. È un miracolo.»

Piansi.

Lui mi asciugò le lacrime con il pollice, lentamente.

«Non so se sposerò qualcuno, un giorno» continuò. «So solo che voglio che tu sia nella mia vita. Per sempre. Se anche non ci sposiamo mai. Se anche restiamo fidanzati per i prossimi trent’anni. Non mi importa. L’importante è che tu ci sia.»

In quel momento, capii.

Non avevo mai capito cos’era l’amore. Avevo scambiato l’infatuazione per amore, la dipendenza per amore, la paura di restare sola per amore. Ma questo… questo silenzio accanto a qualcuno senza bisogno di parlare, questa pace, questa sicurezza di non dover dimostrare nulla… forse era questo l’amore.

O forse era solo la vecchiaia che mi rendeva più saggia.

Decisi che volevo sposarlo.

Non perché ne avessi bisogno. Non perché avessi paura di perderlo. Non perché la società mi dicesse che a trentacinque anni dovevo avere un marito.

Ma perché volevo guardarlo negli occhi, davanti a tutte le persone che amavo, e dirgli: Sceglierò te ogni giorno. Non perché tu sia perfetto. Ma perché insieme siamo più forti.

Mia madre mi chiamò quando seppe della data.

«Martina, sei sicura?»

«Sì, mamma.»

«E se fallisce?»

«Allora lo affronterò. Come ho fatto le altre volte.»

Silenzio.

«Sei diventata forte» disse infine.

«No» risposi. «Sono diventata libera.»

Il giorno del sì

E ora sono qui.

Davanti all’altare.

Alessandro è dall’altra parte, con gli occhi lucidi e un sorriso che mi spezza il cuore. Sara è accanto a me, con il suo vestito azzurro e le scarpe che scricchiolano. Sofia è dall’altra parte, con un fiore tra i capelli.

Ci siamo detti tutto. Le paure, i dubbi, le notti insonni passate a chiederci se stessimo facendo la cosa giusta.

Ma siamo qui.

Perché l’amore non è trovare la persona perfetta. È guardare quella imperfetta e dirle: Ti scelgo. Con tutti i tuoi demoni, con tutte le tue cicatrici. Ti scelgo.

Il giudice ci guarda. «Martina, vuoi prendere come legittimo sposo Alessandro?»

Guardo Alessandro.

Penso ad Andrea, che mi ha insegnato che l’amore non è sopportare l’insopportabile.

Penso a Marco, che mi ha insegnato che l’amore non è sacrificare se stessi.

Penso a Davide, che mi ha insegnato che l’amore non è salvare chi non vuole essere salvato.

Penso a mia madre, che ha sbagliato a dire che il problema ero io.

Penso a me stessa, che per anni ho creduto di essere sbagliata.

E poi penso ad Alessandro. Al suo maglione orribile. Ai suoi occhi buoni. A come mi fa ridere quando sono triste. A come mi ascolta quando parlo. A come non ha mai cercato di cambiarmi.

«Sì» dico.

E per la quarta volta nella mia vita, dico sì.

Ma questo sì è diverso.

Non è un sì dettato dalla paura.

Non è un sì dettato dalla fretta.

Non è un sì dettato dalla solitudine.

È un sì dettato dalla libertà.

La libertà di avere fallito e di essermi rialzata.

La libertà di avere sbagliato e di aver imparato.

La libertà di amare senza possedere.

La libertà di restare senza dover restare.

Mia madre, seduta in seconda fila, piange.

Ma non piange di disperazione.

Piange perché, per la prima volta, ha capito che non stavo cercando l’amore.

Stavo imparando ad amare.

E questa volta, ci sono riuscita